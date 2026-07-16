Optro annonce l'ordre du jour de CRX'26 alors que la GRC entre dans sa quatrième ère

La huitième rencontre annuelle pour les clients et l'industrie explore l'ère agentique émergente de la GRC, avec des perspectives réelles des plus grandes entreprises du monde et jusqu'à 17 crédits CPE.

SAN FRANCISCO, 16 juillet 2026 /CNW/ -- Optro, la plateforme de GRC de premier plan alimentée par l'intelligence artificielle qui permet aux entreprises de transformer le risque en opportunité, a annoncé aujourd'hui l'ordre du jour de CRX (anciennement connue sous le nom d'Audit & Beyond), sa huitième conférence annuelle pour les clients et l'industrie qui aura lieu du 13 au 15 octobre au Gaylord Pacific Resort à San Diego, en Californie. Cet événement attire des milliers de professionnels de la GRC issus des plus grandes organisations au monde et propose des présentations visionnaires, des sessions dirigées par les pairs et un accès direct aux outils et stratégies qui remodèlent la gestion des risques d'entreprise.

Le programme de cette année met la GRC agentique à l'avant-plan, explorant comment les professionnels du risque peuvent collaborer avec des agents IA pour transformer leurs programmes et générer une valeur opérationnelle stratégique. La conférence comprendra plus de 45 sessions de formation sur les domaines du risque, de la conformité, du cyberrisque et de la vérification, et jusqu'à 17 crédits CPE seront offerts. Les participants auront également un accès précoce aux nouvelles capacités des produits Optro et l'occasion de rencontrer des responsables de la GRC des plus grandes organisations au monde. Conférenciers invités :

Olabode Olaoke, responsable de la gouvernance des risques de cybersécurité, de la gestion des vulnérabilités et de la sécurité des fournisseurs chez Block, et Olusegun Ajiboye, gestionnaire des risques de cybersécurité chez Block. Cette session portera sur la façon dont les équipes de sécurité déploient des agents d'IA dans l'ensemble de leurs programmes de GRC pour continuellement évaluer les risques, appliquer les contrôles et mettre en œuvre des mesures correctives avant que les vulnérabilités ne deviennent des incidents.

responsable de la gouvernance des risques de cybersécurité, de la gestion des vulnérabilités et de la sécurité des fournisseurs chez Block, et gestionnaire des risques de cybersécurité chez Block. Cette session portera sur la façon dont les équipes de sécurité déploient des agents d'IA dans l'ensemble de leurs programmes de GRC pour continuellement évaluer les risques, appliquer les contrôles et mettre en œuvre des mesures correctives avant que les vulnérabilités ne deviennent des incidents. Jack Jones, conseiller stratégique chez Black Kite et créateur du modèle FAIR, et Bob Maley, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Black Kite. Ensemble, ils animeront un atelier interactif sur les meilleures pratiques en matière de quantification des cyberrisques, présentant des approches concrètes pour exprimer les risques en termes financiers et commerciaux afin d'éclairer les décisions là où elles ont le plus d'importance.

conseiller stratégique chez Black Kite et créateur du modèle FAIR, et responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Black Kite. Ensemble, ils animeront un atelier interactif sur les meilleures pratiques en matière de quantification des cyberrisques, présentant des approches concrètes pour exprimer les risques en termes financiers et commerciaux afin d'éclairer les décisions là où elles ont le plus d'importance. Erin Dempsey Heuwetter, ancienne responsable de la vérification, de la gestion du risque et de la conformité chez Navan. Mme Dempsey Heuwetter est une sommité en matière de GRC et d'innovation dans les technologies financières, spécialisée dans la transition des flux de travail assistés par l'IA à l'IA agentique. Sa session portera sur la façon dont l'IA, les données en temps réel et les flux de travail agentiques permettent aux équipes de gestion des risques d'anticiper les menaces émergentes, de moderniser leurs cadres de gestion et de tenir les profils de risque à jour sans alourdir la charge manuelle.

ancienne responsable de la vérification, de la gestion du risque et de la conformité chez Navan. Mme Dempsey Heuwetter est une sommité en matière de GRC et d'innovation dans les technologies financières, spécialisée dans la transition des flux de travail assistés par l'IA à l'IA agentique. Sa session portera sur la façon dont l'IA, les données en temps réel et les flux de travail agentiques permettent aux équipes de gestion des risques d'anticiper les menaces émergentes, de moderniser leurs cadres de gestion et de tenir les profils de risque à jour sans alourdir la charge manuelle. Raul Villar Jr. , chef de la direction chez Optro. Depuis l'arrivée de M. Villar Jr. en 2025, Optro a réalisé les acquisitions de chefs de file des solutions de tests de contrôle autonomes et de gouvernance de l'IA, a dépassé les 300 M$ de revenus récurrents annuels et a étendu sa présence dans la région Asie-Pacifique. À CRX, il présentera la vision d'Optro pour la GRC agentique -- ce qu'il appelle la quatrième ère de la discipline -- et expliquera pourquoi les organisations qui traitent le risque comme un levier concurrentiel dépasseront celles qui ne le font pas.

