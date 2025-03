L'extension du support permet aux appareils phares de conserver l'accès aux dernières innovations en matière d'IA et de rester sécurisés plus longtemps

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2025 /CNW/ - La marque mondiale de technologie HONOR a annoncé aujourd'hui qu'elle allait lancer sept années de mises à jour du système d'exploitation Android et de la sécurité pour sa série phare HONOR Magic[1], en commençant par les marchés de l'Union européenne.

Annoncé dans le cadre du PLAN HONOR ALPHA, cet engagement témoigne de la volonté de HONOR de donner la priorité à ses clients, et fait de la marque l'une des trois entreprises du secteur à offrir aujourd'hui aux consommateurs cette couverture étendue. HONOR espère que ce changement incitera les autres acteurs du secteur à faire de même pour leurs clients, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes de profiter des dernières innovations tout en améliorant la sécurité pour tous les utilisateurs de téléphones intelligents dans le monde entier.

« Le PLAN HONOR ALHPA met un accent particulier sur une approche centrée sur le consommateur pour nos futurs produits. Notre objectif est de fournir des appareils et des services qui répondent aux besoins des consommateurs et qui dépassent leurs attentes, aujourd'hui et à l'avenir. C'est pourquoi HONOR a décidé d'offrir sept ans de mises à jour du système d'exploitation Android et de la sécurité à la série HONOR Magic. Cela inclut notre téléphone phare à barre et notre téléphone pliable. Cet engagement commence avec le HONOR Magic7 Pro. Nous sommes ravis d'en faire profiter nos clients », a déclaré James Li, chef de la direction de HONOR.

Le PLAN HONOR ALPHA est une nouvelle stratégie d'entreprise visant à transformer HONOR d'un fabricant de téléphones intelligents en une société mondiale de premier plan spécialisée dans l'écosystème des appareils d'intelligence artificielle. Ce plan visionnaire en trois étapes détaille les mesures audacieuses que HONOR prendra pour inaugurer le nouveau monde intelligent, et appelle les acteurs du secteur à cocréer un écosystème ouvert et de partage de la valeur qui maximise le potentiel humain, pour le plus grand bénéfice de l'humanité tout entière.

L'extension de l'assistance permet non seulement de prolonger la durée de vie des appareils et de réduire les déchets électroniques, conformément aux normes de durabilité, mais aussi de garantir aux utilisateurs des appareils sûrs et performants, dotés des dernières technologies d'intelligence artificielle, tout au long de leur cycle de vie prolongé.

Les utilisateurs de HONOR Magic7 Pro dans l'UE sont les premiers à bénéficier de l'extension de l'assistance. À l'avenir, HONOR proposera l'extension de l'assistance à d'autres modèles phares, y compris les téléphones à barre et les téléphones pliables.

[1] Ce support ne s'applique pas aux appareils de la série HONOR Magic Lite.

