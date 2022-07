VICTORIA, BC, le 12 juill. 2022 /CNW/ - La rencontre des premiers ministres tenue à Victoria, en Colombie-Britannique, cette semaine a de nouveau montré combien il est primordial que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent pour remettre le système de santé du Canada sur pied alors qu'il est au bord de l'effondrement.

Cinq millions de Canadiens et de Canadiennes n'ont pas de fournisseur de soins primaires. Des services d'urgence, partout au Canada, ferment régulièrement en raison d'un manque de personnel. Des médecins et d'autres travailleurs de la santé souffrent d'épuisement professionnel. Oui, la pandémie a fait des ravages dans le système de santé; cela dit, certaines failles sont apparues bien avant la COVID-19.

On a beaucoup parlé de la nécessité d'augmenter le financement fédéral pour soutenir les systèmes de santé provinciaux et territoriaux, et nous reconnaissons que cela aidera sans aucun doute à régler la crise. Nous sommes contents que les premiers ministres reconnaissent la nécessité d'une mobilité accrue chez les travailleurs de la santé et nous sommes impatients de savoir comment cela pourra se faire. Il faut faire plus pour répondre aux autres nombreux enjeux systémiques qui font que le système de santé est sur le point de s'effondrer.

Les travailleurs de la santé qui consacrent leur vie professionnelle à soigner la population canadienne s'épuisent rapidement. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent faire preuve de leadership. Ils doivent montrer une volonté politique, travailler de concert et proposer des solutions tangibles pour que nous puissions espérer un avenir meilleur pour le système de santé, une amélioration dont nous avons tous besoin et que nous méritons tous. Nous demandons au gouvernement fédéral de rencontrer rapidement les dirigeants provinciaux et territoriaux afin de régler les problèmes de financement et de trouver des solutions concrètes pour relever les défis systémiques qui nécessitent une attention immédiate.

L'AMC reste prête à travailler avec les élus partout au pays pour trouver des solutions à court, à moyen et à long terme pour régler cette crise. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre plus longtemps.

Katharine Smart, M.D., FRCPC

Présidente, Association médicale canadienne

