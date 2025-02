Les Canadiens estiment qu'ils ont besoin en moyenne de 1,54 million de dollars pour leur retraite.

Près des deux tiers (63 %) déclarent que la hausse des prix affecte leur capacité à épargner pour la retraite.

Les cotisations annuelles au régime enregistré d'épargne-retraite (REER) atteignent un nouveau record de 7 447 $.

MONTRÉAL, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Le 15e sondage annuel de BMO sur la retraite révèle plusieurs informations clés sur la façon dont les Canadiens perçoivent leur épargne-retraite. Le sondage révèle que plus des trois quarts des Canadiens (76 %) craignent de ne pas avoir assez d'argent à la retraite en raison de la hausse des prix. Le sondage révèle également que 63 pour cent des Canadiens pensent que la hausse des prix au cours des 12 derniers mois a limité leur capacité à épargner pour la retraite. En moyenne, les Canadiens interrogés pensent qu'ils auront besoin d'un peu plus de 1,54 million de dollars pour prendre leur retraite, contre 1,67 million de dollars en 2023.

Dans un contexte d'inflation, les Canadiens cotisent plus que jamais à leur régime enregistré d'épargne-retraite (REER). Cette année, les cotisations moyennes à un REER devraient atteindre 7 447 $, soit une augmentation de 14 pour cent par rapport à l'an dernier (6 512 $) et au-dessus du sommet atteint en 2021 (6 822 $).

« De nombreux Canadiens continuent de faire preuve de résilience, faisant de l'épargne et de l'investissement en vue de leur retraite une priorité absolue, a déclaré Brent Joyce, stratège en chef, Placements et premier directeur général de BMO Gestion privée de placements. Pour les investisseurs canadiens, l'un des meilleurs moyens d'améliorer leurs finances et d'empêcher la hausse des prix d'éroder leur épargne-retraite à long terme est d'avoir un portefeuille conçu pour atténuer les pressions inflationnistes, tout en tenant compte d'autres facteurs tels que l'horizon de placement et la tolérance au risque. Les investisseurs peuvent également envisager de parler à un conseiller en placement lorsqu'ils cherchent des moyens de réduire l'impact de l'inflation sur leur portefeuille. »

Parmi les 63 pour cent de Canadiens qui déclarent que la hausse des prix limite leur capacité à épargner pour la retraite, les quatre principales façons dont ils ajustent leur planification financière sont les suivantes :

ils réduisent les autres dépenses pour maintenir leur niveau d'épargne-retraite actuel;

ils consacrent moins d'argent à l'épargne-retraite;

ils prévoient de travailler plus longtemps;

ils reportent complètement l'épargne-retraite.

« L'inflation est une préoccupation majeure pour les Canadiens et la flambée des prix au moment où l'économie émergeait de la pandémie est un rappel brutal que la hausse des prix peut affecter les dépenses, les investissements et les plans d'épargne, a indiqué Robert Kavcic, économiste principal, BMO. L'inflation devrait toujours être un facteur important lorsqu'il s'agit d'épargner et d'investir en vue de la retraite, et si les investisseurs s'inquiètent de l'impact de la hausse des prix sur leur stratégie de retraite, il peut être utile de demander conseil à un professionnel de la finance. »

Conseils utiles pour la retraite

BMO offre aux Canadiens qui réfléchissent au montant dont ils pourraient avoir besoin à la retraite et à la façon de maximiser leur épargne REER les conseils suivants en matière de planification de la retraite :

Commencez à planifier tôt : La description des objectifs de retraite et des objectifs financiers à long terme permet de définir les solutions de placement et d'épargne appropriées à intégrer à un plan financier.

Pratiquez la discipline : Gérez vos dépenses, révisez vos budgets et incluez l'épargne continue dans vos dépenses. Le suivi des dépenses à l'aide d'un budget mensuel permettra de suspendre ou de diminuer le montant des dépenses dans le programme d'épargne continue en cas de besoin ou d'augmenter le montant lorsque le budget le permet.

Versez des titres à un REER : Les cotisations à un REER n'ont pas besoin d'être versées en espèces; vous pouvez déposer des titres dans tout placement de REER admissible que vous détenez déjà au lieu d'espèces, ce qu'on appelle une cotisation ou un transfert en nature.

Demandez des conseils professionnels : Un professionnel en placement dispose des ressources et du savoir-faire nécessaires pour surveiller régulièrement un portefeuille de retraite et recommander des stratégies de placement et d'épargne en fonction de la situation financière, de l'aversion au risque et des objectifs financiers à long terme.

Méthodologie du sondage

Ce sondage a été réalisé par Pollara auprès d'un échantillon en ligne de 1 500 adultes canadiens âgés de 18 ans et plus, du 8 au 18 novembre 2024. Bien que la marge d'erreur ne puisse pas être calculée sur un échantillon non probabiliste, à titre de comparaison, un échantillon probabiliste de 1 500 répondants aurait une marge d'erreur de ±2,5 %, 19 fois sur 20.

