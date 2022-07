SÉOUL, Corée du Sud, le 22 juill. 2022 /CNW/ - Seegene Inc. (KQ096530), chef de file sud-coréen du diagnostic moléculaire (MDx), a obtenu l'approbation de l'Union européenne (UE) pour son test Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV compatible avec son système entièrement automatisé AIOS ( Le système Tout en Un). Cela devrait aider les petits hôpitaux, les cliniques locales et les centres de santé publique à identifier efficacement la COVID-19, les souches A et B de la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS).

Test syndromique pour quatre virus respiratoires

Le test Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV peut détecter six cibles associées aux quatre virus respiratoires. Les cibles comprennent trois gènes COVID-19 distincts (S, RdRp, N) afin d'identifier de manière fiable les cas positifs, même si de nouveaux variants apparaissent. Le test comprend également deux contrôles internes pour un échantillonnage et une validation des tests appropriés. Le produit peut donner des résultats en deux heures lorsqu'il n'y a pas d'extraction, ce qui le rend à la fois économique et rapide.

« AIOS », tout premier système MDx à haut débit entièrement automatisé pour les tests syndromiques

Le système Tout en Un (AIOS), qui sera commercialisé en juillet, prend en charge les flux de travail PCR « mains libres » -- de l'extraction des acides nucléiques à la configuration de PCR, à l'amplification génique et à l'analyse des résultats. Le système Tout en Un (AIOS) étant un système entièrement automatisé (entrée des échantillons -- sortie des résultats), il peut être utilisé par des personnes sans expérience en matière de PCR. Le système Tout en Un (AIOS) est également de taille compacte et dispose de plus de 30 tests compatibles pour les tests syndromiques afin d'améliorer l'efficacité et l'utilité, contrairement aux solutions PCR automatisées classiques du marché qui sont plus grandes et disposent de moins de tests utilisables ne détectant que d'une à trois cibles spécifiques.

Le système Tout en Un (AIOS) est la première solution au monde entièrement automatisée et « assemblée » qui comprend des instruments indépendants et détachables nécessaires à la PCR, contrairement aux autres solutions qui fonctionnent comme une seule unité. Le système Tout en Un (AIOS) est donc facile à utiliser et à entretenir, tandis que les procédures d'autorisation seront plus simples, car les instruments et les tests existants peuvent être utilisés. Ces caractéristiques devraient permettre aux petits hôpitaux, aux cliniques locales et aux centres de santé publique d'intégrer le système Tout en Un (AIOS) dans leurs flux de travail pour les tests PCR, qui étaient limités auparavant en raison du manque d'instruments ou de spécialistes pour faire fonctionner les solutions PCR.

Retour à la normale en toute sécurité grâce à l'initiative « In-life PCR » de Seegene

Les spécialistes de la santé ont mis en garde contre une résurgence de la COVID-19 dès l'été - parallèlement à une augmentation des cas de grippe et de rhume - car l'immunité conférée par les vaccins contre la COVID-19 s'affaiblit et les mesures de prévention du virus sont allégées. En réponse à ces préoccupations, Seegene a récemment lancé l'initiative « In-life PCR » pour intégrer les tests PCR dans notre routine en les rendant plus abordables et plus accessibles. Elle vise à détecter les virus, en particulier chez les personnes asymptomatiques, afin de contribuer à mettre fin à l'épidémie de COVID-19 et à freiner la transmission à grande échelle pour prévenir de nouvelles pandémies. Grâce au test Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV et au système Tout en Un (AIOS), Seegene espère établir les bases destests de routine.

*Le test syndromique désigne le processus consistant à cibler simultanément plusieurs agents pathogènes qui provoquent des symptômes similaires à l'aide d'un seul test.

