Le programme AIR MILES deviendra Récompenses Bleu, offrant à des millions de membres un moyen simple et flexible d'obtenir et d'échanger des récompenses, et continuera d'être exploité par une filiale de BMO.

De nouveaux partenaires rejoindront plus de 400 marques à travers le Canada.

À l'été 2026, les milles seront automatiquement convertis en points Bleu, en conservant leur valeur équivalente pour les adhérents AIR MILES, sans aucune action requise.

Les Canadiens peuvent en apprendre davantage sur le programme Récompenses Bleu à l'adresse whatisbluerewards.ca/fr et s'inscrire à la liste d'attente pour faire une demande de carte de crédit BMO Récompenses Bleu à l'adresse bmo.com/listeattentecartedecredit.

MONTRÉAL, le 26 janv. 2026 /CNW/ - BMO a dévoilé aujourd'hui Récompenses Bleu, une transformation du programme AIR MILES emblématique, conçu pour offrir une expérience de fidélisation avantageuse, intuitive et personnalisée à tous les Canadiens. Récompenses Bleu, qui continuera d'être exploité par une filiale de BMO, sera lancé à l'été 2026 en remplacement du programme AIR MILES et offrira plus de flexibilité, des avantages bonifiés, des partenariats élargis et une nouvelle expérience numérique simplifiée qui procureront à des millions de membres des façons innovatrices d'obtenir des points, de les échanger et d'améliorer leurs finances.

Récompenses Bleu (Groupe CNW/BMO Groupe Financier)

Offert à tous les Canadiens, par l'intermédiaire de la nouvelle appli Récompenses Bleu, et aux clients de BMO grâce à l'intégration harmonieuse dans l'appli Services mobiles BMO et la plateforme des Services bancaires en ligne de BMO, Récompenses Bleu permettra aux membres de tirer le meilleur parti de leurs dépenses plus facilement que jamais.

En plus d'une nouvelle expérience de réservation simplifiée pour les vols, les hôtels et les locations de voitures optimisée par Expedia Group, Récompenses Bleu s'appuie sur des améliorations récentes, notamment la possibilité d'obtenir des points Bleu sur les livraisons de produits alimentaires et d'épicerie, lorsque les reçus en magasin sont numérisés dans l'application Récompenses Bleu, chez la plupart des détaillants alimentaires et des clubs-entrepôts à travers le Canada.

« Récompenses Bleu réinvente complètement l'expérience de fidélisation en plaçant le client au cœur de tout ce que nous faisons, a déclaré Mathew Mehrotra, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada, BMO. Grâce à une plateforme numérique, nous améliorons encore davantage l'un des programmes de fidélisation les plus réputés au Canada en offrant des récompenses plus simples, plus souples et plus personnalisées aux membres, et en les aidant à améliorer leurs finances chaque jour.

Transition en douceur pour les adhérents existants

Les adhérents AIR MILES peuvent continuer à utiliser leurs cartes d'adhérent et verront leurs milles automatiquement convertis en nouveaux points Bleu simplifiés à leur valeur équivalente à l'été 2026; aucune action ne sera requise.

Les titulaires d'une carte de crédit ou de débit BMO AIR MILES peuvent continuer à utiliser leurs cartes sans interruption et recevront tous les détails du programme dans les prochains mois.

Le programme Récompenses Bleu sera lancé à l'été 2026. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site whatisbluerewards.ca/fr.

Principales caractéristiques du programme Récompenses Bleu

Expérience simplifiée À la suite du lancement de Récompenses Bleu, les milles seront automatiquement convertis en points Bleu faciles à utiliser et conserveront la même valeur . Comme les milles Argent et les milles Rêves ont été regroupés, les membres continueront d'obtenir un seul type de points . Les membres auront accès à une nouvelle plateforme simplifiée d'échange de points contre des voyages (vols, hôtels et locations de voitures) optimisée par Expedia Group.

