Les cotisations annuelles moyennes au CELI augmentent de 9,5 pour cent d'une année à l'autre

Bien que la popularité du produit augmente, les Canadiens sous-utilisent le CELI et laissent de l'argent sur la table

MONTRÉAL, le 15 déc. 2020 /CNW/ - Pendant que les Canadiens voguent dans l'incertitude de la pandémie de COVID-19, ils se concentrent également à épargner pour leur avenir. Selon le sondage annuel de BMO sur le CELI, une majorité de Canadiens ont pu verser ce qu'ils avaient prévu à leur CELI en 2020 et plusieurs ont même pu augmenter leur cotisation globale. Mais si les Canadiens continuent de favoriser le CELI, beaucoup n'en profitent pas pleinement.

Le rapport annuel a mis à jour les réalités suivantes :

Cotisations stables : Malgré la pandémie mondiale, plus de la moitié (53 pour cent) des Canadiens disent avoir versé le montant auquel ils s'attendaient cette année - une légère baisse par rapport à 2019 (58 pour cent).

Popularité en augmentation continue : Un peu plus des deux tiers (68 pour cent) des Canadiens déclarent maintenant détenir un CELI. La popularité des CELI a été forte sur une période de cinq ans, augmentant de plus de 23 pour cent. Selon le coup de sonde de cette année, les milléniaux et les Canadiens de plus de 55 ans sont les plus susceptibles d'avoir un CELI (72 pour cent).

Montant moyen détenu dans le CELI en hausse : En moyenne, les Canadiens détiennent 30 921 $ dans leur CELI, soit une hausse de plus de 9 pour cent par rapport à 2019. À l'échelle régionale, les épargnants des Prairies détiennent le moins dans leur CELI en moyenne à 24 495 $, tandis que les Britanno-Colombiens détiennent le plus en moyenne à 34 880 $.

« Malgré une année aussi difficile, il est encourageant de voir que les Canadiens sont résilients en matière d'épargne, a déclaré Nicole Ow, chef, Placements à terme, BMO Banque de Montréal. Avec un niveau d'épargne plus élevé, les investisseurs se tournent vers des options comme le CELI - une solution souple de placement et d'épargne. Si une chose doit être retenue, c'est que 2020 a souligné l'importance de maintenir un plan d'épargne afin de se constituer des fonds pour les jours de pluie ou d'investir pour des objectifs à plus long terme, et le CELI est le bon véhicule pour ces divers scénarios. »

Selon les Études économiques de BMO, on estime que l'épargne excédentaire a atteint 150 milliards de dollars et que le revenu disponible a augmenté de 10,6 pour cent par rapport aux niveaux de l'an dernier au troisième trimestre. Une épargne saine et un revenu disponible en hausse pourraient soutenir l'activité et la reprise économique dans l'année à venir.

Laisser de l'argent sur la table

Malgré sa popularité, les Canadiens ne maximisent pas, dans l'ensemble, les avantages qu'ils pourraient tirer du CELI :

Pour les Canadiens qui ont un CELI, les liquidités constituent le principal placement - 38 pour cent du CELI - suivies des fonds d'investissement et des actions à 23 pour cent et 18 pour cent respectivement. Les investisseurs de l'Atlantique ont la plus forte proportion de liquidités dans leur CELI, soit 47 pour cent. Le Québec et l' Alberta suivent de près, les investisseurs des deux provinces ayant 40 pour cent de leur CELI en espèces.

Les investisseurs ne savent pas trop ce qui peut être inclus dans un CELI. Près d'un quart (24 pour cent) des Canadiens ne savent pas quels placements sont admissibles.

Seulement la moitié (49 pour cent) des Canadiens savent qu'un compte CELI peut contenir à la fois des espèces et au moins un autre type de placement. Un quart des Canadiens ont indiqué qu'ils ne savaient pas ce qui pouvait être inclus et 12 pour cent croient qu'un CELI ne peut contenir que des espèces.

« Lors d'un investissement, il est important de vous assurer que vous tirez le maximum de l'argent investi, a ajouté Mme Ow. Les investisseurs qui détiennent un CELI - en particulier les jeunes investisseurs qui ont un horizon temporel plus long pour une croissance libre d'impôt - devraient envisager de s'asseoir avec un conseiller ou un planificateur financier pour créer un plan sur mesure qui pourrait inclure des placements comme des CPG, des fonds d'investissement ou des FNB et les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Le CELI peut être un excellent moyen de faire fructifier l'épargne pour des objectifs à court ou à long terme, mais il est important que l'argent cotisé fructifie pour l'investisseur. »

Pour de plus amples renseignements sur le compte d'épargne libre d'impôt de BMO, pour ouvrir un compte ou pour obtenir de l'aide, visitez le site www.bmo.com/celi. De plus, vous pouvez consulter le site bmo.com/monplan pour en savoir plus sur la collaboration avec un professionnel de l'investissement dédié pour mettre en œuvre un plan et obtenir les moyens d'améliorer vos finances.

Le sondage de BMO sur le CELI a été effectué en ligne par Pollara Strategic entre le 17 et le 23 novembre 2020 auprès de 1 500 Canadiens adultes. Un échantillon probabiliste de cette taille entraîne une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

