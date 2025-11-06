MILAN, 6 novembre 2025 /CNW/ - Segway, un leader mondial de la micromobilité, des sports motorisés et de la robotique grand public, présente sa dernière gamme de produits et ses innovations en matière de systèmes qui élargissent l'expérience hors route grâce à l'intelligence de prochaine génération à l'EICMA 2025 (Exposition internationale des motocyclettes et accessoires de sports motorisés), qui aura lieu du 4 au 9 novembre au Fiera Milano.

Système IFUN (PRNewsfoto/Segway Powersports) Super Villain SX20T 4 (PRNewsfoto/Segway Powersports) UT10 Pro CVCA (PRNewsfoto/Segway Powersports)

La présentation de Segway, sur le thème SHOCKWAVE INCOMING, met en lumière le lancement du système intelligent iFun, une plateforme intelligente qui transforme chaque voyage hors route en une aventure partagée, mémorable et ludique allant au-delà de la conquête du terrain.

Propulsé par iFun, le transport hors route avec Segway devient une aventure intelligente, connectée et sociale avec des caractéristiques comme :

Capturez chaque point saillant : la reconnaissance vidéo intelligente à plusieurs angles enregistre automatiquement les meilleurs moments et les compile en extraits partageables.

Interphone vocal d'équipe : restez connecté grâce à une conversation vocale en temps réel pour une coordination plus fluide pendant les déplacements en groupe.

Navigation intelligente et synchronisation des données : suivre des itinéraires, des sentiers et des statistiques de conduite en tout temps et en tout lieu.

Connectivité infonuagique : synchronisez et partagez les expériences de conduite de façon transparente avec une communauté plus interactive.

La famille Segway entièrement améliorée et intelligente est sur le point de conquérir

Au salon EICMA 2025, Segway dévoile également une toute nouvelle gamme de produits 2026 qui élargit son portefeuille de véhicules tout-terrain avec des conceptions et des technologies améliorées.

Le Super Villain SX20T 4 est conçu pour libérer de la puissance et multiplier le plaisir, en mettant en évidence le système d'alimentation nouvellement ajusté qui offre une puissance supérieure de 6 %, soit plus de 250 HP de force brute. La disposition spacieuse à quatre places procure des sensations fortes à la famille et aux amis, tandis que la suspension de qualité course jumelée à des pneus tout-terrain de 35 pouces assure stabilité et confort sur n'importe quel terrain.

Le système de CVC UT10 Pro est un véritable VUTT complet qui allie performance et commodité quotidienne, avec un groupe motopropulseur amélioré avec changement électronique pour des performances plus fluides et plus réactives. La cabine entièrement fermée avec climatiseur CVC offre un confort tout-temps, tandis que le poste de pilotage intelligent et la caisse cargo électrique le rendent parfait pour le travail quotidien et les loisirs extérieurs.

La boue AT10 W est destinée aux conquérants audacieux, avec une profondeur de passage à gué d'un mètre et une puissance de 97 HP conçue pour dominer le terrain boueux. La conception à carrosserie large de 58 pouces améliore la stabilité et la manipulation précise, ainsi que la longue autonomie et la traction supérieure.

Qu'il s'agisse de systèmes intelligents de pointe ou d'un portefeuille de produits en expansion continue, Segway Powersports évolue constamment pour répondre aux demandes des cyclistes sur divers terrains et selon différents modes de vie. Sa gamme comprend maintenant des véhicules à haut rendement pour les aventures tout-terrain extrêmes, ainsi que des modèles polyvalents conçus pour la conduite récréative et les scénarios de vie, alliant l'ingénierie avancée à des fonctions de connectivité intelligente.

Guidée par son esprit de marque, « Fear No Place », Segway continuera de repousser les limites de la technologie, en stimulant l'innovation qui ouvre de nouvelles possibilités de mobilité tout-terrain intelligente. Qu'il s'agisse de s'attaquer à des terrains difficiles, d'explorer de nouvelles destinations ou de partager des moments inoubliables au sein de collectivités dynamiques, Segway s'engage à rendre chaque trajet non seulement plus intelligent et plus connecté, mais aussi plus engageant et amusant pour les cyclistes du monde entier.

Joignez-vous à Segway au kiosque A74, hall 18, pour les sensations fortes du EICMA 2025.

À propos de Segway

Segway a transformé la micro-mobilité en 1999 avec le transporteur personnel révolutionnaire, suscitant la curiosité du monde entier quant à l'avenir du transport personnel. Avec une mission de « simplement bouger », Segway se consacre à simplifier la façon dont les personnes et les marchandises se déplacent, à améliorer l'efficacité et à améliorer l'expérience globale de la vie quotidienne. Depuis des décennies, Segway établit continuellement de nouvelles références en matière de transport sur de courtes distances et de robotique grand public, repoussant constamment les limites de l'innovation. Aujourd'hui, en tant que leader mondial des solutions de micromobilité, les offres de Segway ont évolué bien au-delà de ses origines. Des trottinettes électriques et GoKarts aux vélos électriques, en passant par les véhicules de sports motorisés et les robots personnels, Segway est le pionnier de l'avenir de la mobilité grâce à une technologie révolutionnaire, offrant des produits innovants qui réaffirment la façon dont nous avançons.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2815781/IFUN_System.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2815782/Super_Villain_SX20T_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2815783/UT10_Pro_HVAC.jpg

SOURCE Segway Powersports

PERSONNE-RESSOURCE : Rong Guo, [email protected]