, chef de la direction chez Optro. Depuis l'arrivée de M. Villar Jr. en 2025, Optro a réalisé les acquisitions de chefs de file des solutions de tests de contrôle autonomes et de gouvernance de l'IA, a dépassé les 300 M$ de revenus récurrents annuels et a étendu sa présence dans la région Asie-Pacifique. À CRX, il présentera la vision d'Optro pour la GRC agentique -- ce qu'il appelle la quatrième ère de la discipline -- et expliquera pourquoi les organisations qui traitent le risque comme un levier concurrentiel dépasseront celles qui ne le font pas. Kieran Taylor, directeur principal de l'ingénierie chez Optro, est le cofondateur de Midship. Après avoir vécu les difficultés liées à la préparation de sa première année de conformité à la loi SOX, M. Taylor a fondé Midship afin d'aider les auditeurs grâce à des outils assistés par l'IA. Sa session ira au-delà de la théorie : Les participants repartiront avec un aperçu clair de ce que sont réellement les agents d'IA, de la façon de les mettre à profit dans les flux de travail d'audit et de conformité, et un aperçu en direct du produit en action.

directeur principal de l'ingénierie chez Optro, est le cofondateur de Midship. Après avoir vécu les difficultés liées à la préparation de sa première année de conformité à la loi SOX, M. Taylor a fondé Midship afin d'aider les auditeurs grâce à des outils assistés par l'IA. Sa session ira au-delà de la théorie : Les participants repartiront avec un aperçu clair de ce que sont réellement les agents d'IA, de la façon de les mettre à profit dans les flux de travail d'audit et de conformité, et un aperçu en direct du produit en action. Richard Chambers, conseiller principal en charge du risque et de l'audit chez Optro, auteur de renommée mondiale, conseiller et ancien président de l'Institute of Internal Auditors (IIA). Sa vaste expérience lui a donné un point de vue unique sur les facteurs géopolitiques, technologiques et réglementaires qui contribuent à une nouvelle vague de risques dans la chaîne d'approvisionnement. Sa session à CRX s'appuiera sur cette profondeur pour examiner ce que signifie l'agentique pour l'avenir de la profession d'audit et offrir aux équipes d'audit une vision solide de la façon de s'y retrouver.

CRX est conçu spécialement pour les praticiens de la GRC, ce qui signifie que chaque session, chaque conférencier et chaque conversation de couloir est pertinent pour le travail que les participants accomplissent chaque jour. L'événement est devenu le rendez-vous annuel incontournable de la communauté Optro, où l'on peut découvrir concrètement les nouvelles fonctionnalités des produits avant leur lancement, mettre à l'épreuve ses stratégies avec des pairs confrontés aux mêmes défis et repartir avec un plan d'action concret pour l'année à venir.

Pour les équipes qui se demandent où investir leur budget de conférences, CRX offre quelque chose que les autres événements n'offrent pas : une salle remplie de professionnels de la gestion des risques, de la conformité et de l'audit, tous en train de s'adapter simultanément au virage de l'IA agentique dans leur secteur. Les anciens participants conviennent que cet environnement unique offre une valeur inégalée à leurs équipes :

« La conférence était vraiment inspirante. Ce que j'ai le plus aimé, ce sont les explications détaillées données lors des sessions sur chaque fonctionnalité, ainsi que les démonstrations en direct présentant toutes les nouvelles fonctionnalités du système. »

« Un excellent équilibre a été maintenu entre les connaissances et le perfectionnement liés à la plateforme, d'une part, et les discussions sur les pratiques de l'industrie ainsi que l'avenir de la profession, d'autre part. »

« J'ai vraiment apprécié la conférence cette année. L'énergie était incroyable, et les conférenciers étaient à la fois stimulants et inspirants. Les occasions de réseautage, en particulier celles liées aux événements publics, ont été des moments forts et ont facilité la communication avec d'autres intervenants de différents secteurs d'activité. »

« Alors que les organisations évoluent dans un contexte de risque de plus en plus complexe, CRX s'est imposé comme un sommet incontournable pour les chef de file de la GRC », a déclaré Michael Rasmussen, PDG de GRC Report. « Ce qui distingue CRX cette année, c'est l'accent mis sur la réalité pratique de la GRC agentique. Optro est à l'avant-garde de cette évolution, et cet événement fournit les stratégies éprouvées par des pairs ainsi que les validations technologiques dont les professionnels ont besoin pour transformer la gestion du risque, souvent perçue comme un enjeu défensif, en un véritable avantage concurrentiel. »

« Les praticiens ne veulent pas de concepts abstraits, ils ont besoin de stratégies pratiques qu'ils peuvent utiliser », a déclaré Justin Greenberger, directeur de la clientèle chez Optro. C'est pourquoi CRX est conçu pour être hautement collaboratif. Nous sommes ravis de réunir notre communauté mondiale à San Diego pour partager de véritables idées, nous inspirer les uns les autres et aider les équipes à aborder avec confiance l'avenir agentique de la GRC. »

Pour consulter le programme complet et vous inscrire à CRX, visitez optro.ai.

À propos d'Optro

Optro (anciennement AuditBoard) aide les entreprises à transformer le risque en opportunité grâce à sa plateforme de GRC alimentée par l'intelligence artificielle. Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à Optro pour améliorer l'audit, la gestion des risques et la conformité dans une nouvelle ère de risque. Optro est l'entreprise la mieux notée par les clients sur G2 et a été nommée Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) dans le quadrant Assurance Leaders. Pour en savoir plus, visitez optro.ai.

Contact avec les médias

Laura Groshans

[email protected]

SOURCE Optro, Inc