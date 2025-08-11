Jong-Yoon Chun, président et chef de la direction de Seegene, souligne les progrès réalisés vers la réalisation de tests moléculaires entièrement automatisés et axés sur les données.

Présentation de CURECA™, le premier système d'automatisation de tests PCR entièrement sans surveillance, et STAgora™, une plateforme d'analyse mondiale de données en temps réel.

Des technologies conçues pour étendre l'automatisation, améliorer l'information sur les données et soutenir la vision à long terme de l'entreprise qui rêve d'un monde sans maladies.

SÉOUL, Corée du Sud, 11 août 2025 /CNW/ - Seegene Inc., un chef de file mondial du diagnostic moléculaire, a dévoilé deux nouvelles technologies au salon ADLM 2025, à Chicago (du 29 au 31 juillet) conçues pour faire progresser l'automatisation des laboratoires et la surveillance des maladies infectieuses axée sur les données. L'entreprise a lancé CURECA™, le premier système d'automatisation de tests PCR entièrement sans surveillance au monde, et STAgora™, une plateforme d'analyse de données en temps réel conçue pour prendre en charge le dépistage précoce et les soins de précision.

[Photo 1] Seegene a présenté son système d’automatisation de tests PCR entièrement sans surveillance, CURECA™ et sa plateforme d’analyse de données sur les maladies infectieuses, STAgora™ au salon ADLM 2025, à Chicago, du 29 au 31 juillet 2025 (heure locale). [Photo 2] Un participant écoute une présentation sur STAgora™ au kiosque de Seegene au salon ADLM 2025, à Chicago. [Photo 3] Jong-Yoon Chun, président et chef de la direction de Seegene, présente CURECA™ et STAgora™ lors d’une conférence de presse au salon ADLM 2025 à Chicago le 30 juillet, heure locale.

Le président met en évidence la prochaine étape du diagnostic moléculaire

« Avec CURECA™ et STAgora™, nous franchissons une étape importante vers l'avenir du diagnostic », a déclaré Jong-Yoon Chun, président et chef de la direction de Seegene, lors d'une conférence de presse avec les médias américains et mondiaux le 30 juillet. « Notre objectif est de permettre aux laboratoires du monde entier d'automatiser des flux de travail liés aux tests complexes et d'utiliser plus efficacement les données de diagnostic, ce qui, en fin de compte, contribuera à faire progresser les efforts mondiaux vers un monde sans maladies. »

Aujourd'hui, la plupart des systèmes de tests moléculaires ne sont que partiellement automatisés, dépendant d'un personnel qualifié pour les étapes manuelles répétitives et les flux de travail fixes qui limitent l'efficacité et l'évolutivité.

CURECA™ repousse les limites de l'automatisation pour redéfinir les tests de diagnostics mondiaux

CURECA™ est le premier système de l'industrie du diagnostic conçu pour automatiser pleinement chaque étape des tests PCR, y compris l'étape du prétraitement, qui est traditionnellement manuelle. Seegene fait remarquer que l'automatisation complète des diagnostics repose sur trois conditions clés : le fonctionnement sans avoir recours à des professionnels hautement qualifiés, le traitement continu 24 h sur 24 et l'entrée ininterrompue d'échantillons. Le CURECA™ est conçu pour répondre à ces trois conditions.

Son module dédié, CURECA™ Prep, traite un large éventail de types d'échantillons comme l'urine, le sang, les crachats et les matières fécales, répondant ainsi à l'un des obstacles les plus persistants à l'automatisation. Le module manipulant divers échantillons prétraités, le système CURECA™ complète le flux de travail de tests PCR depuis le chargement des échantillons jusqu'à l'extraction de l'acide nucléique, l'amplification et l'analyse des résultats sans intervention manuelle. Le système est conçu pour un fonctionnement continu 24 h sur 24, dans le but de réduire au minimum les erreurs humaines, d'améliorer l'efficacité du flux de travail et de permettre aux laboratoires d'affecter du personnel qualifié à des activités de plus grande valeur.

