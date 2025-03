BARCELONE, Espagne, 4 mars 2025 /CNW/ - La marque de technologie mondiale HONOR a fait l'annonce aujourd'hui du PLAN HONOR ALPHA, une nouvelle stratégie d'entreprise visant à opérer sa transformation d'un fabricant de téléphones intelligents en une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans l'écosystème des appareils d'IA. Ce plan visionnaire en trois étapes détaille les mesures audacieuses que HONOR prendra pour inaugurer le nouveau monde intelligent, et appelle les acteurs du secteur à cocréer un écosystème ouvert et de partage de la valeur qui maximise le potentiel humain, pour le plus grand bénéfice de l'humanité tout entière. Parallèlement, HONOR a présenté les dernières technologies d'IA au salon MWC 2025.

Une technologie d'IA de pointe pour l'ère de l'IA agentique

Le premier agent personnel d'IA mobile basé sur une interface graphique développé par HONOR redéfinit la commodité quotidienne grâce à une technologie intelligente.

Lors d'une présentation technologique réalisée en collaboration avec Google Cloud et Qualcomm Technologies, HONOR a montré comment un agent d'intelligence artificielle peut aider à réserver une table par le biais d'un service tiers tout en tenant compte des rendez-vous enregistrés dans le calendrier HONOR et des informations sur l'état de la circulation. HONOR envisage d'introduire des expériences agentiques dans ses appareils sur les marchés internationaux dans un avenir proche.

HONOR est en train de transformer la photographie mobile avec AiMAGE, la nouvelle marque de la technologie d'imagerie de HONOR. AiMAGE est alimenté par AI Kernel, la première solution de l'industrie à prendre en charge les modèles d'IA sur l'appareil et dans le nuage. Localement, le modèle sur l'appareil prend en charge un modèle de 1,3 milliard de paramètres pour améliorer de 50 % la clarté de l'image. La contrepartie dans le nuage bénéficie d'une plus grande échelle de ressources informatiques, exécutant un modèle de 12,4 milliards de paramètres pour améliorer énormément la qualité des images téléphotographiques.

La composante de l'écosystème de l'IA est tout aussi importante dans AiMAGE. En collaborant avec des partenaires, dont Google Cloud, HONOR continuera à améliorer la polyvalence de ses offres d'imagerie en intégrant des fonctions d'IA plus intuitives dans ses téléphones intelligents. La toute nouvelle fonction AI Upscale qui permet de restaurer des portraits anciens sera progressivement déployée sur la série HONOR Magic7[1], alimentée par la plateforme mobile Snapdragon® 8 Elite, à compter de ce mois de mars.

HONOR a introduit la première technologie de partage de fichiers dans l'ensemble de l'écosystème. Grâce à elle, les utilisateurs peuvent bénéficier de vitesses ultra-rapides, qu'ils transfèrent des fichiers vers un ou plusieurs appareils iOS et Android. De plus, la marque a également annoncé que la technologie de détection d'hypertrucage basée sur l'IA sera bientôt disponible sur ses derniers téléphones à barres phares et téléphones pliables sur les marchés internationaux.

[1] La série HONOR Magic7 n'inclut pas le HONOR Magic7 Lite. Le moment exact de disponibilité de cette fonctionnalité peut varier selon la région et le canal.

SOURCE HONOR

PERSONNE-RESSOURCE : Yuteng Li, [email protected]