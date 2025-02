En moyenne, le coût de la recherche de l'amour peut s'élever à 3 621 $.

Un tiers des couples déclarent que les dépenses sont une source de conflit dans la relation.

MONTRÉAL, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Un rapport spécial sur la Saint-Valentin de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances révèle que 56 % des Canadiens affirment que l'augmentation du coût de la vie a une incidence sur les fréquentations, et que beaucoup d'entre eux ont moins de rendez-vous ou planifient des activités moins coûteuses.

Le sondage explore la façon dont les préoccupations relatives à l'économie et aux finances personnelles ont affecté les approches en matière de rencontres et de relations, et révèle que 42 % des Canadiens célibataires ont admis avoir modifié leurs projets de fréquentations pour des raisons financières. Près d'un tiers (30 %) des célibataires canadiens ont annulé un rendez-vous pour économiser de l'argent.

Les Canadiens dépensent en moyenne 173 $ pour chaque rendez-vous, ce qui comprend les frais de transport, les préparatifs tels que la toilette et la tenue vestimentaire, et les dépenses telles que la nourriture, les boissons et les billets. En moyenne, les Canadiens en couple ont eu entre 10 et 21 rendez-vous avant de s'engager dans une relation, ce qui suggère que les Canadiens pourraient dépenser jusqu'à 3 621 $ en rendez-vous avant d'officialiser leur relation.

Les résultats du sondage montrent comment les célibataires canadiens gèrent les coûts financiers associés aux rendez-vous galants :

Le coût de la recherche de l'amour : 38 % affirment que les coûts associés aux rencontres amoureuses ont nui à leur capacité d'atteindre leurs objectifs financiers. Plus de deux Canadiens célibataires sur cinq (41 %) ont souvent quitté un premier rendez-vous avec le sentiment que c'était une perte de temps et d'argent. La majorité (60 %) n'est pas disposée à dépenser de l'argent pour des applications de rencontres ou des services professionnels de rencontres. Les célibataires canadiens prêts à dépenser pour ces services ne dépenseront en moyenne que 16 $ par an.

Le déclin des rencontres : Si les célibataires ont eu en moyenne trois rendez-vous au cours des 12 derniers mois, plus de la moitié d'entre eux (55 %) déclarent n'avoir eu aucun rendez-vous au cours de l'année écoulée. En moyenne, les hommes célibataires ont eu quatre rendez-vous au cours des 12 derniers mois, tandis que les femmes célibataires en ont eu trois.

Drapeaux financiers verts et rouges : Lorsqu'ils évaluent les finances de leur partenaire potentiel, les traits financiers les plus attrayants sont le sens des responsabilités financières (95 %), la capacité à discuter de leurs finances avec leur partenaire (88 %), le fait d'avoir un bon plan financier (87 %) et une trajectoire professionnelle réussie (83 %). Si les hommes et les femmes célibataires ont des attentes similaires en ce qui concerne les finances de leur partenaire potentiel, les hommes sont plus enclins que les femmes à se sentir obligés de faire preuve de bonnes qualités financières. Les femmes célibataires sont plus susceptibles que les hommes de considérer qu'une faible cote de crédit (7 % de plus) et que le fait que leur partenaire gagne beaucoup moins qu'elles (5 % de plus) sont des facteurs de rupture financière. Près de la moitié (48 %) des hommes célibataires admettent que leur valeur nette influe sur leurs perspectives de rencontre, soit 12 % de plus que les femmes. Les hommes célibataires sont 20 % plus susceptibles que les femmes de se sentir obligés d'organiser des rendez-vous coûteux.



L'évolution de l'approche des rencontres se produit alors que de nombreux Canadiens continuent à faire face à des conditions économiques turbulentes. Selon l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances, les inquiétudes concernant le coût de la vie (56 %), l'inflation (51 %) et une éventuelle récession économique (48 %) ont augmenté au cours des trois derniers mois. Malgré ces inquiétudes, 72 % des Canadiens se sentent en contrôle de leurs finances et 38 % se sentent plus à l'aise financièrement qu'il y a un an.

