GUELPH, ON, le 30 juin 2021 /CNW/ - Selon un classement national en matière de « capitalisme propre » publié ce matin par Corporate Knights en Amérique du Nord, Co-operators figure au premier rang des entreprises du secteur de l'assurance et des services financiers, et au troisième rang dans l'ensemble des entreprises. La coopérative canadienne offrant des produits d'assurance et services financiers figure au classement annuel pour une douzième année consécutive, et elle y a notamment occupé la première position en 2019 et en 2011. Cela met en lumière son leadership continu en fonction des indicateurs de rendement associés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

« Notre reconnaissance continue dans le cadre d'un mouvement d'entreprises canadiennes appuyant la transition vers une économie durable reflète la mission de notre coopérative et notre vision de favoriser la durabilité par l'intermédiaire de nos produits, services, investissements et solutions, a déclaré Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. Dans notre parcours vers l'atteinte de nos objectifs de développement durable, nous pouvons contribuer à rester forts et résilients, non seulement pour notre coopérative, mais pour tous les Canadiens. »

Voici les points saillants du rendement de Co-operators sur le plan du développement durable en 2020 :

20,1 % de ses revenus sont tirés de produits et de services qui favorisent une société plus durable, pauvre en carbone ou plus résiliente (y compris Eau multirisque, le premier produit d'assurance contre les inondations au Canada qui couvre tous les risques de dégâts d'eau, y compris les ondes de tempête).

qui couvre tous les risques de dégâts d'eau, y compris les ondes de tempête). 20,8 % des investissements de l'entreprise ont des retombées sociales et ciblent les problèmes environnementaux et sociaux les plus pressants, et une proportion de plus de 75 % de ces investissements est destinée à des projets et initiatives visant à résoudre les problèmes liés aux changements climatiques.

L'entreprise a atteint la carboneutralité en 2020.

Favoriser les mesures de lutte contre les changements climatiques au sein du secteur canadien de l'assurance et des services financiers

Donnant suite à ses actions en faveur du développement durable en 2021, Co-operators a récemment annoncé ses objectifs envers l'atteinte de la carboneutralité dans le cadre de ses investissements et de ses activités, d'ici 2040 et 2050, respectivement. L'entreprise s'est également jointe à la Net-Zero Asset Owner Alliance des Nations Unies, devenant ainsi la première entreprise du secteur canadien de l'assurance et des services financiers à le faire. Nous vous invitons à en apprendre davantage sur les cibles de carboneutralité et mesures de lutte contre les changements climatiques du Groupe Co-operators.

Pour avoir une vue d'ensemble du rendement de Co-operators sur le plan du développement durable, des finances et de la gouvernance, veuillez consulter le Rapport annuel intégré 2020 de l'entreprise (integratedreport.cooperators.ca).

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont les actifs sous administration s'élèvent à plus de 57,8 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Bien connue pour son implication communautaire et son engagement pour le développement durable, Co-operators est devenue équivalente carboneutre en 2020. Co-operators se classe parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights et figure dans le palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric. Pour en savoir plus : www.cooperators.ca.

