Dr. Creager dirigera la filiale américaine, s'occupant de la recherche et du développement ainsi que de la production locale autant que des fusions et des acquisitions.



« Je suis ravi de créer une synergie pour aider Seegene à devenir une entreprise de diagnostic moléculaire de renommée mondiale grâce au succès qu'elle connaîtra aux États-Unis. »



SÉOUL, Corée du Sud, le 6 mars 2022 /CNW/ - Seegene Inc. (KQ 096530), la plus importante entreprise de diagnostic moléculaire de Corée du Sud, a annoncé aujourd'hui la nomination de Richard S. Creager, Ph. D., au poste de chef de la direction de sa filiale américaine, Seegene Technologies. Il mettra à profit ses dizaines d'années d'expérience pratique dans le domaine des diagnostics in vitro et des diagnostics moléculaires (MDx) dans le cadre de ses nouvelles fonctions, qui l'amèneront à mettre en œuvre des stratégies d'affaires aux États-Unis.

Dr Creager est titulaire d'un doctorat en microbiologie de la faculté de médecine de l'Université de Pittsburgh. En tant qu'ancien conseiller scientifique en chef et cadre supérieur de Beckman Coulter, il possède une expérience diversifiée dans le développement de nouveaux produits, technologies et modèles d'affaires pour des entreprises de diagnostic, de services de laboratoire et de commerce interentreprises.



Grâce à l'expertise de Dr Creager en matière de conception organisationnelle, de gestion des talents, de développement de produits, de gestion de programmes et de systèmes de contrôle de la qualité et de la conception, Seegene espère qu'il contribuera à créer une dynamique pour développer et renforcer ses activités aux États-Unis et reproduire la réussite observée sur d'autres marchés mondiaux de MDx.



L'entreprise fait l'objet d'une attention mondiale puisqu'il a été un des premiers fournisseurs de tests pendant la pandémie de COVID-19, grâce à ses capacités de multiplexage uniques et à son système automatisé de développement de tests. Cependant, sa présence a été jusqu'à maintenant relativement limitée aux États-Unis, le plus grand marché de diagnostics moléculaires au monde.



Dr Creager collaborera étroitement avec le siège social de Seegene pour développer de nouveaux leviers de croissance et mener à bien la stratégie et la mission mondiale de l'entreprise en tant que

plateforme de diagnostic moléculaire, grâce au développement de produits, aux fusions et acquisitions ainsi qu'aux alliances stratégiques.



« J'ai aidé de nombreuses entreprises à solidifier l'orientation stratégique liée à leurs technologies de diagnostic moléculaire, a déclaré Dr Creager. Seegene est, de loin, l'une des entreprises les plus remarquables que j'ai connues en matière de technologie de tests de diagnostic. Je suis ravi d'aider Seegene à tirer parti de son succès mondial en créant une entreprise leader aux États-Unis. »



