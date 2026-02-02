Deux tiers (67 %) estiment qu'il leur est plus difficile d'épargner pour leur retraite qu'à leurs parents.

77 % craignent qu'il sera plus difficile pour la prochaine génération d'épargner pour la retraite.

Près de la moitié (49 %) prévoient d'aider financièrement leurs enfants adultes, même si la plupart affirment que cela aura un impact négatif sur leurs projets de retraite.

MONTRÉAL, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Les Canadiens se préparent à une retraite plus difficile, selon le dernier sondage de BMO sur la retraite. Les résultats révèlent une inquiétude croissante chez les Canadiens quant à l'avenir de la retraite, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Malgré ces inquiétudes, de nombreux Canadiens sont déterminés à soutenir financièrement leurs enfants, même si cela signifie sacrifier leur propre sécurité financière à la retraite.

L'écart entre les retraites : les Canadiens affirment que leurs parents ont eu la vie plus facile

Épargner pour la retraite a toujours été un défi, mais les Canadiens estiment que cela devient de plus en plus difficile. Selon le sondage, environ les deux tiers (67 %) affirment qu'il leur sera plus difficile d'épargner et d'investir pour leur retraite que cela ne l'a été pour leurs parents. Les milléniaux (73 %) sont les plus enclins à penser que la planification de la retraite sera plus difficile que cela ne l'a été pour leurs parents, suivis par la génération X (67 %), la génération Z (61 %) et les baby-boomers (60 %).

Inquiétudes concernant les perspectives de retraite des générations futures

Les Canadiens s'inquiètent aussi de plus en plus des perspectives de retraite des générations futures. Soixante-dix-sept pour cent d'entre eux pensent que la retraite sera plus difficile pour la génération qui leur succédera, les baby-boomers (82 %) étant les plus préoccupés par les perspectives de retraite des générations futures, suivis par les milléniaux (78 %), la génération X (75 %) et la génération Z (67 %).

« Compte tenu de l'incertitude qui entoure le coût de la vie et l'avenir de la retraite, il est naturel que les Canadiens s'inquiètent de savoir s'ils épargnent suffisamment, a déclaré Paul Lalonde, chef, Planification de patrimoine, BMO Gestion privée Canada. Un conseiller de confiance peut aider à simplifier les choses, à établir un plan financier clair et à donner aux gens la certitude qu'ils prennent les bonnes mesures, quel que soit leur point de départ. »

Soutenir la prochaine génération coûte cher

Parmi la moitié (49 %) des répondants qui prévoient aider financièrement leurs enfants adultes, 83 % indiquent qu'ils comprennent que ce soutien aura une incidence négative sur leurs propres plans de retraite. Ce sentiment de devoir aider la prochaine génération est plus fort chez les jeunes générations, 68 % des membres de la génération Z déclarant qu'ils prévoient apporter un soutien financier à leurs enfants suivis par les milléniaux (58 %), la génération X (42 %) et les baby-boomers (38 %).

« Nous voyons de plus en plus de familles penser au-delà de leur propre retraite et planifier la transmission de leur patrimoine à la génération suivante, a déclaré Lydia Potocnik, vice-présidente et directrice régionale, Services de fiducie et de succession, BMO Gestion privée. Les transferts intergénérationnels de patrimoine sont devenus un élément essentiel de la planification financière. Une stratégie globale bien structurée comprend souvent la planification successorale, qui peut aider les parents à soutenir leurs enfants sans compromettre leur propre sécurité financière à la retraite. »

Des conseils à l'action : pourquoi les Canadiens apprécient leurs conseillers

En ce qui a trait à la collaboration avec un professionnel de la finance, la grande majorité des Canadiens sont satisfaits des conseils qu'ils reçoivent de leur conseiller. Près de neuf investisseurs sur dix (89 %) affirment que leur conseiller les aide à atteindre leurs objectifs financiers, et 44 % sont tout à fait d'accord avec cette affirmation.

« BMO Gestion privée tire également parti des connaissances avancées issues de l'intelligence artificielle pour aider tous nos professionnels en contact avec la clientèle à fournir des conseils plus personnalisés et proactifs. En combinant le savoir-faire humain et la technologie intelligente, nous pouvons mieux anticiper les besoins des clients et soutenir la planification à long terme avec une plus grande confiance », a indiqué Craig Meeds, chef, Services-conseils, Gestion privée, Canada, BMO Gestion privée.

Conseils utiles pour la retraite

Pour les Canadiens qui planifient leur retraite et cherchent à maximiser leur épargne REER, BMO offre les conseils suivants :

Commencez à planifier tôt : Définissez vos objectifs de retraite et vos objectifs financiers à long terme afin de déterminer les stratégies d'investissement et d'épargne qui vous conviennent.

Définissez vos objectifs de retraite et vos objectifs financiers à long terme afin de déterminer les stratégies d'investissement et d'épargne qui vous conviennent. Faites preuve de discipline : Gérez vos dépenses, revoyez vos budgets et considérez l'épargne comme une dépense courante. Utilisez des budgets mensuels pour ajuster vos cotisations si nécessaire.

Gérez vos dépenses, revoyez vos budgets et considérez l'épargne comme une dépense courante. Utilisez des budgets mensuels pour ajuster vos cotisations si nécessaire. Cotisez des titres à un REER : Les cotisations ne doivent pas nécessairement être versées en espèces -- les titres admissibles peuvent être transférés « en nature » à un REER.

Les cotisations ne doivent pas nécessairement être versées en espèces -- les titres admissibles peuvent être transférés « en nature » à un REER. Demandez conseil à un professionnel : Les conseillers ont le savoir-faire nécessaire pour surveiller les portefeuilles et recommander des stratégies adaptées à votre situation financière, à votre tolérance au risque et à vos objectifs à long terme.

Pour en savoir plus sur les conseils et stratégies d'épargne REER, cliquez ici.

Méthodologie du sondage

Ce sondage a été effectué en ligne par Pollara Strategic Insights auprès de 1 500 Canadiens adultes entre le 4 et le 10 novembre 2025. Les résultats d'un échantillon aléatoire de cette taille peuvent être considérés comme précis à ±2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l'âge et de la région, à l'aide des plus récentes données du recensement, afin d'être représentatifs de l'ensemble de la population canadienne.

Avis juridiques

Le présent message est fourni à titre informatif seulement. L'information qui s'y trouve ne constitue pas une source de conseils fiscaux, juridiques ou de placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements doivent être évalués en fonction des objectifs et du niveau de tolérance au risque de chaque investisseur. Il est préférable, en toute circonstance, d'obtenir l'avis de professionnels.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 octobre 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

