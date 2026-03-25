MCKINNEY, Texas, 25 mars 2026 /CNW/ - Segway Powersports, un innovateur mondial en matière de véhicules tout-terrain intelligents et de systèmes de conduite connectés, a célébré un début triomphal lors du légendaire Mint 400, la course emblématique dans le désert de Las Vegas et un événement majeur de la série American Off-Road Racing Championship (AORC). Sous la bannière Segway Factory Racing, le pilote Jacob Zuccone et la copilote Samantha Rode ont conduit le Super Villain à la troisième marche du podium dans la très compétitive classe UTV Pro Stock Modified - sa toute première participation en compétition professionnelle.

Mint 400 / Segway Super Villain

Réputé pour être l'un des tests les plus éprouvants des courses dans le désert, le Mint 400 exige une durabilité, une puissance et une précision exceptionnelles sur un terrain difficile et dans des conditions imprévisibles. Le Super Villain a relevé le défi, mettant en évidence son puissant groupe motopropulseur de 235 chevaux et sa transmission automatique à 7 rapports. Ces caractéristiques ont permis d'obtenir une stabilité et un contrôle inébranlables dans les sections à grande vitesse et sur les terrains techniques, prouvant ainsi sa valeur face à des concurrents expérimentés.

Pour Segway Powersports, ce lancement marque une étape importante. La course est le terrain d'essai par excellence. Le fait de concourir sur l'une des plus grandes scènes du sport a validé des années d'ingénierie et de développement. La place sur le podium obtenue dans des conditions difficiles reflète la philosophie « Fear No Place » qui sous-tend la marque, la machine et le pilote ayant tout donné.

En finissant sur le podium lors de sa première participation au Mint 400, le Segway Super Villain s'est annoncé comme un concurrent sérieux sur le marché des côte-à-côte.

À propos de Segway Powersports

Segway est un leader mondial de la micromobilité, des sports motorisés et de la robotique grand public, connu pour son innovation et ses produits axés sur l'utilisateur. Segway Powersports se concentre plus particulièrement sur la conception et la fabrication de véhicules de sports motorisés de nouvelle génération, notamment des véhicules tout-terrain, des véhicules utilitaires côte à côte, des véhicules de sport côte à côte et des véhicules routiers. Avec une vision à long terme pour le marché international, Segway Powersports a développé de nombreux modèles brevetés tels que des groupes motopropulseurs hybrides, des moteurs à combustion interne, des systèmes IOV intelligents, des modèles de véhicules avancés, etc. En tant qu'entreprise de haute technologie, Segway Powersports intègre une chaîne d'approvisionnement supérieure à ses propres capacités de fabrication, gérant le cycle de vie complet de ses produits - de la R&D et de la production à la vente et au service après-vente. Guidé par la devise « FEAR NO PLACE », Segway Powersports aspire à devenir le premier fournisseur mondial de solutions de mobilité tout-terrain.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://powersports.segway.com

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SOURCE Segway Powersports

PERSONNE-RESSOURCE : Rita Guo, [email protected]