Bulles de vie - le balad'eau de l'Aquarium

QUÉBEC, le 1er avril 2026 /CNW/ - L'Aquarium du Québec a maintenant son balado. Intitulé Bulles de vie, ce nouveau balado vous plonge au cœur de l'aquarium et donne la parole aux spécialistes qui veillent sur les animaux de notre institution.

Animé par Stéphanie Tremblay, qui est accompagnée des guides animaliers, entraîneurs, aquaristes, plongeurs et techniciennes en santé animale, ce rendez-vous hebdomadaire met en lumière les secrets les mieux gardés de l'Aquarium du Québec.

À écouter sur les plateformes Spotify, Apple Podcasts et notre chaine YouTube, à compter du 1er avril. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Entre expertise scientifique et anecdotes touchantes, Bulles de vie est une source d'informations inédites sur nos pensionnaires aquatiques et terrestres. Chaque épisode d'une quarantaine de minutes met en lumière un animal, ses habitudes de vie, les soins particuliers, les techniques d'entraînement et les projets de conservation en lien avec son espèce.

Le premier épisode de la série de huit épisodes, qui a été produite par Victoire Solutions numériques, est dédié aux ours blancs. Qui de nos trois ours est le plus grognon ou le meilleur élève? Comment prendre une prise de sang volontaire sur l'un des prédateurs les plus dangereux au monde? Et on vous dit tout sur la nouvelle aventure d'Humphrey qui part à la découverte des femelles du Zoo sauvage de Saint-Félicien pour se reproduire.

À écouter sur les plateformes Spotify, Apple Podcasts et notre chaine YouTube, à compter du 1er avril. Et ce n'est pas un poisson d'avril!

Voici les liens pour écouter le premier épisode :

https://open.spotify.com/show/1fBoLqAItl1bqnXlKbLdS3

https://podcasts.apple.com/us/podcast/bulles-de-vie-le-baladeau-de-laquarium/id1887292489

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Pour informations ou demandes d'entrevues : Stéphanie Tremblay, Conseillère en communication, Aquarium du Québec, 581-745-2200, [email protected]