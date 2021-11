OTTAWA, ON, le 18 nov. 2021 /CNW/ - En raison de l'escalade du harcèlement en ligne et des menaces virtuelles de violence envers les médecins et les travailleurs de la santé, l'Association médicale canadienne (AMC) presse le gouvernement fédéral de tenir son engagement à protéger les travailleurs de la santé, et demande aux sociétés de médias sociaux de répondre à ces problèmes dans leurs plateformes.

« En temps de pandémie, les travailleurs de la santé partagent des connaissances scientifiques, prennent des positions fondées sur des données probantes et font la promotion de la santé publique et du bien-être dans les médias sociaux. Nous devrions écouter ce qu'ils disent, mais ils risquent d'être réduits au silence par un comportement préjudiciable, haineux et intimidant », explique la Dre Katharine Smart, présidente de l'AMC.

En réponse à l'engagement du premier ministre de faire de l'intimidation ou des menaces à l'égard de tout travailleur de la santé une infraction, l'AMC exhorte le gouvernement fédéral à accélérer la création d'une nouvelle infraction dans le Code criminel du Canada qui vise les menaces, la violence, le harcèlement et l'intimidation à l'égard des travailleurs de la santé et de toute personne qui cherche à obtenir des soins de santé, en personne et en ligne, notamment dans les plateformes de médias sociaux.

En outre, l'AMC communique actuellement avec Twitter, Meta (Facebook/Instagram), Alphabet (YouTube), Microsoft (LinkedIn) et TikTok pour leur demander d'élaborer conjointement un plan d'action pour mettre fin au harcèlement en ligne et aux menaces personnelles virtuelles contre les professionnels de la santé.

L'AMC cherche activement à mettre un terme aux attaques dans les médias sociaux contre les médecins et autres travailleurs de la santé. Des mesures législatives, la mobilisation publique et la gestion responsable des plateformes sont certaines des actions requises pour créer un environnement sécuritaire et protéger les professionnels de la santé.

« Nous ne pouvons pas laisser les agissements déplorables de certaines personnes devenir une norme acceptable. Les professionnels de la santé - et, franchement, la société - méritent mieux », déclare la Dre Smart.

Selon une étude publiée par le JAMA Internal Medicine en avril 2021, près d'un quart des médecins interrogés ont rapporté avoir été personnellement attaqués dans les médias sociaux en 2019. Celles et ceux qui font l'objet d'un harcèlement continu disent ressentir une détresse émotionnelle et de la peur. L'étude a également révélé que les femmes sont la cible de harcèlement en ligne en nombre disproportionné.

« Les travailleurs de la santé sont toujours aux prises avec des niveaux sans précédent d'épuisement professionnel et de surmenage en raison de la pandémie. Personne ne devrait en plus être sujet à des menaces et à de l'intimidation au travail. En tant que Canadiens et Canadiennes, nous devons exiger un meilleur traitement des travailleurs de la santé et demander qu'ils puissent s'exprimer dans un environnement plus sécuritaire. Il faut les écouter », ajoute la Dre Smart.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale. Elle vise avant tout à créer des systèmes de santé solides et accessibles, à favoriser le bien-être et la diversité dans la culture médicale et à assurer une égalité des chances pour l'ensemble de la population canadienne en matière de santé. En partenariat avec les médecins, les apprenants en médecine, les patients et d'autres parties prenantes, elle travaille à l'atteinte de ces objectifs grâce à la représentation, au partage des connaissances et aux subventions.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements: Pour en savoir plus ou organiser une entrevue: Relations médiatiques de l'AMC, [email protected], 613-807-0457