Optro accélère sa croissance mondiale avec un centre à Singapour et apporte la GRC agentique aux entreprises de l'Asie-Pacifique

La plateforme de GRC à laquelle font confiance plus de la moitié des entreprises du classement Fortune 500 arrive en Asie-Pacifique et y introduit les premiers tests de contrôles entièrement automatisés de la région.

SINGAPOUR, 21 juin 2026 /CNW/ - Optro (anciennement AuditBoard), la principale plateforme de GRC alimentée par l'intelligence artificielle qui permet aux entreprises de transformer le risque en opportunités, a annoncé aujourd'hui son expansion à Singapour, le plus récent centre régional de l'entreprise et un grand pas en avant pour servir les équipes mondiales de GRC et fournir un soutien localisé à sa clientèle en croissance rapide dans la région Asie-Pacifique (APAC). L'annonce a eu lieu à la conférence internationale 2026 de l'Institute of Internal Auditors (IIA) à Singapour.

Cette expansion intervient alors que les entreprises de la région évoluent dans des environnements de risque de plus en plus complexes, marqués par l'intelligence artificielle (IA), les menaces de cybersécurité, la surveillance réglementaire et l'accélération de la transformation numérique. Selon le rapport Risk in Focus 2026: APAC de l'Internal Audit Foundation, 39 % des entreprises considèrent les perturbations numériques, y compris l'IA, comme l'un de leurs risques d'affaires les plus importants, tandis que 58 % placent les changements réglementaires parmi leurs plus hautes priorités d'audit.

La position de Singapour en tant que centre financier régional, centre d'innovation numérique et chef de file du développement responsable de l'IA en fait une base stratégique pour les entreprises soutenant la prochaine phase de gestion du risque d'entreprise. Alors que les entreprises de l'Asie-Pacifique font face à des exigences réglementaires croissantes, à l'expansion des risques numériques et à une pression accrue pour encadrer l'utilisation de l'IA de façon responsable, la demande augmente pour des approches plus intégrées en matière d'audit, de gestion des risques, de conformité et de sécurité de l'information.

La présence d'Optro à Singapour est conçue pour répondre à cette demande, offrant aux spécialistes de l'audit, des risques, de la conformité et de la sécurité de l'information dans la région Asie-Pacifique un accès aux plus récentes technologies fondées sur l'IA nécessaires pour rester agiles dans l'environnement réglementaire exigeant et en constante évolution d'aujourd'hui. Le solide réseau d'alliances de l'entreprise associe également les capacités de premier plan d'Optro en matière de GRC à l'expertise sectorielle des plus grands cabinets de conseil au monde, apportant une valeur ajoutée aux équipes de toute la région.

« Les équipes mondiales de gestion des risques doivent aujourd'hui accomplir plus que jamais auparavant », a déclaré Raul Villar Jr., chef de la direction d'Optro. « En apportant notre plateforme novatrice et notre vaste réseau de partenaires au cœur de l'Asie-Pacifique, nous fournissons les outils agentiques et l'expertise sur le terrain nécessaires pour aider nos clients dans la région à composer avec la complexité croissante des risques et de la conformité tout en ajoutant une valeur stratégique à leurs entreprises. »

« Le soutien localisé d'un chef de file mondial de la GRC comme Optro augmentera stratégiquement sa présence dans la région et devrait générer une valeur importante pour ses clients », a déclaré Rolando Caraig, responsable de l'audit interne chez Fuse Financing Inc. et ancien directeur principal de l'audit chez GCash. « Leur transition vers une GRC agentique marque un point de basculement, permettant aux entreprises de suivre le rythme de l'évolution de la réglementation et du paysage complexe des risques d'aujourd'hui. »

« Nous sommes ravis de nous être associés à Optro », a déclaré Harry Lim, chef de l'audit du groupe à la banque OCBC. « Chez OCBC, nous améliorons continuellement nos capacités d'audit pour soutenir la stratégie Next Frontier de la banque. L'utilisation de plateformes comme Optro nous permet de concentrer davantage nos efforts sur les enjeux les plus importants et d'assurer une prestation d'audit uniforme et de grande qualité dans l'ensemble de l'entreprise. Ce partenariat fait progresser notre objectif plus large de moderniser la fonction d'audit interne, de maintenir une gouvernance robuste et de demeurer agiles dans un environnement d'affaires de plus en plus dynamique. »

« Les entreprises de l'Asie-Pacifique évoluent dans un environnement de risque et de réglementation de plus en plus complexe où la rapidité, la visibilité et l'adaptabilité sont essentielles », a déclaré Gordon Tucker, directeur général régional de Protiviti pour l'Asie-Pacifique. « L'expansion d'Optro à Singapour et son innovation continue dans la GRC agentique apportent une combinaison puissante de technologie et de proximité locale. Ensemble, nous aidons nos clients à moderniser leurs fonctions d'audit interne et de gestion des risques, à automatiser leurs tâches courantes et à mettre davantage l'accent sur les risques stratégiques et prospectifs. »

Cette annonce fait suite à l'acquisition récente par Optro de Midship, la principale solution autonome de tests des contrôles conçue nativement pour l'IA, une étape importante qui met sur le marché le premier et seul système d'action agentique pour la GRC. Ensemble, ils automatisent jusqu'à 87 % de la gestion des contrôles, redonnant ainsi aux auditeurs le temps nécessaire pour se concentrer sur les risques stratégiques.

L'élan continu d'Optro se reflète également dans une série de reconnaissances récentes de l'industrie : une désignation de Leader dans le rapport The Forrester Wave🅪 pour les plateformes de gouvernance, de gestion des risques et de conformité du T2 2026 et le Magic Quadrant🅪 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) dans le quadrant Assurance Leaders, un classement parmi les entreprises les plus innovantes du monde en 2026 selon Fast Company, dans les Best Software Awards de G2 de 2026 pour le meilleur logiciel de GRC, ainsi que dans le Deloitte Technology Fast 500🅪 pour la septième année consécutive.

Pour en savoir plus sur la façon dont Optro transforme les risques en occasions pour les entreprises du monde entier, rendez-vous au kiosque d'Optro (n°C01) à la conférence internationale de l'IIA à Singapour ou visitez le site Optro.ai.

À propos d'Optro

Optro (anciennement AuditBoard) aide les entreprises à transformer le risque en opportunités, redéfinissant la GRC grâce à un système d'action agentique. Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à Optro pour améliorer l'audit, la gestion des risques et la conformité dans une nouvelle ère de risque. Optro est l'entreprise la mieux notée par les clients sur G2 et a été nommée Leader dans le Magic Quadrant🅪 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) dans le quadrant Assurance Leaders. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site optro.ai.

Contact :

Laura Groshans

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SOURCE Optro, Inc