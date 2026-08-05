Selon un rapport d'Optro, la responsabilisation devient le nouvel avantage concurrentiel à mesure que les agents d'IA entrent dans les flux de travail d'entreprise

Selon une nouvelle étude, les entreprises transmettent plus rapidement à l'IA autonome les clés des flux de travail de base qu'elles ne peuvent répondre à une question de base : Qui est responsable lorsqu'elle agit seule ?

SAN FRANCISCO, 5 août 2026 /CNW/ - Optro, la principale plateforme de GRC alimentée par l'intelligence artificielle qui permet aux entreprises de transformer le risque en opportunité, a annoncé aujourd'hui les résultats de son rapport intitulé « When AI leaves the chat and enters the workflow » (Quand l'IA passe du dialogue à l'intégration dans le flux de travail). Alors que les organisations passent de l'IA générative conversationnelle à des agents d'IA autonomes agissant dans les flux de travail centraux, la question à laquelle les entreprises ont passé les deux dernières années à répondre -- pouvons-nous nous fier à ce que produit l'IA ? -- est déjà la mauvaise question. La question à laquelle elles n'ont pas répondu est plus difficile : Comment encadrer quelque chose qui agit ?

L'adoption ne signifie pas attendre que la gouvernance soit en place.

Une organisation sur trois utilise déjà l'IA dans les flux opérationnels essentiels à la résilience, mais une défaillance de l'IA agentique, c'est-à-dire une perte de contrôle ou des échecs dans la prise de décision autonome, est le scénario de perturbation qu'elles testent le moins : 30 % n'ont jamais testé cela du tout. La responsabilité répartie, les cycles d'examen périodiques et les contrôles fondés sur des politiques sont déjà mis à rude épreuve par l'IA supervisée. Ces pratiques sont structurellement incapables de gouverner les systèmes agissant de façon autonome à la vitesse de la machine. Les organisations qui bénéficieront d'un avantage concurrentiel seront celles qui non seulement adopteront ces changements le plus rapidement, mais qui repenseront également la responsabilisation en premier.

Le rapport décrit les défis auxquels font face les organisations mondiales lors de la transition vers des flux de travail d'entreprise autonomes, ainsi que les façons dont elles peuvent anticiper ce risque émergent. Les principales conclusions sont les suivantes :

La confiance devance les mécanismes de contrôle : Bien que 58 % des dirigeants croient que leurs contrôles de gouvernance suivent le rythme de l'adoption de l'IA, il existe un écart considérable dans la réalité. Seulement 18 % d'entre eux ont mis en place des mesures actives d'atténuation des risques, et les conséquences de cet écart sont déjà documentées. Au cours des 12 derniers mois, 40 % des organisations ont signalé des réponses inexactes produites par l'IA, 27 % ont signalé des atteintes à la protection des données et 26 % ont signalé des actions réglementaires liées à l'utilisation de l'IA.

Bien que 58 % des dirigeants croient que leurs contrôles de gouvernance suivent le rythme de l'adoption de l'IA, il existe un écart considérable dans la réalité. Seulement 18 % d'entre eux ont mis en place des mesures actives d'atténuation des risques, et les conséquences de cet écart sont déjà documentées. Au cours des 12 derniers mois, 40 % des organisations ont signalé des réponses inexactes produites par l'IA, 27 % ont signalé des atteintes à la protection des données et 26 % ont signalé des actions réglementaires liées à l'utilisation de l'IA. La formulation « c'est l'IA qui a décidé » n'est pas acceptable : Les organismes de réglementation se sont toujours attendus à ce qu'une personne nommée et responsable soit derrière chaque décision touchant un client, un marché ou un dépôt. Les attentes n'ont pas changé. Déjà, près de la moitié des décideurs en sécurité considèrent l'IA agentique comme une préoccupation majeure en matière de sécurité. Au cours des 12 derniers mois, près des deux tiers des organisations ont été victimes d'un incident lié à un agent d'IA, ce qui a entraîné une exposition de données, une perturbation opérationnelle et des pertes financières.

Les organismes de réglementation se sont toujours attendus à ce qu'une personne nommée et responsable soit derrière chaque décision touchant un client, un marché ou un dépôt. Les attentes n'ont pas changé. Déjà, près de la moitié des décideurs en sécurité considèrent l'IA agentique comme une préoccupation majeure en matière de sécurité. Au cours des 12 derniers mois, près des deux tiers des organisations ont été victimes d'un incident lié à un agent d'IA, ce qui a entraîné une exposition de données, une perturbation opérationnelle et des pertes financières. Les agents sont des identités que vous n'avez pas inventoriées : Les agents autonomes s'authentifient, accèdent aux systèmes et exécutent des actions, ce qui en fait des identités non humaines. Les unités d'affaires déploient des agents dont les TI ignorent l'existence. Bien que 85 % des entreprises aient intégré l'IA dans leurs activités de base, seulement un quart d'entre elles ont une vue d'ensemble de la façon dont leurs collaborateurs l'utilisent.

