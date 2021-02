Le premier volet de la recherche, « Stratégie d'investissement : À quoi ressemblera la vie après la COVID-19? » souligne la façon dont les caisses de retraite canadiennes se préparent, augmentant la portion des actifs et les activités de placement gérées à l'interne, passant de 22 % à 28 %. Plus particulièrement, l'immobilier (58 %) et les actions (48 %) sont les catégories d'actifs où la plus grande partie des caisses de retraite prévoit augmenter la gestion interne au cours des 12 à 24 prochains mois. Cela dit, le sondage confirme également que les caisses de retraite canadiennes continuent de constater l'importance de tirer parti des gestionnaires externes pour générer des rendements dans les principales catégories d'actifs.

« De nombreuses caisses de retraite canadiennes adoptent une approche nuancée de la gestion des actifs. Le cas échéant, ils travaillent avec des équipes internes et cela semble augmenter », a déclaré Alistair Almeida, chef de segment des propriétaires d'actifs, CIBC Mellon. « Partout ailleurs, ils recherchent des partenariats et des collaborations, ainsi que des ententes d'externalisation à grande échelle. Il n'y a pas d'arrangement universel. »

« Alors que l'industrie canadienne de l'investissement travaille sur les turbulences du marché, les premières indications indiquent que les investisseurs peuvent les considérer comme représentant un point d'inflexion pour assurer une transparence accrue », déclare Ash Tahbazian, directeur de la gestion de la clientèle, CIBC Mellon. « Qu'il s'agisse de recueillir de l'information pour aider dans divers scénarios de risque et de rendement, ou de lancer des comptes gérés séparément avec des gestionnaires d'actifs de confiance, les premiers commentaires indiquent que les investisseurs souhaitent augmenter les gains qu'ils ont réalisés en matière d'amélioration du contrôle au cours des dernières années. »

Les autres constatations comprennent :

Les caisses de retraite ont des plans importants pour modifier la composition de leur portefeuille. Il est à noter que 86 % des fonds s'attendent à réduire leur exposition aux investissements en matière d'infrastructure au cours des 12 à 24 prochains mois.

La catégorie d'actifs la plus susceptible de constater une augmentation des répartitions est le capital-investissement, où 90 % des répondants disent qu'ils ont l'intention d'augmenter les répartitions au cours de l'année prochaine. Près de la moitié des fonds (42 %) prévoient augmenter leur exposition à l'immobilier.

Près de neuf caisses de retraite sur dix (86 %) prévoient investir davantage dans des actifs à revenu fixe à court terme. Cependant, tous les fonds n'adoptent pas une attitude défensive : 36 % prévoient augmenter leur allocation en actions, presque deux fois plus que ce qui prévoit réduire les allocations, tandis que 20 % prévoient une réduction de la taille de leurs liquidités.

Méthodologie

Ils ont mené un sondage auprès de 50 gestionnaires de régimes de retraite canadiens de premier plan en 2020. La moitié des répondants géraient entre 600 M$ CA et 1,2 G$ et l'autre moitié gérait plus de 1,2 G$.

À propos de CIBC Mellon

