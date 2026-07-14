Optro lance « Optro Partner Connect » afin d'accélérer la croissance de l'écosystème mondial de la GRC

Le nouveau programme de partenariat propose des options flexibles de mise en marché, des ressources complètes d'accompagnement et un soutien marketing, permettant aux partenaires de réussir avec la plateforme d'intelligence GRC de référence.

SAN FRANCISCO, le 14 juill. 2026 /CNW/ -- Optro (anciennement AuditBoard), la principale plateforme de GRC alimentée par l'intelligence artificielle qui permet aux entreprises de transformer le risque en opportunité, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de sa solution Optro Partner Connect. Le nouveau programme de partenariat offre aux partenaires des moyens flexibles d'accéder au marché, une gamme complète de services d'accompagnement comprenant la formation, la certification, le soutien technique et le co-marketing, ainsi qu'une voie claire et prévisible pour se développer sur de nouveaux marchés, enrichir leurs offres de services et générer des résultats durables pour leurs clients.

Optro Partner Connect remplace les cadres existants par une conception modulaire axée sur des parcours partenaires distincts, avec un lancement initial axé sur les partenaires conseils et les fournisseurs de solutions, de même qu'une structure de paliers claire où les avantages croissent au rythme des partenaires. Comme les avantages sont échelonnés, les partenaires sauront exactement ce à quoi ils peuvent accéder et ce qu'ils peuvent débloquer à chaque étape de leur parcours avec Optro. Un centre d'excellence des partenaires dédié soutient chaque partenaire : Une équipe entièrement dédiée à la réussite des partenaires, qui accompagne les entreprises lors de l'intégration et tout au long du parcours (« everboarding »), afin d'aider les partenaires à obtenir leurs premiers succès plus rapidement et à conserver une vision claire de leur prochaine étape de croissance.

« Les partenaires sont un moteur de croissance essentiel pour Optro, et Optro Partner Connect veille à ce que l'expérience de notre écosystème corresponde à la qualité de niveau entreprise de notre plateforme », a déclaré Scott Whitlock, vice-président mondial des alliances et des canaux chez Optro. « En délaissant les mesures axées uniquement sur les transactions et en adoptant une évaluation globale des capacités et des compétences, nous fournissons à nos partenaires un plan clair pour établir des pratiques de services hautement rentables autour de notre plateforme d'intelligence pour la GRC. »

Un des facteurs de différenciation du programme est la feuille de route d'Optro pour intégrer une couche d'IA tout au long de l'expérience des partenaires afin de leur redonner du temps et de les aider à gagner en automatisant les tâches manuelles reproductibles, en donnant des conseils de covente en temps réel sur le terrain et en personnalisant l'intégration de chaque partenaire afin qu'il puisse consacrer moins de temps à l'administration et plus de temps à la création de valeur.

Aperçu des principaux faits saillants du programme

Parcours flexibles et modèles d'engagement : Les partenaires choisissent leur approche de mise en marché selon les parcours Conseils et Fournisseurs de solutions, qu'ils agissent à titre de prescripteurs, de vendeurs ou de prestataires de services, grâce à une structure de niveaux transparente, un cadre juridique flexible et un statut reconnu qui évolue au fur et à mesure de leur croissance. Des incitations financières et de service récompensent cet élan, et une plateforme riche en services offre aux partenaires admissibles la possibilité de créer une pratique de grande valeur tout au long du cycle de vie du client, de la mise en œuvre aux services-conseils en passant par l'infogérance.





Les partenaires choisissent leur approche de mise en marché selon les parcours Conseils et Fournisseurs de solutions, qu'ils agissent à titre de prescripteurs, de vendeurs ou de prestataires de services, grâce à une structure de niveaux transparente, un cadre juridique flexible et un statut reconnu qui évolue au fur et à mesure de leur croissance. Des incitations financières et de service récompensent cet élan, et une plateforme riche en services offre aux partenaires admissibles la possibilité de créer une pratique de grande valeur tout au long du cycle de vie du client, de la mise en œuvre aux services-conseils en passant par l'infogérance. Accompagnement, expertise et présence sur le marché : Une gamme complète d'avantages comprenant une formation et une certification axées sur les rôles, un soutien technique et de covente approfondi et des ressources de marketing comarquées. Au-delà d'un répertoire de partenaires consultable qui aide les clients à les trouver, les partenaires qualifiés ont la possibilité de créer leurs propres solutions, intégrations et accélérateurs avec Optro, transformant leur expertise en propriété intellectuelle utile.





Une gamme complète d'avantages comprenant une formation et une certification axées sur les rôles, un soutien technique et de covente approfondi et des ressources de marketing comarquées. Au-delà d'un répertoire de partenaires consultable qui aide les clients à les trouver, les partenaires qualifiés ont la possibilité de créer leurs propres solutions, intégrations et accélérateurs avec Optro, transformant leur expertise en propriété intellectuelle utile. Une voix stratégique pour Optro : Grâce à des boucles de rétroaction continues et à un comité consultatif officiel des partenaires, les partenaires invités peuvent participer à des discussions sur la feuille de route et sur la stratégie de mise en marché, contribuant ainsi à influencer l'avenir de la GRC connectée aux côtés de la direction d'Optro plutôt que de simplement la mettre en œuvre.

« Notre collaboration avec Optro nous aide à transformer la façon dont nos clients gèrent l'audit et la conformité », a déclaré Adam Pajakowski, directeur chez Crowe. « Grâce à ce nouveau programme de partenariat, nous pouvons continuer à aider les entreprises à délaisser les processus manuels obsolètes. Nous nous réjouissons à l'idée d'élargir notre collaboration et de continuer à obtenir d'excellents résultats pour nos clients communs. »

« Nous sommes ravis du lancement d'Optro Partner Connect et de la structure ajoutée qu'apporte cette solution à une collaboration déjà solide », a déclaré Andrew Struthers-Kennedy, responsable mondial des solutions CAE (conformité, audit et éthique) chez Protiviti. « Le programme introduit une harmonisation plus claire, une reconnaissance plus formelle et un cadre évolutif pour la façon dont nous travaillons ensemble, ce qui, à notre avis, contribuera à accroître la cohérence et l'impact au fur et à mesure que les deux entreprises continuent de croître. »

Optro Partner Connect est officiellement lancé aujourd'hui. Des présentations détaillées des programmes, des guides régionaux et des ressources pour l'enregistrement des opportunités commerciales sont maintenant accessibles aux partenaires actifs par l'intermédiaire d'un portail partenaires unifié et mis à jour. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire à Optro Partner Connect, visitez optro.ai.

À propos d'Optro

Optro (anciennement AuditBoard) aide les entreprises à transformer le risque en opportunité grâce à sa plateforme de GRC alimentée par l'intelligence artificielle. Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à Optro pour améliorer l'audit, la gestion des risques et la conformité dans une nouvelle ère de risque. Optro est l'entreprise la mieux notée par les clients sur G2 et a été nommée Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) dans le quadrant Assurance Leaders. Pour en savoir plus, visitez optro.ai.

Relations avec la presse

Laura Groshans

[email protected]

SOURCE Optro, Inc