« Bien que le taux d'inflation se soit normalisé au Canada, les prix à la consommation sont encore, en moyenne, 17 % plus élevés qu'il y a quatre ans, et les coûts des aliments sont 22 % plus élevés, a précisé Sal Guatieri, économiste principal, BMO. Bien que les salaires augmentent également et que les coûts d'emprunt diminuent, de nombreux Canadiens continuent de lutter contre le coût élevé de la vie, ce qui oblige certains d'entre eux à réduire leurs dépenses discrétionnaires, comme les sorties en amoureux. »

« Notre relation avec l'argent est profondément personnelle, et dans le cas des rencontres, il s'agit de savoir si vous le considérez comme un coût ou comme un investissement, a indiqué Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants, segments et accroissement de la clientèle, BMO. Que la recherche d'un partenaire soit un objectif immédiat ou à long terme, les Canadiens devraient se concentrer sur l'élaboration d'un plan financier qui donne la priorité à l'amélioration de leurs propres finances et qui paie d'abord leur avenir en investissant régulièrement dans un fonds d'épargne d'urgence et dans la retraite. Les conseils d'un expert financier peuvent également vous aider à ajuster ces plans lorsque de nouveaux objectifs ou de nouvelles relations apparaissent, tout en vous aidant à rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs, quel que soit votre statut relationnel. »

Chéri(e), parlons d'argent

L'Indice de BMO sur l'amélioration des finances examine également la manière dont les couples abordent la planification financière et communiquent leurs priorités :

Le jeu des accusations : Un tiers (33 %) des Canadiens vivant en couple déclarent que les dépenses sont souvent une source de conflit dans la relation et 38 % pensent que leur conjoint dépense trop d'argent. 27 % pensent que des niveaux de revenus différents ont créé des tensions dans la relation. 11 % des Canadiens admettent qu'ils n'ont pas dit la vérité à leur partenaire ou conjoint au sujet de leurs finances.

Définition de la relation financière : En moyenne, les couples discutent de leurs finances deux fois par mois. Parmi la majorité (82 %) des Canadiens vivant en couple qui pensent que les finances devraient être abordées au début d'une relation, 37 % estiment que ces discussions devraient avoir lieu lorsque la relation devient officielle, près d'un tiers (32 %) pensent qu'elles devraient avoir lieu lorsque l'on prévoit d'emménager ensemble et 10 % pensent que les discussions sur les finances devraient avoir lieu après les premiers rendez-vous. Onze pour cent pensent que ces discussions devraient avoir lieu au moment des fiançailles et/ou du mariage.

Le tien, le mien et le nôtre : La plupart des Canadiens en couple partagent ou ont intégré leurs finances avec leur partenaire ou conjoint (76 %) et se sentent à l'aise d'en discuter avec eux (86 %). En ce qui concerne le moment idéal pour combiner les finances, 46 % pensent que c'est au moment des fiançailles ou du mariage, suivi de l'emménagement ou de l'achat d'une maison ensemble (32 %) et de l'officialisation de la relation (7 %). Près d'un quart (24 %) des Canadiens vivant en couple ne partagent pas ou n'intègrent pas leurs finances avec leur partenaire ou conjoint.



« Lorsque les couples commencent à construire leur vie ensemble, les frontières entre ce qui est à toi, ce qui est à moi et ce qui est à nous s'estompent inévitablement. Que vous emménagiez ensemble, que vous vous mariez ou que vous pensiez à la retraite, ces étapes sont des transitions majeures qui nécessitent des discussions honnêtes sur vos priorités, vos objectifs et vos préoccupations financières. Le fait de pouvoir parler d'argent avec votre partenaire peut vous aider à naviguer dans le cours de votre vie et de votre relation de couple », a déclaré Mme Ramsay.

