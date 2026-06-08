Segway Powersports présente le modèle AT10 lors du Red Bull Erzbergrodeo 2026, l'une des courses tout-terrain les plus difficiles au monde

EISENERZ, Autriche, 8 juin 2026 /CNW/ -- Segway Powersports a récemment participé au Red Bull Erzbergrodeo 2026 à Erzberg, en Autriche, et y a présenté son véhicule tout-terrain AT10 de 999 cm³ lors de l'une des épreuves d'endurance tout-terrain les plus exigeantes au monde. L'entreprise a également été le sponsor principal du Segway Quad Challenge, la course de véhicules tout-terrain de l'événement, renforçant ainsi son engagement envers la communauté des amateurs de véhicules tout-terrain tout en offrant une vitrine de premier plan à l'AT10.

Connu pour ses montées abruptes, ses pistes rocheuses et ses conditions de course très exigeantes, Erzbergrodeo attire des motocyclistes de toute l'Europe et au-delà, ce qui en fait un terrain d'essai reconnu pour tester les performances et la résistance des véhicules tout-terrain.

Lors de l'événement, Segway Powersports a placé le véhicule tout-terrain AT10 de 999 cm³ dans un environnement de course réaliste exigeant, soulignant son équilibre de puissance, de maîtrise et de durabilité. Véhicule tout-terrain le plus puissant de la gamme Segway, l'AT10 délivre 97 chevaux, accélère de 0 à 100 km/h en 7,5 secondes et atteint une vitesse de pointe de 120 km/h. Avec une garde au sol élevée et un angle de montée de 78 %, il peut rouler en toute confiance sur des terrains escarpés, accidentés et techniques. Pour les coureurs qui évoluent dans des environnements très boueux, un modèle spécial boue est également disponible. Déjà disponible sur les marchés mondiaux, l'AT10 a reçu un accueil très favorable de la part des clients depuis son lancement.

L'apparition d'Erzbergrodeo fait suite à la participation de Segway à la Mint 400 plus tôt cette année, largement considérée comme la course tout-terrain par excellence en Amérique du Nord. Lors de la Mint 400, le Segway Super Villain SX20T a décroché la troisième place du podium dans la catégorie UTV Pro Stock Modified, démontrant ainsi sa capacité à s'imposer aussi bien dans les courses de vitesse en désert que dans les épreuves d'endurance techniques.

Segway Powersports continuera de participer à des événements tout-terrain internationaux afin de valider les produits, recueillir des données réelles sur la performance et soutenir le développement futur de produits. Grâce à une participation continue aux courses et à l'innovation de ses produits, Segway vise à offrir des performances et des expériences de conduite plus solides aux motocyclistes du monde entier tout en soutenant la croissance de la course de véhicules tout-terrain et de la culture hors route mondiale.

À propos de Segway Powersports

Segway est un leader mondial de la micromobilité, des sports motorisés et de la robotique grand public, connu pour son innovation et ses produits axés sur l'utilisateur. Segway Powersports se concentre plus particulièrement sur la conception et la fabrication de véhicules de sports motorisés de nouvelle génération, notamment des véhicules tout-terrain (VTT) et des véhicules côte à côte (SxS), destinés aussi bien à un usage utilitaire qu'à la pratique sportive. En tant qu'entreprise de haute technologie, Segway Powersports intègre une chaîne d'approvisionnement solide à ses propres capacités de fabrication, gérant le cycle de vie complet de ses produits, de la R&D et de la production à la vente et au service après-vente.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://powersports.segway.com

SOURCE Segway Powersports

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