Sélection Caseus, le concours des fromages du Québec - LE FINALISTE DE L'OUTAOUAIS EST ENFIN CONNU

QUÉBEC, le 28 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, sont heureux d'annoncer les choix du jury de Sélection Caseus, le concours des fromages du Québec, pour l'année 2023.

Pour l'Outaouais, le fromage finaliste est L'Attrappe Cœur, un fromage de lait de vache à croûte fleurie, de la fromagerie La Trappe à Fromage.

Lors de l'évaluation sensorielle qui a eu lieu au campus de Saint-Hyacinthe de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, 202 fromages ont été jugés. Qu'ils soient faits de lait de vache, de chèvre ou de brebis, qu'ils soient à croûte fleurie ou lavée ou même à pâte molle, ferme ou persillée, les fromages en lice ont été évalués par un jury d'experts représentant les diverses filières du secteur fromager. Ces 25 spécialistes ont noté les fromages selon leur apparence générale, leur texture, leur odeur, leur saveur et leur flaveur (ensemble des sensations olfactives et gustatives lors de la dégustation).

Les lauréats des prix Caseus seront dévoilés le 6 septembre prochain au Musée de la civilisation à Québec. Les 62 fromages finalistes de cette année proviennent de 29 entreprises qui tenteront de remporter l'un des prestigieux prix Caseus, dont le Caseus Or, qui couronnera le meilleur fromage du Québec. En tout, ce sont 26 prix, incluant les Caseus Or, Argent et Bronze ainsi que 2 mentions spéciales, qui seront décernés aux gagnants lors de cette journée.

Citations

« Le concours Sélection Caseus est une tribune extraordinaire qui permet de récompenser le travail et la passion de nos fromagers québécois. Ces derniers se surpassent année après année afin d'offrir des produits d'exception. J'invite les consommateurs à visiter les fromageries en lice pour encourager nos artisans. Je remercie les fromagers de partager leur expertise et de participer au concours en si grand nombre, et je félicite les finalistes de cette édition pour leurs excellents produits. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je félicite le finaliste de l'Outaouais pour sa nomination au concours Sélection Caseus. Son savoir-faire et la passion qui l'anime feront rayonner tous les artisans du milieu bioalimentaire de la région et contribueront certainement à son développement agrotouristique. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Voici la répartition régionale des fromageries et des fromages en lice :

Région Fromageries Fromages Abitibi-Témiscamingue 1 1 Bas-Saint-Laurent 2 2 Capitale-Nationale 2 7 Centre-du-Québec 3 10 Chaudière-Appalaches 4 10 Estrie 4 10 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 1 1 Lanaudière 1 2 Laurentides 1 3 Montérégie 5 7 Outaouais 1 1 Saguenay-Lac-Saint-Jean 4 8

Créé en 1998, Sélection Caseus souligne l'excellence des fromages québécois et met en évidence le savoir-faire de celles et ceux qui les fabriquent. Le concours vise à faire découvrir aux consommateurs la créativité des fromagers, qui s'exprime dans une multitude de produits novateurs de très grande qualité.

Sélection Caseus est le seul concours consacré à la reconnaissance et à la mise en valeur des fromages produits au Québec. Il est ouvert à tous les fromagers, peu importe la taille de leur entreprise, le type de fromage qu'ils fabriquent ou le type de lait qu'ils utilisent.

Le concours est organisé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec.

Sélection Caseus peut compter sur l'engagement financier des Fromages d'ici, son premier partenaire financier. Viennent ensuite les grandes chaînes d'alimentation IGA, Metro et Provigo. Les autres partenaires financiers sont Aliments du Québec, le Conseil des industriels laitiers du Québec et La Financière agricole du Québec.

Lien connexe

www.caseus.ca

