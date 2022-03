Le Dr Hansen fournira une expertise clinique relative au processus de développement de produits, ce qui permettra de renforcer les partenariats stratégiques avec les réseaux américains

Il s'agit d'une deuxième annonce concernant la direction de la filiale américaine en l'espace d'un mois

SÉOUL, Corée du Sud, 20 mars 2022 /CNW/ - Seegene Inc. (KQ 096530), la plus importante entreprise de diagnostic moléculaire de Corée du Sud, a annoncé aujourd'hui la nomination de Glen Hansen, Ph. D., D(ABMM), FCCM au poste de chef des affaires scientifiques et médicales de la direction de sa filiale américaine, Seegene Technologies . Dans le cadre de ses fonctions, le Dr Hansen fournira une expertise clinique relative au processus de développement de nouveaux produits ainsi qu'un état des connaissances sur les produits et les maladies à des leaders d'opinion médicaux et scientifiques ciblés.

Le Dr Hansen possède des décennies d'expérience pratique et clinique en tant que microbiologiste spécialisé dans les diagnostics moléculaires et la microbiologie médicale. Avant de se joindre à Seegene, il était directeur médical du laboratoire de microbiologie et de diagnostic moléculaire au Hennepin County Medical Center à Minneapolis et à la Faculté de médecine de l'Université du Minnesota. Le Dr Hansen a obtenu un baccalauréat en microbiologie et en immunologie avec distinction de l'Université de la Saskatchewan. Il a ensuite obtenu un doctorat en microbiologie clinique. Son expérience postdoctorale comprend l'attribution d'une bourse de recherche en diagnostic moléculaire (New York University / New York Public Health Research Institute) et en microbiologie médicale et microbiologie de santé publique (Université de Washington).

« Je suis ravi de mettre à profit mes années d'expérience clinique chez Seegene Technologies et de contribuer activement à la transformation de son processus manuel de développement de tests en processus numérique, a déclaré le Dr Hansen. Notre objectif est d'élargir notre gamme de produits, qui comprend tous nos tests, reliés à la COVID-19 ou non, d'ouvrir un nouveau paradigme en matière de diagnostic moléculaire et de permettre aux professionnels de la santé de choisir le traitement le plus fiable et le plus efficace pour leurs patients. »

La nomination du Dr Hansen marque la deuxième annonce concernant la direction de sa filiale américaine en moins d'un mois. À la fin du mois de février, Seegene a nommé Richard Creager, Ph. D., au poste de chef de la direction pour aider à renforcer ses activités aux États-Unis et à mettre en œuvre la stratégie mondiale de l'entreprise dans sa fonction de plateforme de diagnostic moléculaire, grâce au développement de produits, à des fusions et acquisitions et à des alliances stratégiques.

« Cette nomination renforce grandement la présence de Seegene aux États-Unis, car l'entreprise vise à favoriser l'adoption et l'utilisation clinique de ses produits et à accroître les partenariats stratégiques avec les réseaux de santé et les établissements de recherche des États-Unis », a déclaré le Dr Creager, chef de la direction de Seegene Technologies.

Seegene ajoutera également un directeur financier à sa liste de dirigeants américains à la fin du mois de mars. Seegene Technologies croit que ces récentes nominations contribueront à élargir ses activités, des ventes à la Recherche et Développement en passant par la production locale et les affaires financières, au moment où la société souhaite accroître ses parts du marché américain des diagnostics moléculaires.

