25e édition de la Fête de la pêche - Célébrez la pêche à la Sépaq

QUÉBEC, le 2 juin 2025 /CNW/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) est heureuse de s'associer à la célébration de la 25e édition de la Fête de la pêche, organisée par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Cet événement annuel, qui se tiendra les 6, 7 et 8 juin prochains, vise à promouvoir la pratique de la pêche et à sensibiliser les visiteurs à la préservation des ressources aquatiques. C'est le moment idéal pour lancer une ligne à l'eau pour la première fois ou pour initier un nouvel adepte!

© SEPAQ Crédit Photo : Fred Campbell | LAU - Réserve faunique des Laurentides | lau_20200712_050.tif (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Pour l'occasion, la Sépaq assumera les frais applicables à la pêche sur un choix de rivières, de ruisseaux et de plans d'eau sélectionnés (réservations et enregistrements obligatoires pour l'obtention des droits d'accès). De plus, une quinzaine d'établissements de la Sépaq offriront sans frais une programmation spéciale. Exceptionnellement, durant ces trois jours, il sera autorisé de pêcher sans permis de pêche provincial partout au Québec (sauf pour le saumon atlantique).

La fête de la pêche à la Sépaq est l'occasion idéale de découvrir ou de redécouvrir les plaisirs de la pêche en harmonie avec la nature. Les réserves fauniques et certains parcs nationaux de la Sépaq offrent des paysages exceptionnels et une diversité de poissons qui sauront ravir les passionnés de pêche de tous niveaux. Pour savoir de quelle façon la Fête de la pêche sera célébrée dans les destinations participantes, visitez le www.sepaq.com/peche/fete-peche. Une carte interactive permet de voir les activités prévues dans l'établissement souhaité.

Pour en savoir plus sur la Fête de la pêche et connaître la programmation complète de l'événement, visitez le site Web du gouvernement du Québec.

Pêche en herbe version 2025

Cette année encore, l'édition 2025 du programme saura plaire aux novices impatients de lancer leur première ligne à l'eau. Pêche en herbe, un programme de la Fondation de la faune du Québec en collaboration avec Canadian Tire, avec le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, des Forêts, de la Faune et des Parcs et la Sépaq, est un programme d'initiation à la pêche sportive offert aux jeunes de 6 à 17 ans. Les enfants peuvent s'inscrire à la formation en ligne sur le site Web de la Fondation ou effectuer la formation sur le terrain dans l'un des établissements participants de la Sépaq. Au terme de l'activité, tous les jeunes initiés recevront leur certificat Pêche en herbe, lequel fait office de permis de pêche valide jusqu'à leurs 18 ans. Celles et ceux qui réussiront à participer à une activité en milieu naturel (des places convoitées!) profiteront quant à eux de rabais chez Canadian Tire. Ils pourront alors acheter un ensemble de pêche ou des accessoires à prix avantageux.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Information : Olivia Jacques, Conseillère en relations avec les médias, Sépaq, 367 995-4930, [email protected]