L'automatisation complète est depuis longtemps un défi dans le diagnostic en raison de la variabilité des échantillons et de la dépendance à l'égard du personnel formé pour les tâches répétitives de prétraitement. CURECA™ vise à aider les laboratoires à surmonter ces contraintes en fournissant un système évolutif et adaptable qui peut être configuré pour s'adapter à différentes tailles de laboratoire et différents flux de travail. CURECA™ Prep pourrait également s'étendre à d'autres domaines de tests, comme la chimie clinique et l'immunodiagnostic, alors que Seegene continue d'explorer des solutions d'automatisation plus vastes.

STAgora™ transforme les données de diagnostic en renseignements d'ordre clinique en temps réel

STAgora™ est la plus récente plateforme de Seegene, conçue pour recueillir et analyser les données des tests PCR en temps réel, offrant aux laboratoires un contexte plus large pour éclairer les flux de travail de diagnostic. La plateforme comprend plus de 40 outils d'analyse, offrant des fonctions comme le suivi des tendances en matière d'infection, la surveillance de la positivité au niveau de l'hôpital et l'analyse des modèles de co-infections à agents pathogènes multiples. Au lieu de servir de dépôt de données simple, STAgora™ est conçue comme une plateforme intégrée visant à aider les laboratoires à obtenir des renseignements significatifs et agrégés à partir des données des tests.

Aujourd'hui, les résultats individuels des tests fournissent souvent des renseignements limités sans points de référence plus larges. STAgora™ est conçue pour résoudre ce problème en permettant aux hôpitaux de créer leurs propres ensembles de données statistiques et de comparer les données agrégées entre les établissements, ce qui les aide à détecter plus rapidement les schémas d'infection et à prendre des décisions plus éclairées. Les données partagées par l'entremise de la plateforme sont anonymisées et formatées en fonction des exigences de chaque établissement, ce qui permet un échange sécurisé en temps réel aux niveaux local, national ou mondial.

Évoluer vers un monde sans maladies

M. Chun a réitéré la vision à long terme de Seegene qui consiste à bâtir « un monde sans maladies », notant que l'introduction de CURECA™ et de STAgora™ vient compléter les cinq piliers technologiques de base de l'entreprise. Il s'agit notamment de la technologie de tests PCR exclusive de Seegene, du SGDDS (système de développement numérique de Seegene) pour le développement de tests automatisés, de son initiative mondiale de partage de technologies, et maintenant de l'ajout de tests PCR entièrement automatisés et de capacités d'analyse de données en temps réel.

Les spécialistes de l'industrie présents au salon ADLM 2025 ont exprimé un vif intérêt pour les nouvelles technologies de Seegene. Jamel Giuma, président et chef de la direction de JTG Consulting Group, la société d'experts-conseils en TI de laboratoire basée à Miami, a déclaré : « J'ai assisté à de nombreuses conférences d'ADLM au fil des ans, et CURECA™ est l'une des solutions les plus novatrices que j'ai vues jusqu'à présent. Je crois qu'il a le potentiel de simplifier les flux de travail des laboratoires, de réduire le fardeau du personnel des laboratoires et d'améliorer considérablement l'efficacité opérationnelle globale. »

« Avec CURECA™ et STAgora™, nous nous attaquons aux obstacles de longue date dans le domaine du diagnostic moléculaire », a ajouté M. Chun. « Tout comme les téléphones intelligents et les véhicules électriques ont transformé leurs industries, nous croyons que ces technologies redéfiniront le champ du diagnostic, aidant les laboratoires du monde entier à réaliser une véritable automatisation et à libérer la valeur des données de diagnostic, et, en fin de compte, contribuer à bâtir un monde sans maladies. »

Avis d'exonération de responsabilité

Les technologies CURECA™ et STAgora™ présentées au salon ADLM 2025 sont des technologies précommerciales en cours de développement, ne sont pas offertes sur le marché et ne sont actuellement autorisées pour une utilisation diagnostique clinique dans aucune administration.



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2744403/Photo_1__Seegene_showcased_fully_unattended_PCR_automation_system_CURECA.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2744404/Photo_2__An_attendee_listens_a_presentation_STAgora__Seegene_s_booth.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2744405/Photo_3__Dr_Jong_Yoon_Chun_Chairman_CEO_Seegene_presents_CURECA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene Inc.

PERSONNE-RESSOURCE : Hyeongjoo Park, [email protected]