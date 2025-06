La trottinette électrique de 3e génération la plus compacte, portable et abordable du leader de la micromobilité est désormais disponible en précommande avec une réduction de 200 $ sur le prix de détail suggéré par le fabricant.

ARCADIA, Californie, 26 juin 2025 /CNW/ - Segway, récemment nommé n° 1 mondial des ventes de trottinettes électriques (eKickScooter) avec plus de 13 millions d'unités vendues dans le monde, annonce aujourd'hui l'ouverture des précommandes pour la toute nouvelle trottinette électrique E3 via son partenaire commercial exclusif, Best Buy Canada. Les clients peuvent réserver le dernier modèle de la populaire série E d'entrée de gamme de la marque pour seulement 499,99 $ CA (PDSF : 699,99 $) sur BestBuy.ca ou dans plus de 90 boutiques au Canada dès maintenant et jusqu'à la date de sortie officielle, le 18 juillet, date à laquelle le produit sera en stock et vendu au plein tarif. Le modèle E3 sera également disponible plus tard cet été dans la boutique en ligne officielle de Segway au Canada, à l'adresse store-ca.segway.com.

La Segway E3 est la trottinette électrique la plus légère et la plus portable de la gamme de troisième génération de la marque.

« Nous redéfinissons les trottinettes électriques d'entrée de gamme avec le nouveau modèle E3, a déclaré Tom Hebert, vice-président des ventes chez Segway. Non seulement vous bénéficiez de notre solution de transport la plus portable et la plus légère, qui facilite les déplacements et le rangement pour tous, mais vous profitez également de fonctionnalités et de prestations fantastiques, associées à la qualité légendaire de Segway, le tout à un prix incroyable. Nous sommes ravis de pouvoir commercialiser l'E3 dans tout le Canada par l'intermédiaire d'un partenaire de distribution de confiance tel que Best Buy. »

Le modèle E3 a été redessiné pour prendre moins de place une fois plié et ne pèse que 16,4 kg grâce à un tout nouveau cadre en magnésium de qualité aérospatiale optimisé pour un équilibre parfait entre poids et durabilité. Cela en fait le compagnon de transport idéal, en particulier si vous devez le prendre avec vous dans les transports en commun, monter des escaliers ou prendre un ascenseur. Et même à un prix d'entrée de gamme exceptionnel, il présente une conduite incroyablement souple grâce à sa suspension en élastomère à l'avant et à l'arrière.

Doté d'un moteur de 800 watts, il peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h et parcourir jusqu'à 45 kilomètres avec une seule charge grâce à l'optimisation de l'autonomie SegRange™. Il est également équipé de la technologie Segway haut de gamme pour améliorer la sécurité et le confort, comme la fonction Localiser d'Apple, l'amélioration de la stabilité SegRide et le contrôle de la traction. Un phare de 4 watts, des signaux de virage et un éclairage ambiant 256 couleurs RVB garantissent également que les utilisateurs peuvent voir et être vus dans des conditions de faible luminosité.

Le tout est réuni dans une esthétique épurée et simplifiée, soulignée par des lignes minimalistes et des détails rouges caractéristiques, reflétant un équilibre harmonieux entre forme et fonctionnalité. Le modèle E3 représente une nouvelle approche du transport alternatif d'entrée de gamme qui facilite chaque trajet. Grâce à sa facilité de prise en main et son cadre léger, c'est une excellente option pour les novices à la recherche d'un moyen de transport abordable, ainsi que pour les habitués des trajets quotidiens qui recherchent la trottinette la plus portable d'une marque de confiance.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS DE LA TROTINETTE E3

Puissance maximale : 800 W

Plage maximale : 45 kilomètres

Vitesse maximale : 25 km/h

Angle de pente maximal : 18 %

Batterie de 276 Wh

Optimisation de la plage SegRange™

Écran 3 po

Amélioration de la stabilité SegRide™

Système de traction asservie

BMS (système de gestion de batteries)

Compatible avec Localiser par Apple

Phare de 4 W Clignotants et feux de freinage

Éclairage ambiant 256 couleurs RVB

Pneus auto-obturants de 10 po avec gel anticrevaison

Suspension avant et suspension arrière en élastomère

Frein à tambour à l'avant, frein électrique à l'arrière

Résistance à l'eau IPX5

Poids : 16,4 kg

Charge utile : 120 kg

« Nous sommes ravis de nous associer à Segway en tant que détaillant exclusif de l'E3, a déclaré Jeremy Carson, responsable senior de catégorie chez Best Buy Canada. Ce modèle est parfait pour les clients à la recherche d'une trottinette électrique compacte pour leurs trajets urbains. Nous sommes impatients de proposer cette option d'entrée de gamme de haute qualité aux Canadiens. »

Le modèle E3 est le dernier-né de la gamme de trottinettes électriques de troisième génération de Segway, après le Segway F3 Pro, une exclusivité Best Buy Canada. Les autres modèles récemment commercialisés comprennent le Segway F3, le GT3 SuperScooter et le modèle phare MAX G3, une trottinette destinée aux trajets quotidiens.

La trottinette électrique E3 de Segway est actuellement disponible par l'entremise de Best Buy Canada pour seulement 499,99 $ CA en précommande jusqu'au 18 juillet (PDSF : 699,99 $).

À propos de Segway

Segway a transformé la micromobilité en 1999 avec le transporteur personnel révolutionnaire, suscitant la curiosité du monde entier quant à l'avenir du transport personnel. Avec une mission qui consiste à « simplement bouger », Segway se consacre à simplifier la façon dont les personnes et les marchandises se déplacent, à optimiser l'efficacité et à améliorer l'expérience globale de la vie quotidienne. Depuis des décennies, Segway établit continuellement de nouvelles références en matière de transport sur de courtes distances et de robotique grand public, repoussant constamment les limites de l'innovation. Aujourd'hui, en tant que leader mondial des solutions de micromobilité, les offres de Segway ont évolué bien au-delà de ses premiers produits. Des trottinettes électriques et GoKarts aux vélos électriques, en passant par les véhicules de sports motorisés et les robots personnels, Segway est le pionnier de l'avenir de la mobilité grâce à une technologie révolutionnaire, offrant des produits innovants qui redéfinissent notre façon de nous déplacer. Pour plus d'informations, consultez le site www.segway.com.

Personne-ressource pour les médias : [email protected] / [email protected]

À propos de Best Buy

Filiale en propriété exclusive de Best Buy Co., Inc. (NYSE:BBY), Best Buy Canada Ltd. est l'un des détaillants omnicanal les plus importants et les plus novateurs du Canada, exploitant les marques Best Buy Mobile, Best Buy Express et Geek Squad (www.geeksquad.ca). Avec plus de 320 magasins Best Buy, Best Buy Mobile et Best Buy Express partout au Canada et un assortiment élargi de produits de style de vie proposés par BestBuy.ca, Best Buy est un chef de file de la vente au détail totale, répondant aux besoins des clients quant à la façon, au moment et à l'endroit où ils veulent magasiner. Best Buy Canada s'engage à avoir un impact positif dans la collectivité grâce à des programmes et à des partenariats qui aident les jeunes à établir des liens avec la technologie pour faire progresser leurs études. Pour plus d'informations, consultez le site BestBuy.ca.

Personne-ressource pour les médias : [email protected]

