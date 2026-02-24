36 % des Canadiens craignent de ne pas atteindre leurs objectifs d'épargne-retraite.

La Colombie-Britannique affiche l'objectif de retraite estimé le plus élevé, soit 2,2 millions de dollars, tandis que le Canada atlantique affiche l'objectif le plus bas, soit 928 000 $.

14 % des Canadiens déclarent ne jamais vouloir prendre leur retraite.

MONTRÉAL, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Les Canadiens se fixent des objectifs de retraite ambitieux, mais leur confiance dans leur capacité à les atteindre s'affaiblit, selon le sondage annuel de BMO sur la retraite. Le sondage révèle qu'en moyenne, les Canadiens estiment désormais avoir besoin de 1,7 million de dollars pour prendre leur retraite dans de bonnes conditions, contre 1,54 million l'année dernière. Dans le même temps, plus d'un tiers (36 %) d'entre eux déclarent qu'ils ont peu de chances d'atteindre cet objectif, un pourcentage en hausse comparativement à 29 % l'année dernière. Ces résultats indiquent une incertitude croissante quant à l'avenir, alors que la hausse des coûts et les préoccupations économiques remettent en question les objectifs de planification financière à long terme.

« Il est essentiel de se fixer des objectifs d'épargne, mais c'est lorsqu'il s'agit de les concrétiser que le vrai travail commence, a précisé Terri Szego, gestionnaire de portefeuille principal et conseiller en gestion de patrimoine principal, BMO Nesbitt Burns. Nous aidons nos clients à affiner leurs objectifs et à élaborer des plans clairs et réalisables, en utilisant des outils avancés pour leur montrer exactement ce qu'il faut faire pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Les chiffres importants peuvent sembler intimidants, c'est pourquoi nous les décomposons en étapes réalisables afin que nos clients restent confiants, motivés et sur la bonne voie, pour les aider à améliorer leurs finances. »

Les objectifs d'épargne-retraite augmentent à nouveau en 2025

Le montant dont les Canadiens estiment avoir besoin pour leur retraite a augmenté de 160 000 $ d'une année sur l'autre, pour atteindre 1,7 million de dollars en moyenne. Les objectifs varient considérablement d'une région à l'autre :

Fonds de retraite dont les Canadiens estiment avoir besoin par année

2025 1 706 000 $ 2024 1 541 000 $ 2023 1 671 000 $ 2022 1 743 000 $ 2021 1 638 000 $ 2020 1 437 000 $ 2019 1 349 000 $

Fonds de retraite dont les Canadiens estiment avoir besoin, par région

Colombie-Britannique 2 201 000 $ Ontario 1 923 000 $ Alberta 1 658 000 $ Saskatchewan et Manitoba 1 278 000 $ Québec 1 237 000 $ Provinces atlantiques 928 000 $

Combien les Canadiens épargnent-ils réellement pour leur retraite?

Le sondage révèle combien les Canadiens épargnent en dollars, mais aussi combien ils épargnent en pourcentage de leur revenu. On considère souvent que 10 % du revenu est un bon point de référence pour l'épargne-retraite et d'après les résultats du sondage, voici combien les Canadiens épargnent pour la retraite :

28 % épargnent moins de 5 % de leurs revenus

38 % épargnent entre 5 % et 10 %

21 % épargnent plus de 10 %

En dollars, voici comment se répartissent leurs économies mensuelles pour la retraite :

10 % économisent moins de 100 $

23 % économisent entre 100 $ et 499 $

10 % économisent entre 500 $ et 999 $

12 % économisent plus de 1 000 $

« Décider du montant à épargner pour la retraite est un choix personnel qui dépend de nombreux facteurs, mais raisonner en termes de pourcentage peut faciliter la planification à long terme. Ainsi, pour une personne dans la vingtaine, cotiser 10 % par mois à un REER peut être un excellent début, a déclaré Margaret Leong, conseillère en placement principale et gestionnaire de portefeuille, BMO Gestion privée. À mesure que les revenus augmentent au cours des meilleures années de travail d'un individu, ses économies devraient également augmenter, ce qui lui permet de profiter de la croissance composée et de se constituer une retraite plus sûre. Chaque dollar supplémentaire économisé rapproche les gens de la retraite qu'ils envisagent. »

