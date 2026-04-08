Pêche et villégiature - Ouverture des réservations pour les chalets de l'été 2027

QUÉBEC, le 8 avril 2026 /CNW/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) annonce l'ouverture des réservations pour les séjours en chalet de pêche et de villégiature de l'été 2027, le samedi 18 avril 2026 dès 8h.

Comme à l'habitude, les réservations pour les chalets sont lancées au printemps en vue de l'été de l'année suivante. La meilleure façon de mettre la main sur le séjour espéré est d'être sur la ligne de départ dès l'ouverture, au moment où le calendrier de réservation est encore intouché.

L'ouverture des réservations pour les séjours en chalet de pêche et de villégiature de l’été 2027, le samedi 18 avril 2026 dès 8h. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Un processus juste et équitable

L'offre de réservation pour les différents parcs nationaux, réserves fauniques et établissements touristiques du réseau de la Sépaq sera répartie à travers des plages horaires définies afin de distribuer l'achalandage pendant la journée et favoriser une expérience de vente agréable. Il est donc important de consulter l'horaire pour vous assurer d'être en ligne au bon moment pour votre choix de séjour.

Une salle d'attente virtuelle sera mise en place et des rangs de priorité seront distribués aléatoirement à tous ceux qui s'y trouveront à l'heure d'ouverture d'une plage. Afin d'accélérer leur transaction, il est suggéré aux clients de créer dès maintenant leur profil client en ligne. Ils n'auront qu'à s'y connecter lors de l'étape du paiement. Il sera également possible de réserver par téléphone au 1 800 665-6527.

Cinq nouveaux chalets Horizon à Mastigouche

La réserve faunique de Mastigouche bonifie son offre d'hébergement avec l'ajout de cinq nouveaux chalets Horizon, situés dans les secteurs du Cap et Ouabiti. Pensés pour répondre aux attentes des amateurs de plein air, ces nouveaux chalets sont proposés en forfait pêche ou en forfait villégiature, offrant un séjour clé en main qui combine confort, accessibilité et immersion en nature.

Implantés à proximité de plans d'eau prisés, les chalets Horizon constituent un point de départ privilégié pour vivre pleinement l'expérience de pêche à Mastigouche. Leur design moderne et lumineux, leurs vastes fenestrations et leur intégration harmonieuse au milieu naturel permettent aux visiteurs de profiter du calme de la forêt, autant pendant qu'après les journées sur le lac.

Camping et prêt-à-camper dans les réserves fauniques

Dès le mardi 5 mai 2026, vous pourrez réserver votre séjour en camping ou en prêt-à-camper dans les réserves fauniques du Québec pour l'été 2027. Les réservations débuteront à partir de 9 h, selon un horaire déterminé par destination.

www.sepaq.com

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Source et information : Olivia Jacques, Conseillère en relations avec les médias, Sépaq, 367 995-4930, [email protected]