Le rapport annuel des Fonds communautaires de Co-operators révèle un besoin croissant de soutien financier pour les organismes de bienfaisance et sans but lucratif du Canada

TORONTO, le 27 mai 2025 /CNW/ - En cette période d'incertitude économique, un grand nombre de jeunes en situation de vulnérabilité au Canada comptent davantage sur les ressources de soutien offertes par des organismes sans but lucratif et des organismes de bienfaisance sur le plan des finances, de la santé mentale et du bien-être. Malheureusement, ces organismes peinent à atteindre leurs objectifs de financement pour répondre à la demande croissante pour leurs services essentiels.

Les pressions croissantes, dont la crise de la santé mentale, les lacunes du système de santé, l'importante hausse du coût de la vie, l'insécurité alimentaire et la crise du logement, créent des obstacles pour les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance et limitent leur capacité à répondre aux besoins non comblés de leurs collectivités.

Les Fonds communautaires de Co-operators (FCC) représentent le volet philanthropique de Co-operators. Ils accordent aux organismes de bienfaisance, aux organismes sans but lucratif, aux coopératives et aux entreprises sociales le financement nécessaire pour contribuer au développement des compétences et à l'amélioration de l'employabilité des jeunes en situation de précarité ou de marginalisation et des personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

« Les organismes communautaires ont plus que jamais besoin de programmes qui leur procurent les ressources nécessaires pour remplir leur mission, affirme Shawna Peddle, vice-présidente associée à la responsabilité sociale chez Co-operators. Le financement que nous accordons par l'intermédiaire des FCC soutient en partie les programmes des organismes communautaires afin de répondre à la demande croissante de la société pour leurs services. Nous le faisons dans le but d'atteindre une mission que nous partageons au sein du mouvement coopératif : aider à répondre aux besoins non satisfaits et générer d'importantes retombées durables pour les gens. »

En 2024, les FCC ont reçu plus d'une centaine de demandes de subvention, un record pour une seule année. En réponse, le conseil d'administration des FCC a approuvé de nouvelles lignes directrices afin d'accroître sa capacité de financement pour aider à soutenir les programmes des organismes. Au total, 1 389 000 dollars ont été versés à 59 organismes de bienfaisance et sans but lucratif.

« Ce sont nos communautés qui donnent vie à notre identité canadienne collective, ajoute Shawna Peddle. Elles offrent un environnement propice à la vie culturelle, aux valeurs, à la créativité et à la prospérité, favorisant un sentiment de solidarité et d'appartenance qui renforce le tissu social de notre pays. »

Les FCC s'engagent depuis longtemps à aider les personnes en situation de précarité ou de marginalisation à acquérir la confiance et les compétences nécessaires pour favoriser leur employabilité. Depuis leur création en 1995, les FCC ont remis 12,4 millions de dollars à 267 organismes d'un océan à l'autre.

« Le secteur de la bienfaisance et sans but lucratif est un moteur essentiel de la résilience sociale et peut constituer une source fiable de services qui aident à répondre aux besoins non satisfaits de personnes de tous horizons », affirme Sean Geobey, président du conseil d'administration des Fonds communautaires de Co-operators. Les circonstances actuelles sont particulièrement troublantes et soulignent le rôle essentiel que peuvent jouer les FCC pour renforcer la solidarité et changer des vies. »

