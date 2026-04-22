Jour de la Terre - Des balados pour mieux comprendre et protéger nos territoires

Narrée par la comédienne et animatrice Édith Cochrane, la série est une plongée immersive au cœur de ces territoires exceptionnels et protégés, berceaux d'expériences inoubliables et réservoirs de bien-être. Présenté par la Sépaq, le balado nous propulse sur le terrain, en pleine nature sauvage, en compagnie d'employé(e)s qui se sont engagés à protéger ces lieux emblématiques.

Le Jour de la Terre apparaît le moment tout désigné pour lancer les premiers épisodes de cette série qui s'inscrit dans une mouvance de sensibilisation et de protection de la planète. Le format plus long -entre 15 et 20 minutes- est une invitation à prendre le temps de s'immerger dans la destination et à la découvrir au-delà de son décor spectaculaire.

Pour se laisser bercer par le format audio ou absorbé par la version vidéo, il faut se rendre au sepaq.com/lebalado. Aussi disponible sur Spotify.

Riches en nature et en histoire

Quatre épisodes seront diffusés cette année, dont deux dès aujourd'hui, ceux sur les parcs nationaux du Mont-Mégantic et de la Jacques-Cartier. Les deux prochains, sur la réserve faunique Mastigouche et le parc national de la Gaspésie, seront mis en ligne dans les prochaines semaines.

Épisode 1 : Lumières sur la nuit - parc national du Mont-Mégantic (disponible dès le 22 avril)

Descriptif : La nuit, l'autre moitié de la vie s'éveille. Sous un ciel étoilé, on explore une beauté menacée à force de l'éclairer. En 2007, la première Réserve internationale de ciel étoilé au monde naît au parc national du Mont-Mégantic, mobilisant une région entière contre la pollution lumineuse. Avec Farid, Sébastien, Mélina et Rémi, on découvre un monde qui brille dans le noir -- et l'équilibre fragile qui en dépend. Et on apprend que des gestes simples suffisent pour lui redonner sa place.

Épisode 2 : La Vallée des vaillants - parc national de la Jacques-Cartier (disponible dès le 22 avril)

Grâce à la mobilisation citoyenne, une rivière change l'histoire. Dans cet épisode, on remonte la rivière avec Alexandre et son collègue Adrien de la Sépaq, ainsi que Michaël Leblanc, biologiste et ancien directeur général de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. En 1972, un projet de centrale hydroélectrique sur la Jacques-Cartier déclenche l'un des premiers mouvements pro-environnement du Québec -- et mène à l'adoption de la Loi sur les parcs. Aujourd'hui, le parc national de la Jacques-Cartier voit la nature renaître, malgré les cicatrices du passé. Et le saumon de l'Atlantique, longtemps disparu, peut enfin retrouver ses frayères.

Épisode 3 : Du cœur dans la pierre - parc national de la Gaspésie (diffusion à venir plus tard)

Entre crêtes escarpées et sentiers de randonnée, la vie s'accroche à la roche. Sur le mont Xalibu, le caribou porte nos espoirs. Haut lieu de randonnée, le parc national de la Gaspésie abrite des écosystèmes alpins parmi les plus sensibles du Québec. Du lac aux Américains jusqu'au sommet du Xalibu, Pascal et l'équipe du parc racontent sa géologie -- et la rareté qui en découle. Au cœur de cet océan de montagnes, tout doit faire preuve de résilience : les plantes, le caribou et même les adeptes de randonnée.

Épisode 4 : Omble et lumière - réserve faunique Mastigouche (diffusion à venir plus tard)

Des terres publiques occupées par des clubs privés nous sont rendues. Avec elles, un devoir : veiller sur lacs, forêts et faune. Dans les années 1970, la population presse le gouvernement à « décluber » nos territoires fauniques. Mastigouche devient un héritage à protéger et à perpétuer. De l'orignal à l'omble de fontaine, on voit Nathalie, François, Francis et Olivier protéger à la fois l'équilibre, et la tradition de chasse et de pêche. Et on découvre les mesures employées pour freiner un autre envahisseur…

CITATION

« Chaque épisode de Territoires vivants est une invitation à explorer la splendeur, la fragilité et la résilience de nos milieux naturels, à découvrir les efforts de conservations y sont menés et à remonter dans le temps pour s'en approprier l'histoire et la création. Je suis particulièrement fier de la façon dont la passion, les actions et l'engagement des employés de la Sépaq transparaissent dans leurs interventions. »

Martin Soucy, président-directeur général de la Sépaq

IMAGES À TÉLÉCHARGER SUR LES BALADOS : cliquez ici.

sepaq.com

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Source et information: Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias, Sépaq, [email protected], 418-254-9314