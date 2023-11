51 pour cent disent que penser aux dépenses des fêtes cause de l'anxiété financière.

En moyenne, les Canadiens croient qu'il faudra trois mois pour payer les factures des fêtes.

Bien qu'ils dépenseront moins pour les cadeaux, près d'un tiers prévoient redonner à des causes caritatives.

MONTRÉAL, le 8 nov. 2023 /CNW/ - L'indice de BMO sur l'amélioration des finances révèle que les préoccupations croissantes au sujet de l'augmentation du coût de la vie ont une incidence sur les plans de dépenses des fêtes des Canadiens. Le sondage a examiné les plans de dépenses des Canadiens pendant la période des fêtes et a fait les constats suivants :

Moins de cadeaux des fêtes : Quatre personnes sur cinq (78 pour cent) prévoient acheter moins de cadeaux pendant la période des fêtes. 45 pour cent dépenseront moins d'argent pour moins de cadeaux. Un quart (26 pour cent) des Canadiens vont réduire le nombre de personnes sur leur liste de cadeaux pendant la période des fêtes. Plus d'un tiers (37 pour cent) ne sont pas convaincus qu'ils seront en mesure de se permettre tous les articles de leur liste de courses des fêtes.

Prévisions d'anxiété financière : La moitié (51 pour cent) des Canadiens disent que le fait de penser aux dépenses des fêtes leur cause du stress financier.

Réduction des dépenses : 40 pour cent achètent des cadeaux moins chers, tandis que 35 pour cent prévoient de réduire leurs dépenses en faisant moins de gros achats.

Factures d'après les fêtes : En moyenne, les Canadiens croient qu'il faudra trois mois pour rembourser leurs factures des fêtes. Jusqu'à un quart (24 pour cent) ne sont pas convaincus qu'ils seront en mesure de payer leurs factures des fêtes à temps.



« Les fêtes sont certainement un moment pour célébrer avec ses proches, mais les fêtes de fin d'année, les réunions de famille, les voyages et les échanges de cadeaux peuvent également poser une pression financière, surtout en période d'incertitude économique, a déclaré Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants, segments, accroissement de la clientèle, BMO. L'augmentation du coût de la vie sera une priorité pour la période des fêtes, mais planifier tôt, utiliser des outils numériques pour établir et surveiller les budgets de façon pratique, et travailler avec un expert peut aider les Canadiens à rester sur la bonne voie, à atténuer leur anxiété financière et à leur permettre de continuer à améliorer leurs finances à long terme. »

La récente Enquête sur les attentes des consommateurs de la Banque du Canada a souligné les conclusions du sondage de BMO selon lesquelles les ménages craignent que l'inflation ne demeure élevée, ce qui réduit les budgets et entraîne d'importantes réductions de dépenses. Les résultats de l'indice de BMO sur l'amélioration des finances ont également révélé que, bien que 68 pour cent se sentent optimistes quant à leur avenir financier (au cours de la prochaine année), seulement un tiers (33 pour cent) croient qu'ils améliorent leurs finances et 29 pour cent se sentent moins en sécurité financière qu'ils ne l'ont fait un an.

C'est la saison des dons

Malgré l'environnement économique difficile, le sondage révèle que les Canadiens intègrent les dons de bienfaisance dans leurs plans de dépenses des fêtes :

Faire un don en des temps incertains : Un tiers (33 pour cent) des Canadiens disent que leurs dons de bienfaisance demeureront les mêmes que les années précédentes et 10 pour cent considèrent être en mesure de faire des dons aux causes qui leur tiennent à cœur comme un signe d'amélioration de leurs finances.

Un tiers (33 pour cent) des Canadiens disent que leurs dons de bienfaisance demeureront les mêmes que les années précédentes et 10 pour cent considèrent être en mesure de faire des dons aux causes qui leur tiennent à cœur comme un signe d'amélioration de leurs finances. Stratégies de dons : Plus d'un tiers (35 pour cent) prévoient de contribuer de l'argent et/ou de donner des actions, des titres et/ou des fonds d'investissement à des causes caritatives, tandis que 16 pour cent prévoient de donner de leur temps pendant la période des fêtes.

Plus d'un tiers (35 pour cent) prévoient de contribuer de l'argent et/ou de donner des actions, des titres et/ou des fonds d'investissement à des causes caritatives, tandis que 16 pour cent prévoient de donner de leur temps pendant la période des fêtes. Motivations significatives : La majorité des Canadiens qui prévoient redonner à leur collectivité prévoient aider les personnes dans le besoin (61 pour cent) et soutenir leurs causes préférées (51 pour cent). Un quart (23 pour cent) disent que redonner leur permet d'enseigner à leurs enfants et à leur famille l'importance de donner.

