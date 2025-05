Les résultats révèlent la nécessité de recourir à des technologies de pointe et à des stratégies collaboratives pour contrer ce phénomène.

TORONTO, le 14 mai 2025 /CNW/ - Selon un nouveau sondage national mené par Co-operators, le vol de véhicules représente une préoccupation majeure pour les automobilistes au Canada, surtout dans un contexte d'escalade du coût de la vie et de sophistication continue des stratagèmes criminels.

Près de la moitié des personnes interrogées affirment être plus inquiètes que jamais. Le sondage intervient après plusieurs années pendant lesquelles des vols de véhicules de plus en plus sophistiqués ont touché, de manière directe ou indirecte, près de la moitié de la population canadienne (véhicule volé, effraction, ou connaissance touchée par un vol).

Les conséquences émotionnelles de cette crise persistante sont considérables. En effet, il ressort du sondage que plus d'un tiers des répondants et répondantes (36 %) se sentent en insécurité en raison de la menace continue de vol de véhicules, et qu'environ deux tiers (63 %) estiment que la détresse émotionnelle et le sentiment de violation ont des effets néfastes durables.

Cela s'ajoute aux inquiétudes financières. Près des trois quarts des Canadiennes et Canadiens (72 %) considèrent que le remplacement ou la réparation de leur véhicule à la suite d'un vol serait un énorme poids financier. Un pourcentage équivalent s'attendrait aussi à une hausse de leurs primes d'assurance.

« La population ne peut plus supporter les conséquences émotionnelles et financières de la crise persistante du vol de véhicules », déclare Tara Laidman, vice-présidente aux assurances auto et habitation chez Co-operators. « Les perturbations des chaînes d'approvisionnement et l'incertitude ne feront qu'augmenter les coûts et allonger les délais de remplacement, empirant une situation déjà préoccupante. Les propriétaires de véhicules en ont assez, et il incombe à l'industrie de l'assurance, aux pouvoirs publics et à la police de redoubler d'efforts pour atténuer ce fardeau. »

« Les techniques de vol de véhicules ont atteint un niveau de sophistication qu'on ne voyait pas il y a à peine cinq ans », souligne Nick Milinovich, sous-chef de la police régionale de Peel. « Ces incidents ne sont pas isolés : ils sont coordonnés, se déroulent rapidement et s'inscrivent souvent dans le cadre de vastes opérations criminelles. La sensibilisation est essentielle, tout comme l'accès aux outils de prévention, aux partenariats donnant lieu à une action concertée. »

Les préoccupations liées aux coûts exacerbent le fossé technologique.

Partout au pays, les Canadiens et Canadiennes dépendent fortement de leurs véhicules. Près de 73 % des personnes sondées estiment que perdre l'accès à leur voiture les empêcherait d'accomplir leurs tâches essentielles.

Si beaucoup respectent les mesures de sécurité de base - comme verrouiller systématiquement leurs portes (88 %) ou ne jamais laisser une voiture en marche sans surveillance (75 %) - le recours à des solutions technologiques avancées reste limité.

Près d'un tiers (29 %) de la population canadienne utilise un système d'alarme antivol, mais seulement une personne sur 10 mise sur des solutions comme un antivol pour volant (13 %), la gravure du VIN sur les vitres (11 %), un système antivol TAG (10 %) ou une pochette Faraday (8 %). Bien que le coût soit fréquemment invoqué comme un obstacle, la prise de conscience des avantages tant émotionnels que financiers (réduction des primes d'assurance et plus grande sérénité) demeure insuffisante.

« Le coût de la sécurité se heurte à un coût de la vie élevé persistant, contraignant la population à faire des compromis », ajoute Mme Laidman. « Les assureurs doivent contribuer à montrer aux propriétaires de véhicules qu'un investissement initial dans la technologie peut réduire le fardeau émotionnel et financier lié au vol de véhicules. »

Pour y répondre, Co-operators s'associe à Repérage Tag et Speedy Glass pour installer des dispositifs antivol Tag lors d'une opération d'une journée à Mississauga. Cet événement sera réservé à un nombre limité de clientes et clients présélectionnés qui ont déjà fait l'expérience d'un vol de véhicule. Le but de Co-operators est que cette démarche, étayée par les résultats du sondage, mette en évidence l'intérêt d'une protection proactive, favorise une prise de conscience et une utilisation accrues des solutions technologiques.

« Lorsqu'un véhicule est volé, ce n'est pas seulement le véhicule qui disparaît, mais aussi du temps précieux, une part de la tranquillité d'esprit et souvent une somme d'argent considérable », précise Freddy Marcantonio, vice-président de Repérage Tag. « Fort de plus de trois décennies d'expertise, Repérage Tag propose des solutions avancées de prévention et de récupération avec une compréhension approfondie de l'ensemble des méthodes de vol de véhicules, qu'il s'agisse de tactiques du crime organisé, de techniques numériques sophistiquées, de manœuvres d'exportation frauduleuses ou de clonage de NIV. »

« Le vol de véhicules est un crime odieux qui mine la confiance et la sécurité des Ontariens et Ontariennes », déclare le ministre associé de la Lutte contre le vol d'automobiles et de la Réforme relative aux mises en liberté sous caution, Zee Hamid.

« Je salue les initiatives comme le partenariat entre Co-operators et Repérage Tag en vue de promouvoir les technologies antivols de pointe. Notre gouvernement s'engage à soutenir les collaborations entre la police, les assureurs et les collectivités pour contrer cette crise, veillant ainsi à ce que toute personne vivant en Ontario se sente en sécurité et à l'abri du fardeau émotionnel et financier que représente le vol de véhicules. »

Une pression plus forte en Ontario et pour la génération Z

Les résultats du sondage révèlent des différences marquées entre générations et régions, illustrant l'impératif d'une collaboration nationale pour contrer le vol de véhicules.

Près d'un quart (22 %) des personnes sondées de la génération Z se déclarent souvent en insécurité face à cette menace, alors qu'à peine 8 % des baby-boomers ressentent cette crainte.

Par ailleurs, les personnes de la génération Z admettent qu'elles pourraient aller plus loin dans la protection de leurs véhicules, mais rencontrent des obstacles importants, notamment liés aux coûts.

Avec un résultat de 46 %, l' Ontario enregistre la plus forte proportion de résidentes et résidents ayant été confrontés directement ou indirectement au vol de véhicules au Canada . Parallèlement, les Ontariennes et Ontariens sont les plus fervents partisans de l'adoption de mesures préventives plus efficaces à l'échelle nationale.

Au sujet du sondage

Un total de 1 232 résidentes et résidents adultes de toutes les régions du Canada ont été interrogés en ligne entre le 21 et le 23 mars 2025. L'échantillon a été tiré au hasard à partir d'un panel Léger composé de personnes susceptibles de répondre au sondage. « Un échantillon représentatif à l'échelle nationale a été sondé jusqu'à ce que l'on identifie au moins 1 000 répondantes et répondants qui étaient à la fois propriétaires de véhicules et détenteurs d'un permis de conduire valide. Des pondérations post-stratification ont été appliquées à l'échantillon complet en fonction des données démographiques du recensement de 2021 afin d'assurer une représentation par province, âge et sexe. Finalement, les personnes ne disposant pas de voiture ou ne détenant pas de permis de conduire ont été exclues, ce qui a conduit à un échantillon final représentatif de 1 000 propriétaires de véhicules au Canada. La marge d'erreur associée à un échantillon probabiliste de cette taille serait de ± 3 %, 19 fois sur 20.

