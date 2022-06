Seigneurie de la Rivière-de-la-Madeleine - Un territoire naturel exceptionnel redonné à la population

« Je suis fier de voir s'ouvrir à tous les portes de cet espace naturel d'une beauté digne de la péninsule gaspésienne. Les Québécois obtiennent enfin un accès équitable à ce territoire grandiose et d'une richesse faunique enviable. Chacun aura maintenant l'opportunité de le découvrir et de se l'approprier », a déclaré le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour.

« Dès ma première visite à la Seigneurie de la Rivière-de-la-Madeleine, en 1993, j'ai pu apprécier le potentiel que présentait le site pour les amateurs de plein air et de pêche. À mon arrivée en poste en 2018, alors que cette seigneurie à ce moment inexploitée était la propriété d'Investissement Québec, j'ai initié le processus pour redonner l'utilisation de ce joyau aux Québécois. Je suis très heureux que ce projet se réalise enfin aujourd'hui et j'ai déjà hâte d'y retourner!», a noté le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

« Cet attrait touristique supplémentaire et les retombées associées contribueront à dynamiser non seulement l'économie locale, mais aussi celle de l'ensemble de la Gaspésie. Je me réjouis que l'exploitation du territoire puisse se faire dans un esprit de collaboration et de respect des communautés régionales », a affirmé le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien.

« La Sépaq mettra tout son savoir-faire et son expertise au service la mise en valeur durable de ce prolongement de la réserve faunique des Chic-Chocs. Comme à son habitude, notre organisation favorisera un accès aux activités de chasse et de pêche qui y seront offertes à partir 2023. Déjà, la population peut bénéficier des aménagements en place pour s'imprégner et profiter de la beauté du littoral », a souligné le vice-président Exploitation de la Sépaq, M. Dave Boulet.

« Trois cent quarante-trois ans plus tard, les Gaspésiens ont enfin accès à cette portion du territoire. Le partage de ce joyau naturel exceptionnel vient s'ajouter aux différentes raisons de visiter notre belle Haute-Gaspésie. Je suis heureux que notre voix ait été entendue et que nous puissions ensemble aujourd'hui célébrer le début d'une belle histoire d'amour avec la Seigneurie de la Rivière-de-la-Madeleine », a insisté le maire de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, M. Joël Côté.

Un territoire plein de potentiel

L'ouverture à la population de ce territoire de 42 km2 de la Seigneurie de la Rivière-de-la-Madeleine est rendue possible grâce à sa cession par le gouvernement du Québec à la Sépaq réalisée à l'automne 2021. Cet ancien domaine privé est repassé dans le giron public en 2009 lorsqu'il a été acquis par Investissement Québec. Les élus locaux et les acteurs du milieu ont milité en faveur du transfert de ce territoire situé dans la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine afin d'assurer sa mise en valeur.

La Seigneurie sera annexée à la réserve faunique des Chic-Chocs, située à proximité, qui harmonisera ses pratiques de gestion sur l'ensemble de son territoire. Les anciens employés ont tous été approchés et tous ceux qui le désiraient ont été embauchés par la Sépaq.

La Sépaq réalisera un plan de conservation et de mise en valeur du site, sur lequel se retrouvent notamment un pavillon de quatre chambres pour les clients, trois chalets de gardien, un bureau administratif ainsi qu'un atelier-entrepôt. Ces infrastructures ont été bien entretenues au fil des ans. Sillonné par une magnifique rivière à saumon, ce territoire forestier dont le littoral longe le golfe du Saint-Laurent recèle un beau potentiel de pêche. Des forfaits de pêche au saumon et de chasse à l'orignal seront accessibles dès 2023. Des séjours de chasse à l'ours et au petit gibier ainsi que des activités de randonnée et autres seront envisagées pour le futur.

Dans l'immédiat, des tables à pique-nique ont été installées afin que les gens puissent profiter du bord de mer pour casser la croûte, faire une balade ou lancer leur ligne dans le golfe du fleuve Saint-Laurent tout en profitant du charme des lieux.

La Sépaq est reconnaissante de la confiance témoignée par le gouvernement du Québec à travers cette cession de territoire et entend se montrer à la hauteur des attentes placées en elle pour la mise en valeur durable et harmonieuse de ce joyau naturel.

