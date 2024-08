- Développement des tests NovaplexTM MPXV/OPXV Assay et NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV Assay

- Tests conçus pour détecter quatre virus simultanément à l'aide de la technologie PCR multiplex

- Fiabilité des résultats assurés grâce à deux contrôles internes

- S'engage à fournir des tests répondant aux besoins de chaque pays

SÉOUL, Corée du Sud, 28 août 2024 /CNW/ - Seegene Inc. (KQ096530), une entreprise sud-coréenne de premier plan qui offre une solution totale pour le diagnostic moléculaire par tests PCR, a annoncé aujourd'hui avoir mis au point ses tests PCR en réponse à l'urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) déclarée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur la propagation mondiale du mpox (variole simienne).

Seegene met au point des tests PCR pour le dépistage du mpox : Novaplex™ MPXV/OPXV Assay (RUO) et Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO) Seegene met au point des tests PCR pour le dépistage du mpox : NovaplexTM MPXV/OPXV Assay (RUO) et NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO)

Les produits, qui sont destinés à la recherche seulement (RUO), comprennent le test Novaplex™ MPXV/OPXV Assay (RUO) et le test Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO). En particulier, le test Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO) est conçu pour détecter quatre virus, y compris le virus de la variole simienne et d'autres agents pathogènes clés qui causent des infections sexuellement transmissibles (IST).

Seegene avait déjà mis au point le test Novaplex MPXV (RUO) en 2022 en utilisant le système de développement numérique avancé de Seegene (SGDDS) qui a été mis au point en fonction de l'expertise de Seegene pour créer et déployer rapidement de nouveaux tests.

« Nous collaborerons étroitement avec les gouvernements du monde entier qui ont besoin de tests et nous prévoyons leur fournir des produits qui répondent aux besoins de leurs marchés respectifs » a déclaré Daniel Shin, vice-président directeur et chef des ventes mondiales et du marketing chez Seegene.

Il y a de plus en plus d'appels à assurer l'accès aux médicaments pour les pays en développement, car le mpox, autrefois une maladie endémique en Afrique, représente désormais une menace mondiale. Le développement de tests de Seegene vise à freiner une pandémie mondiale et à faire progresser sa vision d'un monde exempt de toutes les maladies.

À propos des tests NovaplexTM MPXV/OPXV Assay (RUO) et NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO)

Le test NovaplexTM MPXV/OPXV Assay (RUO) est conçu pour détecter les agents pathogènes causés par les virus orthopox, y compris les clades 1 et 2 du virus du mpox. Il permet la différenciation précoce du mpox, qui a une longue période d'incubation allant jusqu'à 21 jours.

Le test NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV Assay (RUO) est conçu pour détecter le clade 1 et le clade 2 du virus, tout en distinguant le clade 2. Si les résultats du test sont négatifs pour le clade 2, les chercheurs peuvent déduire la présence du clade 1. Ce test fournit des résultats de test fiables avec une large couverture, détectant le virus de l'herpès simplex (VHS) de type 1 et de type 2, ainsi que le virus de la varicelle-zona (VVZ), dont les symptômes sont similaires à ceux du virus du mpox, à l'aide du test PCR multiplex.

Les tests sont dotés de deux contrôles internes (endogène et exogène) dans un même tube. Ces contrôles valident l'intégrité de l'échantillon et vérifient l'ensemble du processus de test, assurant ainsi des résultats hautement fiables.

À propos du virus

La variole simienne (mpox) est une maladie virale transmise des animaux aux humains, ainsi qu'entre humains. Le principal symptôme est une éruption pustuleuse ou vésiculaire qui peut apparaître sur le visage, la bouche, les mains, les pieds, la poitrine et autour des zones anales et génitales.

En juillet 2022, l'OMS a déclaré la variole simienne comme une « urgence de santé publique de portée internationale » à la suite de l'éruption des cas à l'échelle internationale du virus. Le statut d'urgence a été levé en mai 2023 comme les cas diminuaient et des progrès avaient été réalisés dans le contrôle d'une pandémie mondiale. Cependant, la propagation rapide de la souche virulente du virus en Afrique depuis septembre 2023 a incité l'OMS à la déclarer de nouveau comme une urgence de santé publique de portée internationale, le 14 août dernier.

La récente augmentation du nombre de cas de mpox est attribuable au clade 1. Contrairement au clade 2 qui était prévalent en 2022, le clade 1 a été signalé comme ayant un taux de mortalité allant jusqu'à 10% lors de pandémies antérieures. La pandémie actuelle est causée par le clade 1b, un variant plus transmissible et létal que les souches précédentes.

Le 15 août, un cas de mutation du mpox a été confirmé en Suède, soulevant des préoccupations au sujet de la propagation du variant en Europe. Jusqu'à présent, le Pakistan, les Philippines et la Thaïlande sont parmi les pays qui ont signalé des cas de mpox muté à l'extérieur de l'Afrique, laissant présager un risque de propagation mondiale.

Pour en savoir plus sur nos produits, veuillez communiquer avec notre équipe de marketing par courriel à [email protected].

À propos de Seegene

Seegene possède 23 ans d'expérience consacrés aux domaines de la recherche et du développement, de la fabrication et des affaires portant sur les technologies de PCR syndromiques. Son expertise a été mises en évidence lors de la pandémie de COVID-19 lorsqu'elle a fourni plus de 340 millions de tests de COVID-19 à plus de 100 pays dans le monde. La caractéristique fondamentale des technologies de test PCR multiplex uniques de Seegene est la capacité de tester simultanément 14 pathogènes dans un seul tube et de fournir des résultats quantitatifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2489293/Seegene_develops_mpox_PCR_test_assays_Novaplex__MPXV_OPXV_Assay.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2489296/Seegene_develops_mpox_PCR_test_assays_Novaplex__MPXV_OPXV_Assay.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene Inc.

PERSONNE-RESSOURCE : Park Hyeongjoo, [email protected]