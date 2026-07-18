Le gouvernement Fréchette annonce la sélection de 1 650 logements abordables

MONTRÉAL, le 18 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement Fréchette a annoncé aujourd'hui, avec le la Ville de Montréal, la sélection de huit projets d'habitation dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ), permettant ainsi d'entrevoir que la construction de 1 650 nouveaux logements abordables pourrait débuter dans la prochaine année sur le territoire de Montréal.

Voici la liste de ces projets :

NOM OU LIEU DU PROJET NOM DE L'ORGANISME PORTEUR NOMBRE DE LOGEMENTS Site ancienne usine Molson Société d'habitation et de développement de Montréal 374 Young Communia 423 Coulée Grou - Phase 2 Gérer son quartier 220 GSQ-Connaught Gérer son quartier 101 Namur-Hippodrome Société Patrimoine Angus Résidentiel 477 Papineau Refuge des jeunes de Montréal 20 OBM Sicard Mission Old Brewery 20 6221, rue de Gaspé L'étoile des baux 15

Cette annonce majeure pour l'offre de logements abordables dans la région de Montréal a été faite par la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, la responsable de l'habitation et de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Caroline Braun, le responsable du développement social et de la cohabitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Benoit Langevin, et de nombreux partenaires du milieu.

Citations

« Notre gouvernement ne ménage aucun effort pour augmenter l'offre de logement dans toutes les régions du Québec. Aujourd'hui, je suis heureuse de confirmer la sélection de projets qui représentent 1 650 logements supplémentaires à Montréal. Deux d'entre eux pourront aussi être mis en chantier, leur financement étant désormais confirmé. C'est une nouvelle démonstration que nos programmes et nos leviers financiers donnent des résultats tangibles. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« C'est une super annonce pour la réalisation de notre objectif d'augmenter l'offre de logements hors-marché à Montréal. Face à la crise du logement, chaque nouveau logement abordable compte. Grâce à la collaboration étroite entre les gouvernements et les partenaires du milieu, ce sont des milliers de ménages montréalais pourront accéder à un logement de qualité répondant à leurs besoins. »

Caroline Braun, responsable de l'habitation et de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Un logement est souvent le point de départ vers une meilleure qualité de vie, une sécurité et une stabilité. Les projets annoncés aujourd'hui, notamment ceux destinés aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être, offriront des milieux de vie dignes et sécuritaires à des personnes vulnérables. Cette mobilisation collective témoigne de notre détermination à renforcer notre filet social et à répondre concrètement à la crise de l'abordabilité qui touche notre métropole. »

Benoit Langevin, responsable du développement social et de la cohabitation au comité exécutif de la Ville de Montréal

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez la section de la Société d'habitation du Québec dans Québec.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Arslan Tifouri, Directeur des communications de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]