Raviver votre relation avec vos finances

BMO offre des conseils et des ressources pour aider les Canadiens à garder le cap sur leurs objectifs financiers et à améliorer leurs finances, quel que soit le statut relationnel :

Protégez-vous et protégez vos biens : Quel que soit le statut de leur relation, les Canadiens doivent se préparer à faire face à des dépenses imprévues telles que la perte d'un emploi, des problèmes de santé ou même la rupture de la relation ou le divorce. Il est recommandé de disposer d'un fonds d'urgence assez liquide pouvant couvrir de trois à six mois de frais de subsistance.

Les clients peuvent également acquérir des connaissances financières, suivre leurs plans financiers et atteindre leurs objectifs financiers grâce aux outils et ressources numériques novateurs de BMO :

FinancesFutées BMO : Cet outil aide les clients à en apprendre davantage sur d'importants sujets liés aux finances personnelles et à renforcer la littératie financière n'importe où et à tout moment. Il s'agit d'une plateforme d'éducation financière en ligne gratuite qui comprend du contenu personnalisé et interactif, y compris des vidéos et des outils, sur des sujets complexes de planification financière, y compris l'établissement d'un budget et la gestion du crédit, l'accession à la propriété et l'investissement.

: Cet outil aide les clients à en apprendre davantage sur d'importants sujets liés aux finances personnelles et à renforcer la littératie financière n'importe où et à tout moment. Il s'agit d'une plateforme d'éducation financière en ligne gratuite qui comprend du contenu personnalisé et interactif, y compris des vidéos et des outils, sur des sujets complexes de planification financière, y compris l'établissement d'un budget et la gestion du crédit, l'accession à la propriété et l'investissement. BMO CreditView : Les clients peuvent rapidement et facilement vérifier leur pointage de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour gérer leur profil de crédit en ligne et sur mobile.

Les clients peuvent rapidement et facilement vérifier leur pointage de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour gérer leur profil de crédit en ligne et sur mobile. Mon info BMO : Les clients obtiennent de l'aide pour épargner davantage, surveiller leurs dépenses et la valeur de leur compte, et repérer les activités inhabituelles grâce à 25 infos BMO qui leur permettent d'avoir un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Voici quelques infos populaires en ligne : SuiviArgent : Grâce à l'intelligence artificielle, ces informations surveillent les flux de trésorerie des clients et leur indiquent s'ils seront à court d'argent dans les sept jours à venir. Catégorisation des dépenses : Ces informations avertissent les clients lorsqu'il y a eu une augmentation significative dans une catégorie de dépenses spécifique ou lorsqu'un essai gratuit a expiré.

Les clients obtiennent de l'aide pour épargner davantage, surveiller leurs dépenses et la valeur de leur compte, et repérer les activités inhabituelles grâce à 25 infos BMO qui leur permettent d'avoir un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Voici quelques infos populaires en ligne : Compte amplificateur d'épargne de BMO : Pour faciliter l'épargne et la rendre automatique, le nouveau compte amplificateur d'épargne de BMO n'est assorti d'aucuns frais mensuels et offre un taux d'intérêt concurrentiel et un nombre illimité de virements sans frais vers d'autres comptes de BMO. De plus, la fonction numérique Objectifs d'épargne permet aux clients d'établir, de suivre et de gérer leurs objectifs financiers.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO aide ses clients à améliorer leurs finances, visitez www.bmo.com/principal/particuliers .

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

Le sondage a été mené du 23 décembre 2024 au 20 janvier 2025. Un échantillon de n=2 500 adultes âgés de 18 ans et plus au Canada a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement. Ce sondage a un intervalle de crédibilité de +/- 2 pour cent 19 fois sur 20, de ce que les résultats auraient été si tous les adultes canadiens de 18 ans et plus avaient été interrogés.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 410 milliards de dollars au 31 octobre 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

