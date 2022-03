Dans une entrevue avec CNET dans le cadre du salon Mobile World Congress, le chef de la direction d'HONOR, George Zhao, parle de ses ambitions pour sa marque, de sa stratégie phare et des tendances futures

SHENZHEN, Chine, 16 mars 2022 /CNW/ - À la suite de son premier lancement phare mondial au salon Mobile World Congress (MWC) de 2022, la marque technologique internationale HONOR a décroché 29 prix Best of MWC. Cette reconnaissance crée une forte dynamique pour encourager la croissance mondiale de la marque en 2022. Son chef de la direction, George Zhao, a récemment déclaré dans une entrevue qu'il avait pour objectif de faire d'HONOR une marque emblématique à l'échelle mondiale.

« La chose la plus importante pour nous est de mettre au point un produit phare qui offre une meilleure expérience utilisateur que celle proposée par le téléphone intelligent le plus populaire actuellement », a affirmé George Zhao. Les téléphones de la série Magic4, qui vient d'être lancée, sont présentés comme des appareils qui éliminent les irritants et qui sont dotés d'une technologie de pointe permettant de réaliser de nouvelles percées dans les domaines de l'affichage, de la photographie, de la performance et de la protection de la vie privée des téléphones intelligents.

« Dans l'industrie mobile, l'innovation a atteint un certain goulot d'étranglement, mais HONOR veut parvenir à briser ce plafond. » George Zhao a déclaré au cours de l'entrevue que son approche consiste à accorder autant d'importance aux besoins des clients qu'à l'innovation technologique pour vraiment résoudre les problèmes des utilisateurs.

Le premier téléphone pliable Magic V d'HONOR lancé plus tôt cette année en témoigne. Le choix de ce produit a été la première grande décision de George Zhao en matière de conception de produits pour HONOR en tant qu'entreprise indépendante. « C'est le produit le plus difficile à fabriquer. Mais nous voulons montrer à l'industrie qu'HONOR peut non seulement concurrencer les autres entreprises dans cette catégorie de produits, mais qu'elle peut aussi faire mieux que les autres. »

Grâce à sa charnière flottante ultramince, le Magic V est le téléphone qui se replie vers l'intérieur le plus mince au monde et il offre une expérience d'écran sans compromis. Après son lancement, le produit a connu une forte demande sur le marché. En tant que chef de file de l'industrie, George Zhao croit fermement que les téléphones pliables deviendront un jour courants et que le Magic V sera en bonne posture pour conquérir ce marché.

George Zhao a attribué les percées novatrices continues d'HONOR à l'attitude dynamique aux membres de son équipe. « Ils recherchent toujours ce qu'il y a de mieux. Ils disent qu'HONOR peut relever ces défis et résoudre ces difficultés et ces problèmes. Cet état d'esprit et cette attitude sont vraiment l'avenir de l'entreprise », a-t-il exprimé.

En plus d'avoir mis au point le Magic V, HONOR a également lancé une gamme de téléphones, de tablettes, d'ordinateurs et d'accessoires. Tout cela faisait partie de la proposition de George Zhao pour prouver que « dans chaque catégorie, nous pouvons concurrencer les chefs de file de l'industrie ».

HONOR a également travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires de l'industrie, comme Qualcomm, pour concrétiser l'innovation. « HONOR comptera sur des partenaires de l'écosystème mondial », a témoigné George Zhao. Prenant Qualcomm comme exemple, il a déclaré que « les services de recherche et développement des deux entreprises travaillent plus étroitement que jamais » pour offrir ce qu'il y a de mieux aux consommateurs.

La série Magic4 est l'une des premières à être propulsée par la puce 5G Snapdragon 8 de première génération de Qualcomm. Elle offre des performances pour les jeux, des capacités photographiques et des solutions de protection de la vie privée inégalées tout en libérant la puissance du jeu de puces.

« Nous sommes très reconnaissants et fiers de la solide collaboration entre nos deux entreprises qui a mené à la mise au point d'appareils vraiment extraordinaires », a ajouté Cristiano Amon, président et chef de la direction chez Qualcomm.

Fort de la reconnaissance de l'industrie, le Magic4 Pro est bien positionné pour être l'un des téléphones Android les plus excitants en 2022, ce qui en ferait une autre année record pour HONOR. À l'avenir, HONOR envisagera également la possibilité d'intégrer la réalité virtuelle, la réalité augmentée et l'intelligence artificielle et d'autres technologies émergentes à ses téléphones intelligents.

« HONOR commence à réfléchir à un produit qui intègre la réalité mixte et qui est prêt pour le métavers, a avancé George Zhao, mais tout est une question de temps. »

