Présentation d'une feuille de route en trois étapes fondée sur l'ouverture et la collaboration

BARCELONE, Espagne, 21 mars 2025 /CNW/ - La marque de technologie mondiale HONOR a fait l'annonce aujourd'hui de le HONOR PLAN ALPHA, une nouvelle stratégie d'entreprise visant à opérer sa transformation d'un fabricant de téléphones intelligents en une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans l'écosystème des appareils d'IA. Ce plan visionnaire en trois étapes détaille les mesures audacieuses que HONOR prendra pour inaugurer le nouveau monde intelligent, et appelle les acteurs du secteur à cocréer un écosystème ouvert et de partage de la valeur qui maximise le potentiel humain, pour le plus grand bénéfice de l'humanité tout entière.

honor

« Il est clair que la révolution de l'IA va redéfinir le modèle de l'industrie des appareils et transformer complètement notre productivité, notre société et même notre culture, plus que jamais auparavant, a déclaré James Li, chef de la direction de HONOR. J'appelle chacun d'entre nous à s'unir pour relever les défis et saisir les nombreuses opportunités qu'offre la technologie de l'IA. J'invite également le secteur à faire preuve d'une réelle ouverture afin que nous puissions pleinement embrasser cet avenir passionnant de l'IA. Travaillons ensemble. »

Le nom PLAN HONOR ALPHA a été choisi en raison de sa signification symbolique unique. Alpha, la première lettre de l'alphabet grec, symbolise la poursuite incessante de l'excellence technologique par HONOR. En outre, le mot chinois signifiant « humain » (人) apparaît à l'endroit où le trait se connecte dans la lettre minuscule « α », ce qui fait écho à l'engagement de HONOR en faveur de l'innovation centrée sur l'humain. Le symbolisme de la rencontre entre Orient et Occident résume parfaitement la vision globale de HONOR et son ambition de créer de la valeur pour les consommateurs du monde entier.

LE PLAN HONOR ALPHA comprend trois étapes : la première étape commence par la mise au point d'un téléphone intelligent. HONOR travaillera avec des partenaires pour ouvrir les frontières technologiques afin de cocréer un nouveau modèle pour les appareils d'IA à l'ère de l'IA agentique. Ensuite, HONOR ouvrira les frontières du secteur et cocréera un nouveau modèle pour l'écosystème de l'IA à l'ère de l'IA physique. Enfin, à l'ère de l'AGI, HONOR ouvrira les frontières du potentiel humain et cocréera un nouveau modèle de civilisation.

Le téléphone intelligent imaginé, qui est au cœur de la première étape, intégrera une IA centrée sur l'humain et conçue pour maximiser le potentiel humain, y compris la technologie d'IA de pointe que HONOR a présentée lors de son discours d'ouverture.

Détails du kiosque au MWC

Du 3 au 6 mars, les visiteurs du MWC Barcelona 2025 pourront visiter le kiosque HONOR situé au kiosque 3H10 dans le Hall 3, Fira Gran Via, pour découvrir les dernières innovations de HONOR et de ses partenaires.

Pour en savoir plus, consultez le site www.honor.com/global/events/honor-mwc/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2631362/honor.jpg

SOURCE HONOR

PERSONNE-RESSOURCE : Yuteng Li, [email protected]