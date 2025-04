Seegene annonce la mise au point de CURECA(MC), une solution PCR entièrement automatisée de nouvelle génération dotée d'une automatisation personnalisable du prétraitement

Seegene a présenté une vidéo conceptuelle introduisant CURECA MC lors de la conférence ESCMID Global 2025 - un système d'automatisation complète qui devrait couvrir l'ensemble de la main-d'œuvre responsable des tests PCR, du prétraitement des échantillons à l'analyse des résultats.

Conçu pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans surveillance, CURECAMC reflète la mission de l'entreprise d'établir une nouvelle norme mondiale et de faire progresser sa vision d'un « monde sans maladies ».

SÉOUL, Corée du Sud, 16 avril 2025 /CNW/ - Seegene Inc., un chef de file mondial du diagnostic moléculaire (MDx), fait avancer sa vision pour l'innovation en matière d'automatisation des laboratoires avec la mise au point de CURECAMC - un système de nouvelle génération en cours de développement, conçu pour simplifier l'automatisation des tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) et des environnements de laboratoire.

La vidéo conceptuelle CURECAMC de Seegene, présentant l'identité de la marque du système PCR automatisé de nouvelle génération, qui a été dévoilée à la conférence ESCMID Global 2025. L'entreprise a annoncé aujourd'hui avoir présenté une vidéo conceptuelle de CURECAMC lors de la conférence European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID Global 2025), qui a eu lieu du 11 au 15 avril à Vienne, en Autriche. La vidéo illustre les objectifs de conception du système et le flux de travail envisagé. Une démonstration physique du système est prévue en en juillet 2025 à l'Association for Diagnostics & Laboratory Medicine (ADLM 2025) à Chicago.

CURECAMC, acronyme de Continuous Unlimited Random access Expandable and Customizable full Automation (automatisation complète, personnalisable et évolutive, continue, illimitée et à accès aléatoire), est la solution de test PCR imaginée par Seegene pour automatiser complètement le flux de travail des tests PCR. Le système devrait comprendre deux composantes principales : le système de prétraitement personnalisable (CPS), responsable du chargement et du traitement des échantillons, et le système d'automatisation complète personnalisable et évolutive (CEFA), qui effectuerait le chargement et la préparation des échantillons pour l'extraction de l'acide nucléique, la configuration de la PCR, l'amplification génique et l'analyse des résultats.

Pionnier de l'automatisation complète du prétraitement PCR

L'étape de prétraitement en matière de diagnostic moléculaire exige la manipulation minutieuse de divers types d'échantillons -- comme les selles, l'urine, le sang et les expectorations -- ainsi que le tri de différents formats de contenants. Traditionnellement, ce processus repose largement sur le travail manuel de professionnels de laboratoire qualifiés.

Seegene vise à se placer en tête de l'innovation en matière d'automatisation du prétraitement de tous types d'échantillons PCR grâce au développement du CPS. Le système est conçu pour automatiser les étapes clés comme le tri des échantillons, la centrifugation, le vortexage et le traitement thermique. Le CPS peut également fonctionner indépendamment du système CURECAMC complet et être appliqué à d'autres domaines d'essais en laboratoire comme l'hématologie, la biochimie et l'immunodiagnostic, élargissant ainsi son utilité potentielle dans les flux de travail des laboratoires cliniques.

La conception modulaire de CURECAMC vise à offrir aux laboratoires la flexibilité pour configurer le système selon leurs besoins opérationnels. En soutenant l'automatisation dans l'ensemble du flux de travail, le système vise à aider à réduire le risque d'erreurs humaines et à permettre des tests PCR en continu et à haut débit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Lors de la conférence ESCMID Global 2025, Seegene a présenté une vidéo conceptuelle simulant l'ensemble du flux de travail d'automatisation PCR, allant du chargement des échantillons au prétraitement, en passant par l'extraction des acides nucléiques, la configuration de la PCR, l'amplification génique et l'analyse des résultats. La présentation a également mis en lumière l'adaptabilité du système dans différents environnements de laboratoire et capacités d'essai.

CURECAMC soutient la vision de Seegene d'un « monde sans maladies »

« Jusqu'à présent, aucun système n'était capable d'automatiser entièrement le prétraitement pour tous les types d'échantillons, ce qui empêchait l'automatisation réelle en diagnostic moléculaire », a déclaré Dr Jong-Yoon Chun, fondateur et PDG de Seegene. Nous visions à définir une nouvelle référence mondiale et à aider à remodeler l'avenir du diagnostic moléculaire. »

Le Dr Chun a également souligné que CURECAMC est conçu pour soutenir l'initiative mondiale de partage de technologies de Seegene, qui vise à rendre les diagnostics moléculaires de pointe plus accessibles et à mieux les intégrer aux soins de santé quotidiens à travers le monde. « CURECAMC a permis à Seegene de franchir une première étape vers la réalisation de la vision de créer 'un monde sans maladies'. Nous continuerons de montrer la voie grâce à l'innovation et à la collaboration mondiale pour faire progresser cette vision. »

Seegene a présenté « Redefining MDx » lors de la conférence ESCMID 2025

Seegene a présenté son portefeuille de tests PCR syndromiques en temps réel sous le thème « Redéfinir le diagnostic moléculaire » lors de la conférence ESCMID Global 2025, comprenant des solutions de tests validées et déjà en usage. L'entreprise a également organisé des symposiums pendant la conférence, explorant le rôle évolutif du diagnostic moléculaire dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens (RAM) et aux besoins en matière de diagnostic dans l'ère post-COVID-19. Les tests présentés, comme celui de la résistance aux médicaments (Entero DR) et aux antimicrobiens des infections sexuellement transmissibles (STI-AMR), sont conçus pour soutenir des décisions de traitement plus éclairées et rapides.

À propos de Seegene

Seegene possède plus de 20 ans d'expérience dans la recherche et le développement, la fabrication et les affaires liés aux technologies syndromiques de PCR en temps réel. Cette expertise a été particulièrement mise en évidence lors de la pandémie de COVID-19, où Seegene a fourni plus de 340 millions de tests de dépistage de COVID-19 dans plus de 100 pays dans le monde. La principale caractéristique des technologies syndromiques de PCR en temps réel de Seegene est la capacité de tester simultanément dans un seul tube 14 agents pathogènes qui causent des symptômes similaires, en fournissant des informations quantitatives.

Initiative de partage de technologies

L'initiative de partage de technologies vise à partager au niveau mondial les technologies avancées de diagnostic et d'analyse de données de Seegene, y compris la PCR syndromique en temps réel et un système automatisé de développement de produits (SGDDS), avec une entreprise leader partenaire dans chaque pays. Les entreprises partenaires collaboreront avec des scientifiques et des experts locaux pour mettre au point des tests de diagnostic adaptés aux besoins de leurs communautés et de leurs domaines, couvrant un large éventail de maladies humaines et non humaines. La vision ultime de l'initiative est de créer « un monde sans maladies » -- un avenir où les gens ne souffriront plus de maladies infectieuses et de cancers et où les animaux et les plantes prospéreront sans maladie.

