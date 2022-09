OTTAWA, ON, le 23 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Bien que l'Association médicale canadienne (AMC) reconnaisse avec le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, l'importance d'un vaste examen de la réponse du Canada à la pandémie de COVID-19, l'Association presse le gouvernement de se concentrer immédiatement sur la stabilisation et la restructuration du système de santé du pays.

« Nos systèmes de santé sont incapables de prendre soin de la population canadienne aujourd'hui, déclare le Dr Alika Lafontaine, président de l'AMC. Il est extrêmement important de tirer des leçons du passé, mais il faut d'abord répondre aux crises collectives que vivent nos treize systèmes de santé provinciaux et territoriaux. Si nous n'agissons pas immédiatement pour atténuer les crises qui existent aujourd'hui, elles ne feront que continuer à s'accélérer et à s'aggraver. Il ne faut pas oublier que le fardeau des crises est soutenu par les patients et les fournisseurs de soins de santé. Il est inacceptable de tarder à agir. »

Dans un rapport présenté cette semaine, l'AMC met en lumière les priorités communes sur lesquelles les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux peuvent collaborer pour relever les enjeux fondamentaux qui touchent l'ensemble du système. En réponse aux enjeux présentés dans ce rapport, l'AMC formule les recommandations suivantes :

augmenter le Transfert canadien en matière de santé afin de mieux soutenir les systèmes de santé provinciaux et territoriaux;

créer un modèle de permis d'exercice pancanadien pour permettre la mobilité des médecins;

augmenter les soins primaires collaboratifs pour favoriser une plus grande coopération parmi les effectifs de la santé et améliorer l'accès aux soins pour les patients;

élaborer une stratégie nationale en matière de ressources humaines de la santé pour planifier le recrutement et le maintien en poste des effectifs de la santé.

« Les solutions à la crise que vit notre système de santé ne reposent pas dans les systèmes cloisonnés que nous avons créés au sein des treize provinces et territoires, déclare Dr Lafontaine. Nous devons commencer à travailler ensemble pour abolir les obstacles, trouver des solutions et optimiser notre système de santé. Nous sommes rendus à un carrefour important et nous avons besoin de la volonté politique requise pour faire le travail. »

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

