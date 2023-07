Séjour en nature - Plus d'une centaine de nouveaux prêts-à-camper Étoile

SAINTE-PRAXÈDE, QC, le 20 juill. 2023 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest et le président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), M. Jacques Caron, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle de 110 nouvelles unités de prêt-à-camper Étoile construites dans l'ensemble du réseau Sépaq au coût de 7,8 millions $.

La formule du prêt-à-camper, qui se situe entre le chalet et la tente, est très populaire, particulièrement auprès des familles, en proposant une formule clé en main en séjour. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec) L’inauguration officielle de 110 nouvelles unités de prêt-à-camper Étoile a eu lieue aujourd'hui au Parc national de Frontenac. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

L'annonce a eu lieu au parc national de Frontenac, situé aux limites de l'Estrie et de Chaudière-Appalaches, en compagnie du député de Mégantic, M. François Jacques, où cinq nouvelles unités du populaire prêt-à-camper se sont ajoutées aux 10 déjà existantes dans le secteur Baie-Sauvage. Il y a également dans ce secteur huit unités de prêt-à-camper traditionnel.

« À l'approche des semaines de la construction, alors que de nombreuses familles québécoises goûtent enfin à leurs vacances, je me réjouis des possibilités qui s'offrent à eux pour profiter de séjours en plein

air. Les bénéfices de l'activité physique et des séjours en nature sur la santé physique et mentale ne sont plus à démontrer. Les investissements dans ce type d'hébergements facilitent l'accès au plein air permettront à plus de gens de profiter de nos grands espaces », a déclaré la ministre Isabelle Charest.

« La formule du prêt-à-camper, qui se situe entre le chalet et la tente, est très populaire, particulièrement auprès des familles, en proposant une formule clé en main en séjour. Nous sommes très fiers du modèle Étoile, développé entièrement par la Sépaq, qui connaît beaucoup de succès et qui représente souvent un mode d'introduction au camping pour les jeunes familles. Nous sommes déterminés à demeurer des chefs de file en offre d'expériences plein air, tout en continuant à protéger des milieux naturels d'exception au bénéfice de la population québécoise et des générations futures », a souligné le président-directeur général de la Sépaq, M. Jacques Caron.

Une formule gagnante

La Sépaq a été parmi les premières organisations au pays -sinon la première- à implanter la formule du prêt-à-camper dans ses établissements. Le camping clé en main a grandement gagné en popularité au cours de la dernière décennie. Cette formule confortable et conviviale se démarque par son côté pratique. Elle est parfaite pour s'initier aux joies du plein sans l'achat d'équipement et les tracas de l'installation. Au total, la Sépaq compte plus de 700 unités de prêt-à-camper dans son réseau.

Le modèle Étoile développé par la Sépaq en s'inspirant des meilleures pratiques a fait son apparition en 2018 et a immédiatement gagné le cœur des visiteurs. De forme cubique, il offre plus de hauteur, plus de rangement et de capacité d'accueil (six personnes) que le prêt-à-camper traditionnel. Il comporte trois lits à deux places et offre une belle luminosité, ainsi qu'une galerie couverte où s'abriter en cas de pluie. On y retrouve aussi du chauffage et de l'éclairage d'appoint, un réchaud électrique ou au propane à l'extérieur, un petit réfrigérateur et tout le nécessaire pour cuisiner.

Le montant de 7,8 millions $ investi comprend, au-delà des unités elles-mêmes, le coût des aménagements et autres travaux d'infrastructures nécessaires à leur construction. Selon les établissements, les travaux peuvent s'échelonner jusqu'à la fête du Travail.

Encourager l'économie circulaire

Parmi les 110 unités inaugurées, 41 représentent de nouvelles constructions, et 69 viennent remplacer des unités de prêt-à-camper traditionnel arrivées en fin de vie. La Sépaq a développé un partenariat avec une entreprise d'insertion estrienne, Récupex, afin de transformer en porte-bûches les morceaux de toiles encore utilisables des unités remplacées.

Ces porte-bûches, qui seront distribués dans divers établissements de la Sépaq, sont un bel exemple d'économie circulaire qui permet de créer une valeur ajoutée à du matériel qui sera recyclé au lieu d'être jeté. Une belle action en matière de développement durable.

Construction de nouvelles unités de prêt-à-camper Étoile Établissement Secteur Unités Parc national de Frontenac Camping Baie Sauvage 5 Parc national de la Pointe-Taillon Camping Camp de Touage 10 Parc national de la Jacques-Cartier Camping Escarpement 10 Parc national du Mont-Mégantic Camping Franceville 8 Réserve faunique La Vérendrye Camping Baie des Sables 8 Remplacement d'unités traditionnelles par du prêt-à-camper Étoile Parc national des Grands-Jardins Camping Pied des Monts 6 Parc national de la Jacques-Cartier Camping Les Alluvions 7 Parc national du Mont-Orford Camping Le Chêne 15 Parc national du Mont-Tremblant Camping Lac Chat 6 Parc national du Fjord-du-Saguenay Camping Baie-Éternité 7 Parc national de la Yamaska Camping Mésanges 14 Centre touristique du Lac-Simon Camping Lac-Simon 14

TOTAL 110