Le choix que font les entreprises en ce moment

Le rapport présente cette situation comme une fenêtre d'opportunité qui se referme, et non comme un risque lointain : les organisations qui redéfinissent la redevabilité le font maintenant selon leurs propres modalités. Celles qui attendent le feront plus tard, sous la pression d'une mesure coercitive, d'une obligation de correction ou après qu'un incident les aura forcées à agir.

« La réalité aujourd'hui est que l'adoption de l'IA agentique progresse beaucoup plus rapidement que la mise en place de sa gouvernance », a déclaré Guru Sethupathy, directeur général du département Gouvernance de l'IA chez Optro. « Mais pour exploiter son potentiel de manière responsable, les dirigeants doivent reconnaître que les modèles de gouvernance conçus pour des processus manuels statiques ne peuvent pas suivre le rythme des systèmes d'action autonomes. La refonte de la gouvernance ne consiste pas à tirer parti de l'innovation, mais plutôt à bâtir une structure de contrôle pour donner aux organisations la confiance nécessaire pour mettre à l'échelle l'IA plus rapidement et de façon plus fiable que la concurrence. »

« Les équipes qui réussiront à mettre en place une conformité agentique établiront des cadres de gouvernance et de responsabilité définissant la manière dont un agent se comporte et les éléments auxquels il peut accéder », a déclaré Mark Taylor, directeur chargé de la gestion des risques liés à la sécurité de l'information chez Newell Brands. « L'établissement de cette structure permet aux organisations de se positionner de manière proactive afin de déployer l'IA à grande échelle en toute sécurité, de prévenir les incidents futurs et d'exécuter les opérations avec des humains "dans la boucle" ou "en supervision de la boucle", selon ce qui est approprié. »

Pour aider les dirigeants d'entreprise à garder une longueur d'avance sur ces risques, Optro fournit l'infrastructure de gouvernance et les contrôles automatisés nécessaires pour établir une responsabilité humaine claire sans ralentir l'innovation en IA. Le rapport comprend également des listes de vérification de l'état de préparation pour les équipes de gouvernance chargées de l'audit interne, de la conformité, des TI et de la cybersécurité, ainsi que de l'IA.

Le rapport « When AI leaves the chat and enters the workflow » peut être téléchargé sur le site optro.ai

Méthodologie

Les conclusions du présent rapport s'appuient sur quatre sondages menés dans le cadre du programme Risk Intelligence d'Optro entre février 2025 et mai 2026. Tous les sondages ont été menés en ligne auprès de professionnels de l'audit, de la gestion des risques, de la conformité et de la gouvernance de niveau gestionnaire ou supérieur.

Le premier sondage (n=403) portait sur les défis liés à la conformité réglementaire, la préparation à l'IA et la gestion de l'IA non encadrée auprès de décideurs et d'influenceurs en sécurité de l'information et en conformité aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne. Le deuxième sondage (n=407) portait sur la sensibilisation à la gouvernance de l'IA, le niveau de préparation et la structure de gouvernance des professionnels de l'audit, de la gestion des risques et de la conformité en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Allemagne, avec un quota minimal de 45 % de répondants provenant de l'audit interne. Le troisième sondage (n=612) portait sur l'adoption de l'IA, la maturité de la gouvernance, les risques liés à la cybersécurité et l'intégration interfonctionnelle des risques parmi les dirigeants de l'audit et de la GRC en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne. Le quatrième sondage (n=506) portait sur la maturité en matière de gestion de la continuité des activités, la résilience opérationnelle et les répercussions sur la gouvernance de l'IA agentique chez les responsables de l'audit, de la gestion des risques, de la conformité, de la gestion de la continuité des affaires et de la sécurité de l'information en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Émirats arabes unis.

À propos d'Optro

Optro (anciennement AuditBoard) aide les entreprises à transformer le risque en opportunité grâce à sa plateforme de GRC alimentée par l'intelligence artificielle. Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à Optro pour améliorer l'audit, la gestion des risques et la conformité dans une nouvelle ère de risque. Optro est l'entreprise la mieux notée par les clients sur G2 et a été nommée Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) dans le quadrant Assurance Leaders. Pour en savoir plus, visitez optro.ai.

Personne-ressource pour les médias

Laura Groshans

[email protected]

SOURCE Optro, Inc