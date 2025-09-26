Selon un sondage de BMO, les parents interviennent pour servir de filet de sécurité financière à la génération Z et aux milléniaux

45 % prévoient d'apporter un soutien financier à leurs enfants ou à leurs petits-enfants au cours de l'année à venir.

Plus d'un membre de la génération Z sur cinq (22 %) dépend du soutien de sa famille pour subvenir à ses dépenses courantes.

Près de deux membres sur cinq (37 %) sont responsables du bien-être de leurs parents ou beaux-parents vieillissants, et 15 % élèvent également des enfants.

MONTRÉAL, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Un rapport spécial de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances explore l'interdépendance financière croissante entre les générations, révélant que les parents et les grands-parents sont de plus en plus souvent appelés à soutenir les enfants adultes.

Le sondage de BMO a révélé que près des trois quarts (73 %) des parents et grands-parents canadiens prévoient laisser un héritage à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, tandis que près de la moitié (45 %) prévoient fournir un soutien financier à leurs enfants adultes ou à leurs petits-enfants au cours de la prochaine année. De nombreux jeunes Canadiens comptent de plus en plus sur le soutien financier intergénérationnel pour les aider à assumer leurs dépenses quotidiennes, notamment les frais de garde d'enfants, de logement et autres.

des grands-parents au cours de l'année à venir Génération Z Milléniaux Frais généraux 22 % 14 % Prêts étudiants et/ou prêts pour les études 16 % 6 % Frais liés aux enfants (vêtements, jouets, nourriture, garde d'enfants, cours particuliers, activités, etc.) 13 % 11 % Cotisations au REEE 10 % 8 % Cotisations pour l'acompte d'une maison 8 % 8 %

grands-parents Frais généraux 23 % Frais liés aux enfants (vêtements, jouets, nourriture, garde d'enfants, cours particuliers, activités, etc.) 16 % Cotisations au REEE 9 % Prêts étudiants et/ou prêts pour les études 9 % Contribution à la mise de fonds pour l'achat d'une maison et/ou pour leurs enfants 6 %

La majorité (88 %) des Canadiens estiment que les parents doivent se préoccuper de l'avenir économique de leurs enfants compte tenu des perspectives économiques actuelles. Parmi ceux qui se sont montrés plus préoccupés par l'inflation au cours des trois derniers mois, 88 % s'inquiètent pour l'éducation, l'avenir financier et les perspectives de carrière de leurs enfants.

« Le marché du travail canadien s'est considérablement affaibli ces dernières années, d'abord sous l'effet des hausses des taux d'intérêt et de l'augmentation de l'offre de main-d'œuvre, puis en raison d'un contexte commercial très incertain qui pèse sur l'économie. Ces facteurs sont particulièrement évidents sur le marché du travail des jeunes : le taux de chômage des 15 à 24 ans a bondi à 14,5 % en août, soit plus du double du taux national de 7,1 %, a déclaré Shelly Kaushik, économiste en chef, BMO. La croissance des salaires pour ce groupe a également ralenti de manière significative, s'établissant à 1,2 % en août par rapport à l'année précédente, contre 3,2 % pour l'ensemble des travailleurs. Au cours des trois années précédant le mois d'août, les salaires des jeunes ont augmenté à un taux annualisé de 3,6 %, ce qui est inférieur au rythme national de 4,4 % et à la croissance de 6,6 % des loyers, à l'augmentation de 4,7 % des coûts liés à l'accession à la propriété et à la hausse de 4,3 % des prix des produits alimentaires. »

Compte tenu de la dépendance croissante à l'égard du soutien intergénérationnel, le sondage examine l'ampleur des transferts d'actifs et la manière dont les Canadiens et leurs familles font face à l'évolution des attentes en matière de soutien financier et d'héritage :

Le grand transfert de richesse : Près des trois quarts (73 %) des Canadiens prévoient laisser un héritage à leurs enfants et/ou petits-enfants, 69 % ont l'intention de transmettre des biens personnels tels que des bijoux, des œuvres d'art, des objets de collection, etc., 65 % prévoient transférer des biens immobiliers ou fonciers et plus d'un quart (27 %) souhaitent transmettre l'entreprise familiale. Près d'un sur cinq (19 %) transmettra des dettes à la génération suivante.

