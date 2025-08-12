La trottinette électrique la plus rapide jamais conçue par le leader de la micromobilité est désormais disponible aux États-Unis et au Canada.

ARCADIA, Californie, 13 août 2025 /CNW/ - Segway , numéro 1 mondial des ventes de trottinettes électriques (eKickScooter) avec plus de 13 millions d'unités vendues dans le monde, annonce aujourd'hui que la trottinette GT3 Pro SuperScooter , la plus rapide de la marque à ce jour, est désormais disponible sur store.segway.com ( store-ca.segway.com au Canada).

La nouvelle trottinette électrique GT3 Pro SuperScooter de Segway est le modèle le plus rapide de la marque, avec une vitesse maximale de 80 km/h et une autonomie pouvant atteindre 140 km. (PRNewsfoto/Segway Inc.)

Dévoilée pour la première fois au CES 2025, la GT3 Pro est la nouvelle trottinette de la série GT de « super trottinettes » de Segway, une catégorie de véhicules électriques haute performance créée par la marque en 2022 lors du lancement des modèles GT1 et GT2. Redéfinissant une fois de plus les capacités des trottinettes électriques, la GT3 Pro est conçue pour s'imposer avec une accélération de 0 à 50 km/h en seulement 3,9 secondes en mode Ultra Boost, une vitesse maximale impressionnante de 80 km/h et une autonomie pouvant atteindre près de 140 km* en une seule charge grâce à sa puissance maximale de 7 000 watts (deux moteurs de 3 500 watts) et à sa batterie de 2 160 Wh. La GT3 Pro est également la première trottinette Segway construite sur une toute nouvelle architecture de 72 volts pour une puissance plus élevée et une efficacité améliorée.

« La GT3 Pro est ce qui se fait de mieux dans le domaine des trottinettes électriques, a déclaré Tom Hebert, vice-président des ventes. Elle représente le summum du rendement et de la technologie de pointe dans cette catégorie, alliant puissance et précision dans un design élégant. »

La puissance n'est rien sans contrôle, c'est pourquoi les performances de freinage sont tout aussi avancées, avec des freins à disque hydrauliques à double piston, des rotors performants rainurés et un système S-ABS capable de 25 impulsions par seconde pour un freinage rapide et sûr. Une configuration à deux roues motrices sélectionnable, combinée à un contrôle dynamique de la traction et à une suspension à double bobine réglée avec précision, avec une liaison avant à amortissement réglable et un bras oscillant arrière, maximise la traction sur les pneus ultra-larges de 11 pouces à auto-obturation.

Comme toutes les trottinettes électriques de troisième génération de Segway, elle est équipée du système SegRide™ d'amélioration de la stabilité, qui optimise la géométrie et l'ergonomie de chaque modèle afin d'affiner la dynamique de conduite. Il en résulte une maniabilité intuitive et une conduite souple et stable, sans nervosité ni à-coups, même à grande vitesse.

Alliant intelligence et puissance, la GT3 Pro est également équipée de la suite de technologies intelligentes de Segway, notamment le déverrouillage mains libres AirLock, la compatibilité avec Localiser par Apple et un système de gestion de batterie amélioré (BMS 2.0) pour la sécurité électrique et la recharge. Le tableau de bord est relié à un écran TFT couleur brillant offrant de multiples fonctions intelligentes en temps réel, notamment la navigation cartographique, la vitesse, l'autonomie restante, les statistiques de conduite, la connectivité Bluetooth, les notifications d'appels entrants et bien plus encore. Si la nuit tombe avant la fin de votre trajet, un phare automatique de 14 watts avec feux de croisement et feux de route éclaire votre chemin, tandis que les clignotants avant et arrière et les feux de freinage offrent une visibilité accrue. En matière de connectivité, l'application Segway Mobility redessinée offre plus de contrôle et de personnalisation que jamais grâce à une interface conviviale. Le tout est complété par le style caractéristique de Segway, dans une combinaison de couleurs noir et champagne et une esthétique élégante mais robuste.

Une technologie de pointe et des performances impressionnantes se combinent dans la toute nouvelle GT3 Pro, la dernière innovation de Segway qui redéfinit les trottinettes électriques.

« La GT3 Pro est vraiment unique en son genre, a commenté M. Hebert. Elle allie performances et innovation pour offrir une expérience exaltante sans pareille. »

La Segway GT3 Pro est vendue au prix de 2 699,99 $ US (3 999,99 $ CA) et est disponible dès aujourd'hui sur store.segway.com aux États-Unis ( store-ca.segway.com au Canada) et chez les revendeurs Segway officiels.

Pour en savoir plus ou pour vous la procurer, visitez store-ca.segway.com/segway-superscooter-gt3-pro .

FONCTIONNALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA GT3 PRO

Puissance maximale de 7 000 W (deux moteurs de 3 500 W)

Batterie de 2 160 Wh

Architecture 72 V

Accélération : 0 à 50 km/h en 3,9 secondes (en mode Ultra Boost)

Vitesse maximale : 80 km/h

Angle de pente maximal : 38 %

pente maximal : 38 % * Autonomie : 140 km (à 25 km/h) / 70 km (à 50 km/h) / 55 km (à 80 km/h)

Optimisation de l'autonomie SegRange™

Mode Ultra Boost

Écran intelligent TFT de 2,4 po avec navigation

Quatre modes de vitesse (Marche, Éco, Sport, Course)

Suspension hydraulique à bras oscillant avant et bras oscillant arrière (réglable à l'avant)

Garde au sol de 5,7 po

Pneus auto-obturants de 11 po

Freins à disque hydraulique à double piston

Amélioration de la stabilité SegRide™

Contrôle dynamique de la traction

BMS 2.0 (système de gestion de batteries)

S-ABS (freinage antiblocage)

Recharge rapide (temps de recharge de 8 heures)

Déverrouillage mains libres AirLock

Compatible avec Localiser par Apple

Phares automatiques avec feux de route (14 W) et feux de croisement (5 W)

Clignotants avant et arrière et feux de freinage

Résistance à l'eau IPX6

Poids : 117 lb

Charge utile : 331 lb

À propos de Segway

Segway a transformé la micromobilité en 1999 avec le transporteur personnel révolutionnaire, suscitant la curiosité du monde entier quant à l'avenir du transport personnel. Avec une mission qui consiste à « simplement bouger », Segway se consacre à simplifier la façon dont les personnes et les marchandises se déplacent, à optimiser l'efficacité et à améliorer l'expérience globale de la vie quotidienne. Depuis des décennies, Segway établit continuellement de nouvelles références en matière de transport sur de courtes distances et de robotique grand public, repoussant constamment les limites de l'innovation. Aujourd'hui, en tant que leader mondial des solutions de micromobilité, les offres de Segway ont évolué bien au-delà de ses premiers produits. Des trottinettes électriques et GoKarts aux vélos électriques, en passant par les véhicules de sports motorisés et les robots personnels, Segway est le pionnier de l'avenir de la mobilité grâce à une technologie révolutionnaire, offrant des produits innovants qui redéfinissent notre façon de nous déplacer. Pour plus d'informations, consultez le site www.segway.com .

