Selon PCMag, les entreprises de Bell se classent parmi les fournisseurs de services Internet les plus rapides au Canada

Dans l'ensemble, Bell Aliant se classe au premier rang; Bell Canada est le fournisseur de services le plus rapide parmi les fournisseurs de services importants

MONTRÉAL, le 3 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Bell Aliant et Bell Canada ont été nommés les fournisseurs Internet les plus rapides au pays par PCMag dans son rapport annuel intitulé Fastest ISPs of 2019: Canada .

Les tests intensifs de PCMag ont démontré que Bell Aliant, qui dessert des clients du Canada atlantique, offre le service Internet le plus rapide au pays. Bell Canada, qui dessert les clients du Québec et de l'Ontario, s'est hissée au haut de la liste pour la deuxième année consécutive à titre de fournisseur Internet important le plus rapide (ceux ayant plus de 500 000 clients).

« L'investissement de Bell Canada dans la technologie fibre jusqu'au domicile (sous la marque Fibe), qui en est à sa deuxième année au sommet de la liste, continue à être profitable, en particulier pour ses plus de deux millions de clients du centre du Canada... Les vitesses d'Aliant sont stupéfiantes et valent la peine d'envisager un déménagement sur la côte est si votre vitesse Internet est primordiale », a déclaré PCMag dans son rapport.

« Bell est le plus important fournisseur de services Internet au Canada et nous sommes fiers d'être reconnus encore une fois comme étant les plus rapides au pays, a déclaré Rizwan Jamal, président, services résidentiels et petites entreprises de Bell. Grâce à nos connexions directes par fibre, Bell reste le premier et l'unique fournisseur canadien à offrir des vitesses d'accès de 1,5 gigabit par seconde aux domiciles. Nous sommes ravis de poursuivre sur notre lancée et de continuer à offrir l'expérience Internet la plus rapide en matière de vidéos en continu, de jeux, de services aux entreprises et d'autres applications exigeantes en données. »

En outre, le rapport révèle que le service Internet de Bell a permis à Lévis, au Québec, d'obtenir le titre de la ville Internet la plus rapide du Canada grâce à des vitesses 2,5 fois plus élevées que la deuxième ville la mieux classée. Dans le cadre des tests antérieurs de PCMag sur les vitesses d'accès mobile , il a été établi que Bell offrait les vitesses maximales de téléchargement et de téléversement de données les plus élevées, le réseau LTE mobile de Bell propulsant également Kingston, en Ontario, au premier rang du classement de PCMag des villes mobiles les plus rapides d'Amérique du Nord.

Le classement des vitesses Internet établi par PCMag est basé sur plus de 40 000 tests de fournisseurs de services Internet canadiens menés entre juin 2018 et juin 2019. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le rapport Fastest ISPs of 2019: Canada . Visitez Bell.ca/Internet pour en savoir plus sur le service Bell Internet Fibe.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Première entreprise canadienne de création de contenu, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca .

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause et par un important financement des soins communautaires et de l'accès, de la recherche et des initiatives de leadership en milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