« La période des fêtes nous inspire souvent à répandre l'espoir dans nos collectivités, et les dons stratégiques permettent aux Canadiens de faire partie du changement qu'ils souhaitent voir, a déclaré Lydia Potocnik, chef, Planification successorale et services-conseils en philanthropie, BMO Gestion privée. Pour ceux qui ont les ressources et qui aimeraient apporter des contributions significatives qui soutiendront les progrès dans leurs collectivités, travailler avec des professionnels permettra aux Canadiens d'être plus réfléchis avec leurs activités de dons, leurs dons et leur bénévolat. »

Pour les Canadiens qui cherchent à redonner aux fêtes cette année, il y a une variété d'options de dons de bienfaisance :

Faire un don direct : Faites un don d'espèces ou d'autres actifs tels que des titres cotés en bourse au fonds général d'un organisme de bienfaisance pour une utilisation sans restriction ou à un fonds restreint pour un projet spécifique.

Faites un don d'espèces ou d'autres actifs tels que des titres cotés en bourse au fonds général d'un organisme de bienfaisance pour une utilisation sans restriction ou à un fonds restreint pour un projet spécifique. Faites un don par testament : Faites un don testamentaire dans un testament en donnant un montant fixe en dollars ou une partie de la succession à un organisme de bienfaisance.

Faites un don testamentaire dans un testament en donnant un montant fixe en dollars ou une partie de la succession à un organisme de bienfaisance. Établir un fonds à vocation arrêtée par le donateur : Les fonds arrêtés par le donateur offrent une déduction immédiate de l'impôt sur le revenu dans l'année du don et permettent au donateur de distribuer les fonds pour l'octroi des fonds sur une longue période de temps. Le programme de dons de bienfaisance de BMO est un programme de fonds arrêtés par le donateur souple et rentable qui permet aux Canadiens de créer un régime de dons de bienfaisance en collaboration avec le Fonds de bienfaisance Canada .

BMO offre des outils et des ressources numériques novateurs pour aider les clients à développer leur littératie financière, à surveiller leurs plans financiers et à atteindre leurs objectifs financiers :

BMO SmartProgress : Cet outil aide les clients à en apprendre davantage sur d'importants sujets liés aux finances personnelles et à renforcer la littératie financière n'importe où et à tout moment. Il s'agit d'une plateforme d'éducation financière en ligne gratuite qui comprend du contenu personnalisé et interactif, y compris des vidéos et des outils, sur des sujets complexes de planification financière, y compris l'établissement d'un budget et la gestion du crédit, l'accession à la propriété et l'investissement.

: Cet outil aide les clients à en apprendre davantage sur d'importants sujets liés aux finances personnelles et à renforcer la littératie financière n'importe où et à tout moment. Il s'agit d'une plateforme d'éducation financière en ligne gratuite qui comprend du contenu personnalisé et interactif, y compris des vidéos et des outils, sur des sujets complexes de planification financière, y compris l'établissement d'un budget et la gestion du crédit, l'accession à la propriété et l'investissement. BMO CreditView : Les clients peuvent rapidement et facilement vérifier leur pointage de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour gérer leur profil de crédit en ligne et sur mobile.

Les clients peuvent rapidement et facilement vérifier leur pointage de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour gérer leur profil de crédit en ligne et sur mobile. Mon info BMO : Les clients obtiennent de l'aide pour épargner davantage, surveiller leurs dépenses et la valeur de leur compte, et repérer les activités inhabituelles grâce à 25 infos BMO qui leur permettent d'avoir un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Voici quelques infos populaires en ligne : SuiviArgent : Grâce à l'intelligence artificielle, ces informations surveillent les flux de trésorerie des clients et leur indiquent s'ils seront à court d'argent dans les sept jours à venir. Catégorisation des dépenses : Ces informations avertissent les clients lorsqu'il y a eu une augmentation significative dans une catégorie de dépenses spécifique ou lorsqu'un essai gratuit a expiré.

Les clients obtiennent de l'aide pour épargner davantage, surveiller leurs dépenses et la valeur de leur compte, et repérer les activités inhabituelles grâce à 25 infos BMO qui leur permettent d'avoir un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Voici quelques infos populaires en ligne : Compte amplificateur d'épargne de BMO : Pour faciliter l'épargne et la rendre automatique, le nouveau compte amplificateur d'épargne de BMO n'est assorti d'aucuns frais mensuels et offre un taux d'intérêt concurrentiel et un nombre illimité de virements sans frais vers d'autres comptes de BMO. De plus, la fonction numérique Objectifs d'épargne permet aux clients d'établir, de suivre et de gérer leurs objectifs financiers.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO aide ses clients à améliorer leurs finances, visitez www.bmo.com/principal/particuliers.

À propos de l'indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

La recherche détaillée dans ce document a été menée par Ipsos au Canada du 11 septembre au 9 octobre 2023. Un échantillon de n = 2 502 adultes âgés de 18 ans et plus au Canada a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement. Ce sondage a un intervalle de crédibilité de +/- 2,2 pour cent 19 fois sur 20, de ce que les résultats auraient été si tous les adultes canadiens de 18 ans et plus avaient été interrogés.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 31 juillet 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.

