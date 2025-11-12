MILAN, 12 novembre 2025 /CNW/ - Segway Powersports, un innovateur mondial dans le domaine des véhicules tout-terrain intelligents et des systèmes de conduite connectés, a récemment présenté l'AT10 W MUD au salon EICMA 2025 à Milan. Le nouveau VTT est conçu pour la boue profonde, les zones humides et les sentiers forestiers, associant une haute performance de rendement à une intelligence conviviale pour les cyclistes afin d'aider les amateurs et les professionnels à aller plus loin dans des conditions difficiles avec un contrôle et une confiance accrus.

image_5053593_7626071 1

L'AT10 W MUD est doté d'un groupe motopropulseur haute performance de 97 hp qui fournit une poussée forte et immédiate, soutenue par une position large pour la stabilité, et une garde au sol de 320 mm pour dégager les racines et les rebords. Un treuil standard de 4 500 lb offre une extraction fiable lorsqu'un passage à niveau est plus profond que prévu. La machine est configurée pour un arrosage allant jusqu'à un mètre, avec un acheminement de l'entrée, une protection électrique et des mesures de drainage qui permettent une immersion répétée dans la boue et l'eau stagnante.

Les composants et accessoires personnalisables peuvent être personnalisés pour une utilisation tout au long de l'année. Les pneus centrés sur la boue et la géométrie robuste du châssis assurent la traction et le calme pour soutenir l'expérience de conduite. Les utilisateurs peuvent également ajouter un chasse-neige pour les opérations hivernales, ainsi qu'une protection sous la carrosserie, une butée arrière et un espace de rangement pour le fret qui augmentent la durabilité et la flexibilité de la charge pour une utilisation haute fréquence et robuste. Le plan de refroidissement optimisé est conçu pour réduire la chaleur sur le cycliste pendant les longues journées, ce qui améliore le confort pendant les longs déplacements professionnels ou récréatifs.

L'intelligence est au cœur de l'expérience AT10 W MUD et de tous les produits Segway Powersports. Les cyclistes peuvent se connecter à l'application Smart Moving, activer la navigation et la communication, visualiser les progrès grâce au guidage hors route et jumeler des casques d'écoute ou des casques Bluetooth pour rester en contact.

Le AT10 W MUD est polyvalent et conçu pour exceller dans un large éventail de profils d'utilisateurs. Les propriétaires fonciers et les équipes forestières apprécient sa livraison d'électricité fiable et sa flexibilité exceptionnelle des itinéraires. Les amateurs de tout-terrain pendant les fins de semaine peuvent profiter d'un moment de plaisir en toute confiance grâce à la boue profonde et au terrain technique resserré, où il demeure prévisible et calme. Pour les cyclistes concurrentiels, l'AT10 W MUD est ajustée pour maintenir l'élan dans les sections où la traction et la visibilité sont les plus difficiles à maintenir.

Aux côtés de l'AT10 W MUD, Segway Powersports a dévoilé une vaste gamme de produits au salon EICMA, comprenant des VTT, des produits utilitaires et sportifs côte à côte et des produits routiers. La collection reflète l'accent mis par l'entreprise sur les cadres à haute résistance, les groupes motopropulseurs raffinés, la servodirection électronique et les logiciels axés sur les cyclistes, ce qui souligne la technologie fondamentale de Segway pour les véhicules de sport extérieur et ses produits uniques et de pointe.

À propos de Segway Powersports

Segway a transformé la micro-mobilité en 1999 avec le transporteur personnel révolutionnaire, suscitant la curiosité du monde entier quant à l'avenir du transport personnel. Avec une mission de « simplement bouger », Segway se consacre à simplifier la façon dont les personnes et les marchandises se déplacent, à améliorer l'efficacité et à améliorer l'expérience globale de la vie quotidienne. Depuis des décennies, Segway établit continuellement de nouvelles références en matière de transport sur de courtes distances et de robotique grand public, repoussant constamment les limites de l'innovation. Aujourd'hui, Segway est le pionnier de l'avenir de la mobilité grâce à une technologie révolutionnaire, offrant des produits novateurs qui réaffirment la façon dont nous avançons.

Veuillez consulter le site https://powersports.segway.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2820708/image_5053593_7626071.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2820709/1.jpg

SOURCE Segway Powersports

PERSONNE-RESSOURCE : Rong Guo, [email protected]