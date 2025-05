Le chef de file de la micromobilité fait appel à un détaillant de confiance pour rendre sa nouvelle trottinette électrique disponible au Canada.

ARCADIA, Californie, le 16 mai 2025 /CNW/ - Segway , récemment nommée numéro 1 des ventes mondiales de trottinettes électriques (eKickScooter) avec plus de 13 millions de ventes dans le monde, s'associe à Best Buy Canada pour lancer exclusivement sa nouvelle trottinette électrique Segway Ninebot F3 Pro. Disponible dans plus de 90 points de vente au détail au Canada et en ligne sur le site BestBuy.ca , le dernier-né de la gamme populaire de la série F de niveau intermédiaire de la marque peut être précommandé au prix de 699,99 $ CA (1 199,99 $ PDSF) pour une durée limitée.

« La F3 Pro porte les cyclistes à de nouveaux niveaux », a déclaré Tom Hebert, vice-président des ventes chez Segway. « Nous sommes fiers de nous associer à Best Buy Canada pour ajouter de l'enthousiasme à chaque trajet. Cette nouvelle trottinette électrique (eKickScooter) offre une expérience esthétique, équilibrée et de qualité supérieure à tous, et pas seulement aux amateurs de sensations fortes ou aux aventuriers de plein air. Des rues de la ville aux sentiers, la F3 Pro est une façon fluide, sécuritaire et amusante de se déplacer. »

La toute nouvelle F3 Pro combine efficacité, commodité et confort pour créer l'expérience de conduite quotidienne ultime. Grâce aux dernières technologies intelligentes comme Map Navigation et Caller ID, et à une conception intuitive et compacte, elle est conçue sur mesure pour les navetteurs technophiles et comprend tout, de l'optimisation de la plage SegRange™ au freinage efficace pour que vos déplacements quotidiens soient faciles et sans effort. Qu'il s'agisse du trajet du lundi au vendredi ou d'une balade de fin de semaine, la F3 Pro peut tout faire avec une autonomie allant jusqu'à 70 kilomètres sur une seule charge et des vitesses allant jusqu'à 32 km/h tout en assurant une expérience confortable grâce à la suspension hydraulique avant et à la suspension arrière en élastomère.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS DE F3 PRO

Puissance maximale : 1 200 W

Plage maximale : 70 kilomètres

Vitesse maximale : 32 km/h

Angle de pente maximal : 24 %

pente maximal : 24 % Batterie de 477 Wh

Optimisation de la plage SegRange™

Écran intelligent TFT de 2,4 po avec navigation et identifiant de l'appel

Amélioration de la stabilité SegRide™

Système de traction asservie

BMS 2.0 (système de gestion de batteries)

AirLock (application requise)

Apple Find My compatible

Phare automatique de 6 W

Clignotants et feux de freinage

Pneus auto-obturants de 10 po avec gel anticrevaison

Suspension hydraulique avant et suspension arrière en élastomère

Freins à double disque

Jante à verrouillage avant

Résistance à l'eau IPX6

Poids : 44 lb

Charge utile : 265 lb

« La catégorie du transport électronique est de plus en plus populaire et ce partenariat exclusif nous permet de partager notre enthousiasme pour la nouvelle technologie la plus cool avec nos clients », a déclaré Jeremy Carson, chef de catégorie principal à Best Buy Canada. « Nous sommes déterminés à proposer aux consommateurs canadiens les meilleures offres, et les offres les plus récentes, grâce à des partenariats novateurs comme celui-ci, et nous continuons d'élargir notre partenariat mutuel avec la plus grande gamme Segway offerte par n'importe quel détaillant canadien de grandes surfaces. »

Les clients de Best Buy au Canada peuvent économiser 500 $ sur le PDSF pendant la précommande jusqu'au 6 juin. La F3 Pro est le modèle le plus récent de la gamme de trottinettes électriques de troisième génération de Segway, après la trottinette électrique Segway Ninebot F3, le SuperScooter Segway GT3 et le trottinette électrique phare Segway Ninebot MAX G3.

La nouvelle trottinette électronique Segway Ninebot E2 Plus II eKickScooter améliorée est également disponible aujourd'hui partout au Canada. Une suspension avant a été ajoutée à une plateforme populaire pour une mise à niveau en douceur de cette toute dernière solution d'entrée de gamme du dernier kilomètre de la marque. La toute nouvelle trottinette E2 Plus II est la trottinette électrique parfaite pour les nouveaux venus. La trottinette conviviale pour les débutants est portable et légère, ne pesant que 36 lb. Il est donc facile de l'emporter n'importe où et n'importe quand. Équipée d'une suspension à bobine avant et d'une lumière ambiante colorée de 256 RVB, la E2 Plus II permet aux cyclistes de parcourir jusqu'à 26 kilomètres sur une seule charge.

La E2 Plus II est disponible par l'entremise de Best Buy Canada pour seulement 399,99 $ CA en précommande jusqu'au 9 juin (599,99 $ PDSF).

À propos de Segway

Segway a transformé la micromobilité en 1999 avec le transporteur personnel révolutionnaire, suscitant la curiosité du monde entier quant à l'avenir du transport personnel. Avec une mission qui consiste à « simplement bouger », Segway se consacre à simplifier la façon dont les personnes et les marchandises se déplacent, à optimiser l'efficacité et à améliorer l'expérience globale de la vie quotidienne. Depuis des décennies, Segway établit continuellement de nouvelles références en matière de transport sur de courtes distances et de robotique grand public, repoussant constamment les limites de l'innovation. Aujourd'hui, en tant que leader mondial des solutions de micromobilité, les offres de Segway ont évolué bien au-delà de ses premiers produits. Des trottinettes électriques et GoKarts aux vélos électriques, en passant par les véhicules de sports motorisés et les robots personnels, Segway est le pionnier de l'avenir de la mobilité grâce à une technologie révolutionnaire, offrant des produits innovants qui redéfinissent notre façon de nous déplacer. Pour plus d'informations, consultez le site www.segway.com .

À propos de Best Buy

Filiale en propriété exclusive de Best Buy Co., Inc. (NYSE:BBY), Best Buy Canada Ltd. est l'un des détaillants omnicanal les plus importants et les plus novateurs du Canada, exploitant les marques Best Buy Mobile, Best Buy Express et Geek Squad ( www.geeksquad.ca ). Avec plus de 320 magasins Best Buy, Best Buy Mobile et Best Buy Express partout au Canada et un assortiment élargi de produits de style de vie proposés par BestBuy.ca, Best Buy est un chef de file de la vente au détail totale, répondant aux besoins des clients quant à la façon, au moment et à l'endroit où ils veulent magasiner. Best Buy Canada s'engage à avoir un impact positif dans la collectivité grâce à des programmes et à des partenariats qui aident les jeunes à établir des liens avec la technologie pour faire progresser leurs études. Pour plus d'informations, consultez le site BestBuy.ca .

