MONTRÉAL, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Darryl White, chef de la direction de BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO), participera à la Conférence des chefs de direction de banques canadiennes organisée par RBC Marchés des Capitaux à Toronto, le 6 janvier 2026 à 10 h 10 (HE).

La présentation de M. White sera diffusée en direct, par webdiffusion, à l'adresse https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/relations-avec-les-investisseurs/presentations-et-evenements. Le document sera ensuite archivé au même endroit.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 octobre 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

Internet : www.bmo.com X : @BMOmedia

SOURCE BMO Groupe Financier

Relations avec les médias : John Fenton, Toronto, [email protected], 416-867-3996; Relations avec les investisseurs : Christine Viau, Toronto, [email protected], 416-867-6956; Bill Anderson, Toronto, [email protected], 416-867-7834