Des attentes élevées : Plus de la moitié des membres de la génération Z (53 %) et de la génération Y (51 %) s'attendent à recevoir un héritage en espèces de leurs parents et/ou grands-parents par le biais d'une fiducie ou d'un testament, un membre de la génération Z (21 %) et de la génération des milléniaux (19 %) sur cinq ayant déjà reçu tout ou partie de son héritage ou s'attendant à le recevoir alors que ses parents sont encore en vie. Environ la moitié de la génération Z (53 %) et des milléniaux (46 %) s'attendent à hériter de biens personnels tels que des bijoux, des œuvres d'art, des objets de collection, etc., tandis que plus de deux sur cinq s'attendent à recevoir des biens immobiliers et/ou des propriétés (génération Z : 46 %; milléniaux : 42 %) et des placements (génération Z : 41 %; milléniaux : 40 %). Près d'un tiers (32 %) de la génération Z et d'un quart (23 %) de la génération Y s'attendent à hériter de l'entreprise familiale.

Du nid familial à un soutien sans fin : 82 % pensent que les parents doivent continuer à soutenir financièrement leurs enfants à l'âge adulte. Près d'un tiers (29 %) pensent que ce soutien devrait durer aussi longtemps que les parents sont en vie.



« Alors que de nombreux jeunes Canadiens doivent composer avec la conjoncture économique actuelle, les parents et les grands-parents souhaitent naturellement les aider à alléger certaines de leurs pressions financières, qu'il s'agisse de la hausse des coûts du logement, des frais de scolarité ou des frais de garde, a indiqué Anthony (Tony) Tintinalli, chef, Ventes spécialisées, BMO. Si le soutien peut faire une différence significative, il est important de trouver un équilibre entre générosité et protection de votre propre santé financière à long terme. Nous encourageons les familles à évaluer leurs objectifs, à fixer des limites claires quant à ce qu'elles peuvent fournir de manière durable et à travailler avec un conseiller financier pour élaborer un plan qui responsabilise leurs proches, et les aide à améliorer ensemble vos finances. »

« La planification successorale vise essentiellement à faciliter le transfert de patrimoine entre plusieurs générations. Dans notre pratique, de nombreuses familles souhaitent transférer une partie de leur patrimoine de leur vivant afin de pouvoir constater les avantages que cela peut apporter à leurs proches, a précisé Lydia Potocnik, vice-présidente et directrice régionale, Services de fiducie et de succession, BMO Gestion privée. Favoriser une communication ouverte entre les générations au sujet du patrimoine, des plans successoraux et des objectifs et valeurs familiaux communs est une étape importante. Nos experts fournissent des conseils et élaborent des plans pour aider à optimiser la croissance et le transfert du patrimoine, aidant ainsi les générations futures à continuer de croître et de prospérer au fil du temps. Une planification successorale proactive permet aux familles de prendre ces décisions en toute confiance, en s'assurant que les dons sont structurés efficacement, que les implications fiscales sont minimisées et que les objectifs successoraux sont préservés. »

La génération sandwich

Le sondage examine également les pressions croissantes auxquelles est confrontée la génération sandwich, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent à la fois de parents vieillissants et de personnes à charge plus jeunes.

Coincés au milieu : Près de deux Canadiens sur cinq (37 %) sont responsables du bien-être financier et émotionnel de leurs parents ou beaux-parents vieillissants, et 15 % d'entre eux élèvent également des enfants. 30 % s'occupent d'autres membres âgés de leur famille et 25 % soutiennent des proches ayant des besoins particuliers. 28 % sont toujours responsables du bien-être financier et émotionnel de leurs enfants adultes et 18 % aident à élever leurs petits-enfants.

Sous pression financière et émotionnelle : Plus de la moitié (52 %) des Canadiens s'attendent à ce que leurs enfants aident leurs parents à subvenir à leurs besoins pendant leur retraite, mais 78 % s'inquiètent de leur propre capacité à épargner en vue de cette étape importante.