Travailler à la retraite

Certains Canadiens avouent prévoir ne jamais prendre leur retraite et bien que leurs raisons de rester actifs varient, selon le sondage, parmi ceux qui ne sont pas à la retraite, 14 % affirment ne pas avoir l'intention d'arrêter de travailler. Si bon nombre des baby-boomers interrogés indiquent qu'ils sont déjà à la retraite, parmi ceux qui ne l'ont pas encore prise, 27 % déclarent ne pas avoir l'intention d'arrêter de travailler. Le sondage révèle également que 20 % des membres de la génération X, 18 % des milléniaux et 15 % de la génération Z déclarent ne pas avoir l'intention de prendre leur retraite.

« De plus en plus de personnes déclarent ne jamais vouloir prendre leur retraite, ce qui signifie souvent qu'elles ne souhaitent pas cesser complètement de travailler, a indiqué Catherine Laurin, gestionnaire de portefeuille principale, BMO Nesbitt Burns. Pour beaucoup, la retraite implique un travail à temps partiel, une activité indépendante ou des projets passionnants. Nous travaillons avec nos clients pour nous assurer que leurs plans tiennent compte de ces choix, y compris de l'impact que les revenus à temps partiel peuvent avoir sur les impôts et les prestations gouvernementales. »

Des plans personnalisés, des stratégies solides et la confiance sont les moteurs de la valeur ajoutée des conseillers

Le sondage s'intéresse également aux Canadiens qui travaillent avec des conseillers et à leurs relations avec les professionnels de la finance. Près de neuf investisseurs sur dix (89 %) affirment que leur conseiller les aide à atteindre leurs objectifs financiers, 44 % d'entre eux étant tout à fait d'accord avec cette affirmation. Selon le sondage, les principales raisons pour lesquelles les Canadiens apprécient leur conseiller sont les suivantes : il leur fournit des stratégies et des conseils judicieux, leur propose des plans personnalisés et établit avec eux des relations personnelles solides.

Conseils utiles pour la retraite

Pour les Canadiens qui planifient leur retraite et cherchent à maximiser leur épargne REER, BMO offre les conseils suivants :

Commencez à planifier tôt : Définissez vos objectifs de retraite et vos objectifs financiers à long terme afin de déterminer les stratégies d'investissement et d'épargne qui vous conviennent.

Définissez vos objectifs de retraite et vos objectifs financiers à long terme afin de déterminer les stratégies d'investissement et d'épargne qui vous conviennent. Faites preuve de discipline : Gérez vos dépenses, revoyez vos budgets et considérez l'épargne comme une dépense courante.

Gérez vos dépenses, revoyez vos budgets et considérez l'épargne comme une dépense courante. Cotisez des titres à un REER : Les cotisations ne doivent pas nécessairement être versées en espèces -- les titres admissibles peuvent être transférés « en nature » à un REER.

Les cotisations ne doivent pas nécessairement être versées en espèces -- les titres admissibles peuvent être transférés « en nature » à un REER. Demandez conseil à un professionnel : Les conseillers ont le savoir-faire nécessaire pour surveiller les portefeuilles et recommander des stratégies adaptées à votre situation financière, à votre tolérance au risque et à vos objectifs.

Pour en savoir plus sur les conseils et stratégies d'épargne REER, cliquez ici.

Avis juridiques :

Le présent message est fourni à titre informatif seulement. L'information qui s'y trouve ne constitue pas une source de conseils fiscaux, juridiques ou de placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements doivent être évalués en fonction des objectifs et du niveau de tolérance au risque de chaque investisseur. Il est préférable, en toute circonstance, d'obtenir l'avis de professionnels.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 octobre 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

SOURCE BMO Groupe Financier

Relations avec les médias : Aaron Sobeski, Toronto, [email protected], 416 867-3996