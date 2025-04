Alors que de plus en plus de femmes cherchent un soutien, seulement 1 % des employeurs canadiens offrent une couverture pour les traitements dans une clinique de fertilité

TORONTO, le 23 avril 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine canadienne de sensibilisation à l'infertilité, Manuvie Canada publie de nouvelles données qui indiquent que le nombre de femmes ayant recours à des inducteurs d'ovulation est en hausse. Selon les données relatives aux demandes de règlementi, l'utilisation d'inducteurs d'ovulation a augmenté de 14,57 % en 2024 par rapport à l'année précédente.

La recherche d'un traitement peut se révéler coûteuse et éprouvante. Un cycle de fécondation in vitro (FIV) coûte environ 20 000 $ii au Canada, et plusieurs cycles peuvent être nécessaires. Les employeurs offrent souvent une couverture pour les inducteurs d'ovulation, mais pas pour les traitements ou les interventions médicales. Alors qu'un couple sur six est confronté à l'infertilitéiii moins de 1 % des employeurs canadiens offrent une couverture pour les traitements dans une clinique de fertilité dans le cadre de leur régime d'assurance collective de Manuvie. Environ 53 % des employeurs offrent une couverture pour les inducteurs d'ovulation.

« Le processus entourant la fertilité s'accompagne souvent d'enjeux émotionnels et financiers importants liés aux traitements et aux interventions », indique Jennifer Foubert, chef, Soins médicaux, Mieux-être et Invalidité et Solutions administratives à Manuvie Canada. « On constate un manque de financement en matière d'infertilité au Canada. La couverture tant des médicaments que des traitements change énormément la donne pour les femmes et leurs partenaires en leur donnant les ressources nécessaires pour poursuivre efficacement leur parcours vers la parentalité. »

Actuellement, il n'y a pas de régime national couvrant la fécondation in vitro et les autres services de fertilité au Canada, et la couverture varie considérablement selon les régions. Certaines provinces et territoires couvrent certaines interventions médicales liées à l'infertilité, tandis que d'autres ne le font pasiv. Alors que de plus en plus de femmes sont à la recherche d'un traitement, et que des personnes seules ou des couples de même sexe cherchent à fonder une famille, les employeurs peuvent jouer un rôle important en aidant les participants sur le plan familial.

Le récent rapport de Manuvie intitulé « Promouvoir la santé des femmes pour une main-d'œuvre dynamique » contient des recommandations sur la façon dont les employeurs peuvent aider leurs employés à faire face à l'infertilité, notamment en leur offrant des garanties, une formation et un soutien en matière d'infertilité. Pour les employeurs qui souhaitent proposer des garanties liées à la fertilité, Manuvie recommande d'offrir une couverture d'au moins 15 000 dollars à vie et par famille, bien que certains employeurs offrent une couverture allant jusqu'à 50 000 dollars à vie et par famillev.

« Les employeurs qui misent sur leurs employés peuvent favoriser le recrutement et le maintien en poste de personnes talentueuses. En offrant cet avantage inclusif, vous envoyez un message sur votre culture et sur la façon dont vous soutenez vos employés », explique Ash Desai, chef, Assurance collective, Manuvie Canada. « Nos employés nous ont confié à quel point le fait de savoir qu'il est possible de recevoir un traitement sans avoir à débourser des sommes considérables peut changer bien des choses. »

En 2023, Manuvie a étendu son soutien à la planification familiale à ses propres employés en améliorant considérablement ses garanties en matière d'infertilité afin de couvrir les traitements, les interventions médicales et les coûts des médicaments sans limite de cycle ou de montant, ni de plafond à vie.

Les produits et services d'épargne-retraite collectifs sont offerts par Manuvie. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les garanties en matière d'infertilité sur le site Web de l'Assurance collective de Manuvie.