Les efforts des jeunes générations se dispersent : La génération Z (51 %) et la génération Y (48 %) sont plus susceptibles que toute autre génération de gérer les aspects financiers et émotionnels liés aux soins prodigués à leurs parents vieillissants, souvent tout en élevant leurs propres enfants et en gérant leurs propres finances.



BMO aide les familles à améliorer leurs finances

BMO offre des conseils pour aider les familles à gérer les pressions financières liées à la prise en charge intergénérationnelle :

Donnez la priorité à votre santé financière personnelle : Avant d'apporter un soutien financier à d'autres personnes, il est important de vous assurer que votre épargne personnelle, vos plans de retraite et vos fonds d'urgence sont en bonne voie. Aider vos proches ne doit pas se faire au détriment de votre sécurité à long terme.

Avant d'apporter un soutien financier à d'autres personnes, il est important de vous assurer que votre épargne personnelle, vos plans de retraite et vos fonds d'urgence sont en bonne voie. Aider vos proches ne doit pas se faire au détriment de votre sécurité à long terme. Élaborez un budget multigénérationnel : Incluez les frais liés aux soins, les dépenses liées aux enfants et le soutien aux enfants adultes dans le budget familial. Une vision claire de vos obligations mensuelles peut vous aider à planifier et à éviter les surprises financières.

Incluez les frais liés aux soins, les dépenses liées aux enfants et le soutien aux enfants adultes dans le budget familial. Une vision claire de vos obligations mensuelles peut vous aider à planifier et à éviter les surprises financières. Fixez des limites à votre soutien financier : Évaluez vos responsabilités financières et vos dettes existantes afin de définir le type de soutien que vous pouvez offrir, qu'il s'agisse d'un don ponctuel, d'une aide régulière pour payer les factures ou d'un logement. Des discussions ouvertes avec les membres de votre famille peuvent vous aider à gérer les attentes et à réduire le stress.

Évaluez vos responsabilités financières et vos dettes existantes afin de définir le type de soutien que vous pouvez offrir, qu'il s'agisse d'un don ponctuel, d'une aide régulière pour payer les factures ou d'un logement. Des discussions ouvertes avec les membres de votre famille peuvent vous aider à gérer les attentes et à réduire le stress. Planifiez les coûts liés aux soins : Pour ceux qui s'occupent de parents vieillissants ou de proches ayant des besoins particuliers, tenez compte des frais médicaux, des modifications à apporter au domicile et des soins de longue durée potentiels. Renseignez-vous sur les programmes et les prestations gouvernementaux qui peuvent aider à compenser les coûts.

Pour ceux qui s'occupent de parents vieillissants ou de proches ayant des besoins particuliers, tenez compte des frais médicaux, des modifications à apporter au domicile et des soins de longue durée potentiels. Renseignez-vous sur les programmes et les prestations gouvernementaux qui peuvent aider à compenser les coûts. Mettez en place des mesures de protection du patrimoine et de l'héritage : Travaillez avec un conseiller financier pour créer ou mettre à jour des testaments, établir des fiducies si nécessaire et vous assurer que le plan successoral reflète les responsabilités en matière de soins et les objectifs en matière d'héritage.

Travaillez avec un conseiller financier pour créer ou mettre à jour des testaments, établir des fiducies si nécessaire et vous assurer que le plan successoral reflète les responsabilités en matière de soins et les objectifs en matière d'héritage. Demandez conseil : Un conseiller financier peut aider les clients à élaborer un plan personnalisé qui concilie les responsabilités liées à la prise en charge d'un proche et leurs propres objectifs financiers, qu'il s'agisse d'épargner pour la retraite, d'acheter une maison ou de financer les études de leurs enfants.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, visitez www.bmo.com/principal/particuliers.

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

La recherche détaillée dans ce document a été menée par Ipsos au Canada du 10 juin au 17 juillet 2025. Un échantillon de n=2 501 adultes âgés de 18 ans et plus au Canada a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement. Ce sondage a un intervalle de crédibilité de +/- 2,4 pour cent 19 fois sur 20, de ce que les résultats auraient été si tous les adultes canadiens de 18 ans et plus avaient été interrogés.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

