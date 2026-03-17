Séjour en nature : nouvelle offre d'hébergement ! - Ouverture des réservations pour les nouveaux hébergements - été et automne 2026

QUÉBEC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Les réservations pour les nouveaux hébergements de l'été 2026 à la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) ouvriront le mardi 24 mars 2026 à 9 h . Une occasion idéale pour celles et ceux qui n'ont pas encore planifié leurs vacances estivales de s'offrir un séjour en nature. Escapade en famille, pause détente ou aventure au grand air : les nouveautés proposées permettent de vivre l'été autrement, dans des décors exceptionnels. Les meilleures disponibilités partent rapidement -- réserver dès l'ouverture, c'est s'assurer le séjour parfait pour l'été à venir.

L’offre d’hébergement s’enrichit encore cette année avec 58 nouvelles unités de prêt-à-camper Étoile, 50 nouveaux emplacements de camping et un nouveau camp rustique qui viennent bonifier les possibilités de séjour en nature. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

La meilleure façon de mettre la main sur le séjour espéré est d'être sur la ligne de départ dès l'ouverture, au moment où le calendrier de réservation est encore intouché. En ligne, une salle d'attente virtuelle sera mise en place et des rangs de priorité seront distribués aléatoirement à tous ceux qui s'y trouveront à l'heure d'ouverture d'une plage. Il sera également possible de réserver par téléphone au 1 800 665-6527.

Une diversité d'hébergements à découvrir

L'offre d'hébergement s'enrichit encore cette année avec 58 nouvelles unités de prêt-à-camper Étoile, 50 nouveaux emplacements de camping et un nouveau camp rustique qui viennent bonifier les possibilités de séjour en nature. Ces ajouts offrent encore plus d'options pour vivre l'été au cœur de territoires exceptionnels.

Établissement Hébergement Parc national du Fjord-du-Saguenay 7 nouvelles unités de prêt-à-camper Étoile seront offertes au camping Le Bleuvet. Parc national de la Gaspésie 4 nouveaux emplacements de camping sans services seront offerts au camping de la Rivière. Parc national d'Oka 25 nouvelles unités de prêt-à-camper Étoile seront offertes dans le camping Les Dunes. Parc national d'Opémican 6 nouveaux emplacements de camping rustique seront offerts au camping du Pygargue. Parc national de Plaisance 13 nouvelles unités de prêt-à-camper Étoile seront offertes aux campings Les Buttes et La Cédrière. Parc national de la Pointe-Taillon 5 nouvelles unités de prêt-à-camper Étoile seront offertes dans le secteur Les-Amicaux.

L'Espace VR Camp-de-Touage offrira quant à lui 10 nouveaux emplacements de camping sans services dédiés aux véhicules récréatifs. Centre touristique du Lac-Kénogami Un nouvel Espace VR offrira 6 nouveaux emplacements de camping sans services dédiés aux véhicules récréatifs. Réserve faunique des Laurentides Un tout nouveau camp rustique sera implanté dans le secteur Lac-Brûlé et sera offert en forfait Pêche avec hébergement et Pêche avec hébergement (moteur inclus). Réserve faunique de Rimouski 2 nouvelles plateformes de camping sans services seront offertes au camping du lac Rimouski.

Avis aux campeurs

La saison du camping est à nos portes ! Il reste encore plusieurs disponibilités pour les emplacements de camping dans l'ensemble du réseau de la Sépaq. Par ailleurs, certains parcs nationaux ouvrent avant les autres dus aux températures plus élevées dans ces régions, tels que Plaisance, Mont-Orford et Oka. Venez profiter au maximum de nos destinations plein air !

Pour plus d'information, consultez le site Web de la Sépaq.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Source et information : Olivia Jacques, Conseillère en relations avec les médias, Sépaq, 367 995-4930, [email protected]