Réseau de partenaires amélioré Les membres continueront d'obtenir des récompenses auprès de plus de 400 marques, dont Pharmasave et Global Pet Foods. De nouveaux partenaires stratégiques du programme Récompenses Bleu, notamment Porter Airlines , ALL les marques hôtelières de Accor telles que les Hôtels et Resorts Fairmont , SLFS et Novotel, Instacart et les restaurants du groupe MTY , notamment Thai Express, Bâton Rouge, Pizza Delight, Allô! mon Coco, Sushi Shop, Mr. Sub, Manchu Wok, Mucho Burrito, Jugo Juice et bien d'autres, apporteront une valeur ajoutée quotidienne aux membres. De plus amples détails et l'annonce de nouveaux partenaires seront bientôt disponibles. AIR MILES MD1 remercie Shell Canada pour son partenariat. Les adhérents pourront continuer à obtenir et à échanger des récompenses partenaires chez Shell Canada jusqu'au 25 mai 2026, et dans certains points de vente en Alberta jusqu'au 2 mars 2026. Les adhérents peuvent continuer à obtenir des milles chez Shell lorsqu'ils utilisent leur carte de crédit AIR MILES MD jusqu'au 25 mai 2026.

Obtention plus facile de points sur les achats alimentaires Les membres du programme Récompenses Bleu continueront d'obtenir des points dans les épiceries et les clubs-entrepôts partout au Canada lorsqu'ils numérisent leurs reçus dans l'application Récompenses Bleu.

Avantages exclusifs : Les clients de BMO obtiennent plus de points sur l'essence et les achats courants Dans le cadre de Récompenses Bleu, tous les titulaires d'un compte de chèques de BMO peuvent s'inscrire pour obtenir des points Bleu sur les achats d'essence, d'épicerie et de recharge de véhicule électrique ainsi que dans les clubs-entrepôts lorsqu'ils utilisent leur carte de débit. Les nouvelles cartes de crédit BMO Récompenses Bleu sont conçues pour offrir une valeur exceptionnelle au quotidien, en tant que seules cartes de crédit au Canada 2 assorties d'accélérateurs intégrés pour les achats d'essence, d'épicerie et dans des clubs-entrepôts, ce qui aidera les clients à accumuler encore plus de points partout et en tout temps. 3 Les avantages comprennent : des accélérateurs améliorés chez les commerçants partenaires participants; des avantages inspirés par le style de vie qui rendent les vacances de rêve, les déplacements quotidiens et les expériences encore plus gratifiants. Les titulaires d'une carte de crédit BMO seront également admissibles à l'obtention de points Bleu avec tous leurs produits de carte de crédit BMO liés. Une liste d'attente pour présenter une demande pour une des nouvelles cartes de crédit Récompenses Bleu est maintenant ouverte à bmo.com/listeattentecartedecredit, où de plus amples renseignements sont disponibles. Les membres de la liste d'attente seront inscrits pour courir la chance de gagner des prix, y compris une chance de gagner un million de points Bleu, et pour recevoir une offre de bienvenue exclusive au lancement des nouvelles cartes. Toutes les caractéristiques des cartes seront dévoilées à une date ultérieure.



« Nous sommes ravis de présenter une expérience de fidélisation qui s'intègre parfaitement dans la vie des Canadiens, s'est réjoui Shawn Stewart, président, Récompenses Bleu. Avec davantage de façons d'obtenir des points, davantage d'endroits où les échanger et un réseau de partenaires en pleine expansion, Récompenses Bleu est conçu pour aider ses membres à tirer davantage profit de leurs achats quotidiens. »

_________________________

1 Marques déposées d'AM Royalties Limited Partnership, employées en vertu d'une licence par AIR MILES Loyalty Inc.

2 Selon les renseignements sur la concurrence en date du 11 décembre 2025.

3 Les avantages exclusifs des cartes de crédit BMO Récompenses Bleu sont réservés aux titulaires de cartes de crédit personnelles et ne s'appliquent pas aux cartes de crédit pour petites entreprises et aux cartes d'entreprises.

SOURCE BMO Groupe Financier

Relations avec les médias : Louis-Julien Dufresne, Montréal, [email protected], 514-560-0244