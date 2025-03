SHANGHAI, 6 mars 2025 /CNW/ - Sigenergy, pionnier majeur dans le domaine de l'énergie, a été désigné leader mondial du marché des systèmes de stockage d'énergie distribués (SSED) tout-en-un empilables, selon un récent rapport de Frost & Sullivan. Selon les données combinées sur les ventes du T1 au T3 2024, Sigenergy a conquis une part de marché de 24,3 %, ce qui témoigne de l'essor rapide de l'entreprise et de son leadership en matière d'innovation sur l'énergie propre.

Expansion mondiale : SigenStor gagne la confiance des clients à l'échelle mondiale

Le système de stockage d'énergie SigenStor 5-en-1 a rapidement conquis les clients après son lancement. Selon Frost & Sullivan, Sigenergy a expédié 231 MWh d'unités SSED tout-en-un empilables entre le premier et le troisième trimestre de 2024, ce qui représente la plus grande part de marché avec 24,3 %. Dans le marché hautement concurrentiel des SSED tout-en-un, où les cinq principaux acteurs représentaient 74,5 % des expéditions totales, Sigenergy s'est classée au troisième rang mondial avec une part de marché de 5,9 %.

En février 2025, Sigenergy avait établi des partenariats avec 99 distributeurs dans plus de 60 pays, devenant ainsi une marque prisée dans des régions clés comme l'Europe, l'Asie-Pacifique et l'Afrique. Les collaborations stratégiques avec des distributeurs de premier plan en Autriche, en Belgique, en Suède et en Afrique du Sud ont mis en valeur les performances et la fiabilité exceptionnelles de SigenStor. Le partenaire sud-africain, qui est le plus important de la région, a salué l'efficacité de SigenStor pour atténuer les défis liés au délestage des charges. Un sondage de 2024 sur la satisfaction de la clientèle a révélé que près de 90 % des utilisateurs finaux et des installateurs ont donné une évaluation positive à SigenStor.

Innovation fondée sur l'IA : redéfinir l'expérience énergétique intelligente

Sigenergy alimente la transformation numérique de la gestion de l'énergie grâce à des capacités d'IA avancées. La plateforme SigenCloud infonuagique permet une gestion à grande échelle des appareils à énergie distribuée et s'intègre aux principaux fournisseurs de centrales électriques virtuelles (CEV) en Suède, aux Pays-Bas, en Australie et dans d'autres marchés. La plateforme est automatiquement synchronisée avec les tarifs dynamiques en temps réel de plus de 60 entreprises d'électricité dans plus de 20 pays. En tirant parti de l'IA et de la tarification dynamique, un client commercial et industriel polonais a obtenu une réduction de 42 % des coûts d'achat d'électricité et une baisse de 52 % du total des dépenses énergétiques par rapport au mois précédent.

Par ailleurs, l'application mySigen, l'application d'énergie développée par l'entreprise elle-même, assure la surveillance de l'énergie et des batteries en temps réel, la gestion des appareils et le dépannage. Leader de l'industrie grâce à l'intégration de GPT-4o, l'application offre un soutien instantané à la clientèle, redéfinissant le modèle traditionnel de service après-vente avec une assistance intelligente et réactive.

Portefeuille diversifié : des solutions adaptées à chaque scénario

Sigenergy demeure à l'avant-garde de l'innovation énergétique, offrant un portefeuille de produits complet gérant divers scénarios d'application. Pour les segments du commerce et de l'industrie, l'entreprise a lancé SigenStack, un système de stockage d'énergie modulaire qui combine un onduleur hybride et un bloc-batterie. Son évolutivité assure la prise en charge de projets de plusieurs mégawatts. Sigenergy dévoilera d'autres produits au cours des prochains mois, élargissant ainsi son écosystème de produits pour répondre aux besoins des clients à l'échelle mondiale.

À l'avenir, Sigenergy cherche à favoriser une collaboration plus étroite avec ses partenaires mondiaux, accélérant ainsi la transition vers un avenir énergétique plus durable pour tous.

