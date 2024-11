Trois quarts des PDG canadiens s'attendent à des retours sur les initiatives ESG après trois ans, mais les responsables de la sécurité soulignent de nombreux défis liés à la mise en œuvre

MONTRÉAL, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Malgré les obstacles potentiels liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à l'échelle mondiale, la récurrence des conditions météorologiques extrêmes, la réglementation émergente, les technologies perturbatrices et l'évolution des perspectives des consommateurs ont fait passer le développement durable en tête des priorités des entreprises, selon le rapport 2024 Perspectives des chefs de la direction canadiens de KPMG.

Un nouveau rapport de KPMG au Canada révèle que la mise en œuvre de mesures en matière d'ESG et de développement durable n'est pas seulement une question de conformité; mais aussi un enjeu de résilience à long terme et la création de valeur. Les chefs de la direction canadiens sont confrontés à de nombreuses occasions et de nombreux risques liés aux facteurs ESG qui nécessitent une attention immédiate afin d'assurer une appréhension efficace de ce paysage complexe et en évolution du développement durable. Selon le sondage, 55 % des chefs de la direction au Canada affirment qu'il est possible de répondre simultanément à toutes les priorités ESG.

« Les demandes envers les chefs de la direction canadiens sont importantes. Les dirigeants subissent des pressions pour s'attaquer à des enjeux comme les risques climatiques, la décarbonisation et les chaînes d'approvisionnement éthiques. Les complexités opérationnelles, logistiques, financières et maintenant juridiques du développement durable exigent que tous les dirigeants travaillent ensemble pour intégrer les facteurs ESG à l'échelle de l'organisation » affirme Doron Telem, associé et leader national, enjeux ESG, KPMG au Canada.

Principales conclusions :

des chefs de la direction canadiens mentionnent les facteurs ESG comme principal objectif opérationnel, soit plus de deux fois plus que leurs pairs à l'échelle mondiale (13 %) 78 % ont indiqué que les obligations réglementaires et en matière de rapports étaient la principale raison d'accorder la priorité aux facteurs ESG

ont indiqué que les obligations réglementaires et en matière de rapports étaient la principale raison d'accorder la priorité aux facteurs ESG 53 % croient que leurs revendications en matière de développement durable peuvent résister à un examen minutieux, comparativement à 29 % il y a un an

croient que leurs revendications en matière de développement durable peuvent résister à un examen minutieux, comparativement à 29 % il y a un an 75 % s'attendent à ce qu'il leur faille au moins trois ans pour obtenir des rendements substantiels sur leurs placements ESG

s'attendent à ce qu'il leur faille au moins trois ans pour obtenir des rendements substantiels sur leurs placements ESG 63 % affirment avoir encore de la difficulté à intégrer pleinement les facteurs ESG dans leur entreprise comme moyen de création de valeur

L'augmentation spectaculaire dans l'importance cruciale accordée aux facteurs ESG par les chefs de la direction au Canada peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment l'accent accru mis sur les considérations réglementaires et de production de rapports. Les dispositions du projet de loi C-59 annoncées plus tôt cette année, qui visent à prévenir l'écoblanchiment et à protéger les consommateurs contre les allégations trompeuses en matière de développement durable, constituent le plus important développement législatif. Ce projet de loi historique a ajouté un poids considérable au programme de développement durable, incitant les entreprises à s'assurer que leurs revendications environnementales et sociales sont vérifiées afin d'éviter des risques financiers et des risques à la réputation importants.

Bien que 53 % des chefs de la direction croient que leurs affirmations en matière de durabilité peuvent résister à un examen minutieux (comparativement à 29 % en 2023), de nombreuses entreprises pourraient remettre en question leur capacité à corroborer des affirmations liées à la carboneutralité, au respect de l'environnement ou à l'origine éthique. De plus en plus de chefs de la direction canadiens mobilisent leurs chefs du développement durable pour intégrer les facteurs ESG dans les stratégies organisationnelles de base.

Les données de KPMG révèlent que 62 % des dirigeants principaux de la sécurité et autres responsables du développement durable affirment que leur organisation a adopté une approche stratégique à l'égard des facteurs ESG, tout en signalant plusieurs obstacles qui nuisent à l'exécution efficace des initiatives ESG 1:

Plus de la moitié des dirigeants principaux de la sécurité ont identifié neuf des dix obstacles énumérés (ci-dessus) dans le sondage, ce qui indique que chaque enjeu est important et que tous ces enjeux sont interreliés. Cet aspect systémique de chaque obstacle peut faire en sorte qu'il est difficile d'établir des priorités et de décider comment les entreprises devraient s'attaquer à chaque problème.

M. Telem fait remarquer : « Bien que les pressions réglementaires fassent passer les facteurs ESG au premier plan, les entreprises réalisent que la résilience et la gestion du risque sont en fait au cœur de leurs préoccupations. Les équipes de direction se réunissent pour analyser les facteurs ESG qui doivent être abordés à court et à long terme. Ils peaufinent également le calcul du RCI afin de tenir compte d'un plus grand nombre de données sur l'incidence des risques, les technologies novatrices et les options de financement. »

Pour relever les défis en matière de facteurs ESG, il faut une solide stratégie pour affecter les capitaux à l'acquisition des ressources, de l'expertise, des données et de la technologie nécessaires à la mise en œuvre d'initiatives durables à long terme. Pour mettre en œuvre efficacement une stratégie ESG qui va vraiment au-delà de la conformité, il est essentiel que les entreprises intègrent des objectifs de développement durable dans leurs opérations de base et leurs processus décisionnels.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 Renseignements tirés d'une étude commandée sur les priorités des marchés relatives aux facteurs ESG menée par Verdantix Research pour le compte de KPMG au Canada, juillet 2024. N = 100 dirigeants en matière d'ESG et de développement durable partout au Canada.

À propos du sondage Perspective des chefs de la direction de KPMG

La dixième édition du sondage Perspective des chefs de la direction de KPMG, mené auprès de 1 325 chefs de la direction entre le 25 juillet et le 29 août 2024, fournit des données uniques sur l'état d'esprit, les stratégies et les tactiques de planification des chefs de la direction. Tous les répondants proviennent d'entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 500 millions de dollars américains, et un tiers des sociétés sondées affichent un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 milliards de dollars américains. Le sondage de KPMG International a été réalisé auprès de chefs de la direction de 11 marchés clés (Australie, Canada, Chine, France, Allemagne, Inde, Italie, Japon, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis) et 11 secteurs clés (gestion d'actifs, automobile, services bancaires, consommation et commerce de détail, énergie, infrastructure, assurance, sciences de la vie, fabrication, technologie et télécommunications).NOTA : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme pourrait ne pas être égale à 100 %.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils et société canadienne à responsabilité limitée appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales - Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux -, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez kpmg.com/ca/fr.

